Для того, щоб отримати якісний контент, деякі блогери вкладають великі гроші. Але не завжди витрати виправдані. Чи потрібно промо, чи можна заробляти на YouTube і у TikTok без вкладень і чи варто інвестувати в акції цих компаній – читайте в матеріалі Інвестицій24.

Інвестиційний аналітик компанії "Фрідом Фінанс Україна" Степан Джус більше детально розповів про особливісті заробітку на YouTube і TikTok.

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YouTube

Ця платформа вже давно стала не просто популярною, а взагалі важливою частиною життя більшості своїх користувачів. Отож, розберімося, як там все влаштовано.

Скільки блогери вкладають у канал?

Зірка "Орла і решки" Анастасія Івлєєва є найпопулярнішою блогеркою в російськомовному сегменті YouTube – 4,14 мільйона підписників. На її каналі виходять два великі проєкти "Agent Show" і "З.Б.С.".

За оцінкою комунікаційного агентства Ablab.pro, ціна виробництва одного випуску шоу варіюється від 500 тисяч до 800 тисяч рублів (приблизно 177-284 тисяч гривень).



YouTube-канал Насті Івлєєвої

Цей кошторис можна умовно поділити на два основні блоки:

Оренда . Для знімання орендують освітлювальну техніку та приміщення студії.

. Для знімання орендують освітлювальну техніку та приміщення студії. Оплата роботи. Над проєктами працюють декілька операторів, режисери, продюсери, гримери, монтажери та автори сценарію.

У геймера Поззо на основному YouTube каналі 9,5 мільйона підписників, на другому каналі, який називається "IQ", 1,6 мільйона підписників.

Кожного місяця на контент у YouTube йде близько 10 тисяч доларів. У цю суму я включив покупку реквізиту для роликів на другий канал, оренду офісу, оплату людей, які зі мною працюють, а також рубрики, які потребують коштів на основному каналі,

– розповідає геймер.

Однак саме на студії блогери часто економлять. Багато майданчиків із радістю надають простір для знімання на бартерних умовах, про що свідчать подяки в описі роликів. Там же, зазвичай, можна знайти й інші статті витрат, які вдалося закрити бартером: стилісти, візажисти, додаткові підрядники, реквізит.

Економні блогери

Є й ті, чиї витрати практично рівні нулю. Для прикладу, Саша Спілберг, у якої 6,5 мільйонів підписників, за всю свою блогерську діяльність не вкладала кошти в просування та виробництво. Причиною є те, що у блогерки відсутній продакшн, за винятком рекламних активностей, які оплачують самі рекламодавці.

Данило Букрєєв, що має понад 1,6 мільйона підписників на YouTube також майже не вкладається в контент. Це зумовлено специфікою його відео.

На просування не витрачаю взагалі. Мій контент – розпакування з AliExpress,

– говорить Букрєєв.

Єдина платня за знятий ролик – ціна товару з AliExpress, який, по суті, і є контентом.



YouTube-канал Букрєєва

Страх платної промоції

Немає прямої кореляції між витратами на продакшн і відгуком глядачів. За словами самих ютуб-блогерів, інколи відео, у яке вклали 20 доларів може зібрати на кілька мільйонів більше переглядів, ніж матеріал за 15 тисяч доларів. Усе залежить від актуальності, формату і, звичайно, реалізації.

Багато в чому до платних інструментів просування ставляться скептично. Існує уявлення, що, коли канал починає робити платне промо на YouTube через Google Ads, його органічний трафік просідає.

Це неправда, але деякі наші партнери, проте побоюються інвестувати в платне промо,

– говорить операційна директорка медіамережі по роботі з інфлюенсерами Yoola Анна Градиль.

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Скільки витрачають на таргетинг і як його використовують

Якщо говорити про звичайні рекламні оголошення, то тут йдеться про суму від 100 до 500 доларів на місяць. Важливо, що це промо не всього каналу, а одного відео. Це називають "розгойдуванням" відео в перші дні. Частіше до такого роду промо вдаються музичні автори, щоб "підсвітити свою роботу в перші 24-72 години, а далі вони збирають органічні перегляди.

Що таке таргетинг? Рекламний механізм, який дає можливість налаштувати рекламу таким чином, щоб вона відображалася лише аудиторії, яка відповідає певним критеріям: вік, стать, місце проживання, інтереси та інші.



Ефективність промо розраховується за такими критеріями:

Кількості підписників на каналі. Якщо канал новий і підписників всього кілька тисяч, а клієнт очікує, наприклад, 100 тисяч переглядів, потрібно виділяти більший бюджет. Активність учасників. Якщо на каналі мільйон підписників, але в середньому відео дивляться не більше 100 тисяч осіб, очікувати від нового відеоролика переглядів вище 100-200 тисяч немає сенсу. Кількість переглядів, яку необхідно згенерувати. Розрахувати можна виходячи з ринкового СРМ (модель оплати реклами, показник вартості 1000 показів рекламного оголошення). Зараз СРМ варіюється в залежності від цільової аудиторії від 1 до 1,5 долара за тисячу показів.

Чи обов’язкове просування для блогерів?

Творці каналу "Maria OMG", у яких 2,5 мільйони підписників на YouTube, стверджують, що бути блогером без витрат на продакшн і просування – нереально.

Ми впродовж половини року заробляли першу тисячу підписників на YouTube, і все тягнулося дуже повільно. Але ми вичікували, щоб сторінка мала своє обличчя та досить роликів, а після - одна інтеграція в колег-блогерів принесла дуже хороший прихід аудиторії. Це був свого роду чарівний стусан, після якого показники каналу почали стрімко рости,

– пояснюють засновники "Maria OMG".

Також відіграє роль те, які саме відео просуваються та як. Якщо це TrueView Video Discovery, коли відео з'являється з-поміж рекомендованих, таргетинг дуже важливий.

Для прероллів, які показуються як відеореклама на початку ролика, украй важливі перші п'ять секунд. За цей час відео повинно захопити увагу аудиторії та змусити її додивитися промо до кінця, а ще краще — перейти на відео, щоб подивитися контент повністю.

Важливий і заклик до підписки: якщо аудиторія після переходу з реклами вперше потрапила на канал, потрібно запропонувати їй більше контенту. Не варто робити промовідео, коли на каналі немає іншого контенту, тому що тоді ви наберете перегляди, але не зберете постійних шанувальників вашої роботи.

Сьогодні на ринку є компанії та агентства, які помилково стверджують, що можна через платне промо потрапити в плейлисти YouTube. Але це не так, бо плейлисти згенеровані алгоритмом. На жаль, є клієнти, які платять гроші за чистий органічний трафік.

Таким чином, ціна високого доходу з YouTube все ж залежить від інвестицій у канал. Інша справа, що ці інвестиції не завжди матеріальні, а часто тимчасові та креативні – тільки тоді аудиторія залишатиметься на каналі.

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Досвід успішних блогерів

Андрій Остапчук – підприємець-блогер

Андрій є засновником клубу молодих підприємців "Young Business Club". YouTube-блогер з 9 мільйонами переглядів поділився своєю історією. Для створення каналу на YouTube чоловік витратив 5 тисяч доларів. На його просування в перший місяць – 2 тисячі доларів.



YouTube-канал Андрія Остапчука

За словами Андрія, весь час існування каналу його команда скористалася кількома методами просування:

Партнерство. Один із їхніх проєктів був зроблений спільно з каналом "Чоткий Паца", а також з блогером Русланом Кузнєцовим. Вони за це заплатили – від 2 до 5 тисяч доларів. Андрій Остапчук вважає, що це найефективніший спосіб для просування каналу. Google Adwords – сервіс для розміщення контекстної та пошукової реклами. Реклама в Telegram-каналах, групах у Facebook, а також групах "ВКонтакте". Андрій говорить, що запускати рекламу там варто зважаючи на кілька чинників: на яку тему відео, з ким проводили інтерв'ю, орієнтація на цільову аудиторію певної теми.

Витрачені на розвиток каналу гроші відбити ще не вдалося, це моє хобі. Наразі я не розглядаю свій YouTube-канал як комерційний проєкт,

– поділився Андрій.

Його команда також придбала один зі спільних проєктів за 3 тисячі доларів. Чоловік зізнається, що всі вони пішли на вітер. Також його команда створила проєкт з каналом, результат якого перевершили всі очікування за кількістю підписників.

Ті ж методи при неправильному підході дають негативний результат. Коли ми почали користуватися Google Adwords, витратили 2 тисячі доларів за місяць, але почала падати органіка. Коли виходить "холодний трафік", середній час перегляду невисокий, тому падає органічна видача відео. "Холодний трафік" за замовчуванням дивиляться мало, тому що він нікому незнайомий. Тому Google Adwords – це "палка з двома кінцями": вона додає підписників, але вбиває органіку",

– пояснив блогер.

Маша Тимошенко – модель і блогерка

Зараз дівчині 22 роки та в неї понад 900 тисяч підписників на YouTube і 600 тисяч в Instagram, а кожне відео набирає від 150 000 переглядів.

Мені пощастило: у мене був досить відомий один блогер Діма Єрмузевіч. Коли я виклала перше відео, у мене відразу з'явилося 10 000 підписників. Я брала участь у відео на його каналі, мене вже знали. Без підтримки на старті пробитися дуже складно,

– каже дівчина.

Перші рекламні пропозиції в неї з'явилися десь із 50 тисяч підписників в Instagram. Спочатку це був бартер. Дохід, який дозволяє утримувати сім'ю, вдалося заробити приблизно рік тому.



YouTube-канал Маші Тимошенко

Маша розповідає, що після входження у свій графік боїшся зупинитися. YouTube непостійний і в кожного блогу є свій цикл.

Припустимо, я зараз перебуваю на піку: у день у мене додається по 4000-5000 підписників. І я реально боюся злізти з цього. Я знімаю, викладаю, монтую, вигадую. У якийсь момент ти розумієш, що це зовсім не схоже на те, з чого ти починав,

– ділиться модель-блогерка.

Її канал працює через партнерську мережу, але дівчина каже, що звідти приходить небагато запитів, тому можна працювати й без неї. У неї є менеджер, який обробляє всі рекламні запити, тому не обов’язково перевіряти Direct.

В описі її профілю вказана електронна пошта. Якщо компанія налаштована серйозно – розуміють, писати потрібно на e-mail.

У дівчини освіта маркетолога, яка у зв'язці з роботою блогера дає хороший результат. Вона розуміє, що хоче отримати рекламодавець і що хоче бачити аудиторія. Тому виходить приносити користь обом сторонам.

Марина Могилко – блогерка-підприємиця

Зараз у мене в команді: редактор, монтажер і дизайнер, іноді залучаю ще й сценариста, тому мінімальна собівартість простого ролика – 100-150 доларів, середня – 200-300. Якщо я знімаю відео зі складним сценарієм і зміною локації, то вартість може доходити й до тисячі доларів за ролик,

– розповідає дівчина.

За її словами, на ціну ролика впливають чотири чинники:

розмір оплати команді;

складність монтажу;

складність сценарію;

локація.

Щоб заощадити на початку кар’єри Марина радить робити все самому. Тоді ціна відео буде дорівнює вартості ваших "людиногодин". У міру розкручування вже можна наймати фахівців, щоб підвищити кількість і якість контенту.



Один із YouTube-каналів Марини Могилко

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Вплив пандемії на digital-сферу

Поки COVID-19 відбирає у людей можливість безпечно взаємодіяти один з одним, віртуальні знаменитості відчувають себе чудово, про це пише Bloomberg Businessweek. Справжні люди потроху стають непотрібними.

За даними Business Insider Intelligence, до 2022 року бренди будуть витрачати на інфлюенс-маркетинг до 15 мільярдів доларів щорічно. Значна частина цих грошей піде на віртуальних інфлюенсерів.

Віртуальні інфлюенсери, хоч і несправжні, але володіють реальним бізнес-потенціалом. У довгостроковій перспективі з ними дешевше працювати, ніж з людьми. Вони на 100% керовані, можуть з'являтися одночасно в багатьох місцях і, що найбільш важливо, ніколи не старіють і не вмирають,

– зазначив засновник вебсайту virtualhumans.org Крістофер Траверс.

Хто такі віртуальні інфлюенсери? Зазвичай, це 3D віртуальна модель. Їхня зовнішність може бути або дуже схожою до ретельно відредагованого знімка або ж просто персонаж, який схожий на героя мультфільму.

Фінансові показники YouTube

Для порівняння: платформою YouTube володіє компанія ІТ-гігант Alphabet Inc., материнське підприємство Google, яка станом на сьогодні (з моменту придбання YouTube у жовтні 2006 року) показала дохідність (збільшення ціни) на +769,88% і зараз становить 1739,7 долара за акцію. Інвестована тисяча доларів блогерами, навіть у 2015 році за ціною 491 долара за акцію (становить 2 акції компанії) принесли б потенційним інвесторам +254,32% доходу від приросту вартості акцій, що становить 3479,42 долара.

З фінансового погляду: блогери в YouTube заробляють у середньому +50% від вкладеного капіталу, а інвестори в материнську компанію, що володіє сервісом – +74,36% (без врахування податків).

При цьому, інвестори не знімають відео і не витрачають свій час і додаткові кошти на це.

TikTok

TikTok у світі має вже 800 мільйонів користувачів. Додаток доступний на 75 мовах, а понад 50% активних користувачів тіктоці старші 25 років.

560 мільйонів щомісячних користувачів у більш ніж 150 країнах світу. В Україні аудиторія TikTok – 5 мільйонів користувачів. За статистикою, 37% аудиторії соцмережі мають середній дохід, у 30% – дохід вище середнього.

Чоловіча аудиторія програми – 44%, жіноча, відповідно, – 56%.

У середньому за день користувач заходить у додаток 8 разів і проводить там 56 хвилин на добу. Понад 64% користувачів TikTok здійснюють активні дії з відео (лайк, шер, коментар).

TikTok For Business

В Україні ще не працює платформа – рекламний кабінет (можливість купувати офіційну рекламу всередині програми в різних форматах). Розробники заявили, що ця опція стане доступною до кінця 2020 року.

Основні рекламні формати, які будуть доступні у TikTok for Business:

Top view – повноекранний банер, який відображається ще до стрічки рекомендацій. In-feed Native Video – реклама, що з'являється у стрічці, брендові хештеги (регіональні і локальні). З'являється, коли користувач переглядає контент і реалізується в форматі відеозапису до 60 секунд. Hashtag Challenge – це банер, що з'являється в розділі пошуку, який анонсує свіжі активності. Цим форматом користуються популярні тіктокери, інтегруючи у своє відео брендований хештег і музичний джингл. AR (доповнена реальність) – просування за допомогою стікерів, масок, лінз і інших креативних елементів, які використовуються в додатку.

Нагадаємо, що концентрація уваги на відео в середньому триває 8-12 секунд.

Приклади популярних сторінок світових брендів у TikTok:

Red Bull (4,3 мільйона підписників, 66 мільйонів лайків).

(4,3 мільйона підписників, 66 мільйонів лайків). Nike (1,1 мільйона підписників, 4 мільйонів лайків).

(1,1 мільйона підписників, 4 мільйонів лайків). Burger King (237,9 тисячі підписників, 532,7 тисячі лайків).

(237,9 тисячі підписників, 532,7 тисячі лайків). Chipotle (633,6 тисячі, 6 мільйонів лайків).

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Як розкрутити свій канал?

Можна купувати нативну рекламу в українських блогерів.

Важливо враховувати багато факторів:

Характер контенту.

Цільову аудиторію.

Інтереси.

Що вони рекламували раніше.

Ціну реклами (залежить від кількості підписників – цінник, який виставляє сам блогер).

Також потрібно створити рахунок у TikTok (для отримання віртуальних коштів) і викладати свій контент. Потрібен час на розкручення, витрати на зйомку відео, створення креативів, сценаріїв.

Варіанти розкручення сторінки

Активність – чим більше від вас активності (контенту, лайків, коментарів і підписок на інших тіктокеров), тим вища ймовірність самому стати популярним.

– чим більше від вас активності (контенту, лайків, коментарів і підписок на інших тіктокеров), тим вища ймовірність самому стати популярним. Поширення в інших соцмережах. Ділитися в інших соцмережах посиланням на акаунт у ТікТок і QR-кодом важливо для залучення більшої кількості користувачів.

Ділитися в інших соцмережах посиланням на акаунт у ТікТок і QR-кодом важливо для залучення більшої кількості користувачів. Взаємопіар – хороший спосіб безкоштовного розкручення. Це може бути зйомка дуетів або реакцій на чужі відео.

– хороший спосіб безкоштовного розкручення. Це може бути зйомка дуетів або реакцій на чужі відео. Розкручення у TikTok за гроші – купівля реклами в популярного блогера.

Купівля готового каналу

Існує також така послуга, як купівля готового TikTok-акаунта і його розкручення. Однак цей спосіб має певні ризики: інтереси аудиторії можуть не збігатися з вашим продуктом, завищена ціна акаунта.

Українські бренди в TikTok: приклади

АЛЛО

Intertop

Патрульна Поліція України

kyivstar_official

Ощадбанк

Raketa

Ризики і виходи

У платформи поки немає можливості таргетингу по Україні, тому вибір внутрішньоукраїнських брендів – це розвиток власного каналу та інтеграції з тіктокерами.

У серйозних випадках потрібно зважувати всі "за" і "проти". Також потрібно враховувати авторські права використання контенту у своїх роликах.

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Як заробляють на TikTok?

Підписники можуть подарувати вам монети в прямому ефірі. Після того, як ви заробите їхню достатню кількість, можна цю валюту обміняти на реальні гроші.

Однак поки в жодних відкритих джерелах це не афішується (як саме технічно відбувається ця процедура, через які мерчанти, банки, картки та який процесинг для верифікації клієнта).

Краще за все думати про монети, як про віртуальну валюту TikTok. Користувачі TikTok купують монети в кількості від 100 до 10000 монет. Ціна за кожен пакет змінюється в різний час і залежить від розміру обраного пакета, а також валюти.

Користувачі можуть купити 100 віртуальних монет за 0,99 долара. Вони зберігають свої монети в онлайн-гаманці. Згодом аудиторія дарує монети тіктокерам в прямому ефірі.

TikTok і Google/Apple (в залежності від вашої платформи) утримують половину (-50%) витраченої суми.

На практиці, коли користувачеві подобається виступ онлайн, він використовує свої монети, щоб купити або спеціальні емодзі, або іншу віртуальну валюту (діамант), яку можна подарувати в чаті тіктокера. Ціна кожного емодзі різна. Ви посилаєте їх, максимально передаючи ваші емоції щодо діяльності тіктокера. Виконавці можуть обміняти подарункові бали в будь-який час, максимум до тисячі доларів на день.

Скільки заробляють ТОП-блогери?

Найпопулярніші тіктокери можуть заробити від 50 до 150 тисяч доларів за співпрацю з брендом.

Точна сума за одну рекламну інтеграцію залежить від популярності профілю і компанії, із якою ведеться робота. Зазвичай вона коливається від 200 до 20 000 доларів. Рекламу каналів купують початківці тіктокери в інших, більш успішних колег.

Блогери заробляють також на челенджах від 1290 доларів на місяць, а великі канали мільйонники – більше 12 900 доларів на місяць.

Фінансові показник TikTok – що про це відомо? TikTok належить пекінській компанії ByteDance Technology Co. Ltd (з капіталізацією 100 мільярдів доларів), американську частину ринку якого викупила нещодавно компанія ORACLE CORP (ORCL). Акції останньої якої наразі коштують 56,5 доларів за штуку, що від запуску платформи TikTok влітку 2018 принесла +25,5% дохідності акціонерам.



Ще одним бенефіціаром TikTok став ІТ-гігант Apple (AAPL), акції якої продемонстрували зростання з 2018 року на +144,57% і становлять зараз 114,95 долара.