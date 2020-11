У світі вже сотнями років золото залишається панівним металом. Воно відіграє важливу роль у формуванні світової економіки та вважається стабільним активом. Завдяки цьому інвестиції у видобуток металів стають дедалі вигіднішим.

Чому ця сфера в Україні зацікавила міжнародних інвесторів і як розвивається глобальний ринок – розбирався Степан Джус, інвестиційний аналітик компанії "Фрідом Фінанс Україна".

Що відомо про видобуток золота у світі

З точки зору інвестора цікава Австралія. Вона перемістилась на друге місце у світовому рейтингу за обсягами видобутку золота. У цій країні великий інтерес не лише до золота, а й до видобутку металів загалом.

Найбільш цікава країна з погляду якості геологічних об'єктів – Конго. Що ж стосується саме видобутку золота, то величезні родовища є в Узбекистані.

Країни-лідери з видобутку золота / Дані usfunds.com Назва країни Кількість тонн, видобутих за 2018 р. Китай 400 Австралія 312 Росія 281 США 253 Канада 193 Індонезія 190 Перу 155 ПАР 123 Мексика 121 Гана 101

Найбільші золотовидобувні компанії світу

Barrick Gold Corp

Newmont

AngloGold

Kinross,

Newcrest

Navoi

Чорний ринок золота

Також є нелегальний ринок золота. Він найбільш розвинений у країнах Африки.

Чорний ринок золота можна охарактеризувати кількома тезами:

Кустарний видобуток, де зайнято небагато людей. Золото видобувають за незаконною схемою. Жодних податків і правил видобутку.

Корисні копалини, які кустарно видобувають у африканських країнах, потім "легалізовуються" на переробних заводах. Золото — неважкий метал з точки зору переробки. Саме тому великі обсяги цього металу надходять на нелегальні переробні заводи, а згодом потрапляють у законний ланцюг постачання. Тут йдеться про такі країни Африки, як Гвінея, Гана, Танзанія, Малі, Кот-Д'івуар. Легалізація такого золота відбувається переважно через Південну Америку.

Найбільші у світі родовища золота / Дані Avellana Gold Назва родовища Країна Обсяг видобутку за рік у тоннах Грасберг Індонезія 75 Баррік Невада США 65,3 Мурунтау Узбекистан 62,5 Ньюмонт Невада США 52,8 Олімпіада Росія 33,1 Ліхір Папуа-Нова Гвінея 30,3 Пуебло-В’єхо Домініканська Республіка 30,1 Кібалі Домініканська Республіка 25,1 Кадія Хілл Австралія 23,4

Чи може видобуток золота стати нерентабельним?

За даними аналітичної компанії SNP Global Market Intelligence, у 2021 році може початися спад видобутку золота і виснаження родовищ. Як наслідок, цей процес може обігнати приріст виробництва, тому видобуток стане нерентабельним.

Наразі золоті копальні продовжують розширювати запаси та збільшувати видобуток. Ймовірно, SNP Global Market Intelligence взяла до уваги велике виробництво, яке очікується в Узбекистані, зокрема в компанії Navoi Mining Metallurgy Combinat.

Вищі ціни дадуть глобальним гравцям можливість профінансувати більше золотих розробок. Безперечно, може бути невелике зниження, оскільки дефіцит є. Але власники компанії не бачать ніяких факторів, які вказують на можливість суттєвого падіння виробництва.

Найбільші золотодобувні компанії світу / Дані Avellana Gold Назва компанії Обсяги запасів золота в тоннах Barrick Gold Corp. 6 023 Newmont Mining 2 635 Gold Fields 2 446 Newcrest Mining 2 387 AngloGold Ashanti 2 322 Polyus Gold 2 294 Kinross Gold 1 834 Goldcorp 1 683 Yamana Gold 601 Eldorado Gold 577

Хто купує найбільше золота?

Основними покупцями золота залишаються ювеліри, але центральні банки та приватні фонди стають драйверами росту.

З-поміж центральних банків великими покупцями золота є:

Казахстан;

Туреччина;

Росія.

Ці країни хочуть відійти від долара США як резервної валюти, замінивши його на золото.

Загальний консенсус полягає в тому, що ціни на золото зростають. Хтось каже, що ціни становитимуть до 2 тисяч доларів за унцію, хтось стверджує, що вони зростуть до 20 тисяч доларів за унцію.

Основними факторами, які на це впливають, є страхи: економічний, політичний, фінансовий.

Ви дивитеся на Близький Схід, дивитеся, де у світі тривають конфлікти, а потім дивитеся на кожну країну і прогнозуєте, чи потрапить економіка в халепу,

– каже Браян Севедж, генеральний директор та акціонер Avellana Gold Ltd.

Золото центральних банків світу Країна Обсяг металу в тоннах США 8 134 Німеччина 3 367 Італія 2 452 Франція 2 436 Росія 2 219 Китай 1 937 Швейцарія 1 040 Японія 765 Індія 618 Нідерланди 613

Яка ситуація з видобутком золота в Україні

Родовище золота в селі Мужієво (Закарпатська обл.) дає змогу Україні мати статус золотодобувної країни. Воно відновило свою роботу після 15 років простою. Наразі родовищем займається компанія Avellana Gold.

У 2010-2014 роках родовище у Мужієво контролювало оточення скандального ексголови МВС Олександра Захарченка. Офіційно ним володіла компанія "Карпатська рудна компанія", яку вже у 2016 році придбала Avellana Gold.

Як зазначають нові власники, вони викупили компанію у колишнього менеджменту. Тоді ж, у 2016, прокуратура наклала арешт на корпоративні права підприємства та вилучила ліцензію на видобування. Ліцензію повернули тільки через рік, коли арешт був знятий.

Також в Україні є родовища Квасово та Берегово, на які Avellana Gold також має плани.

Компанія Avellana Gold Ltd. – що про неї потрібно знати? Це міжнародна інвестиційна компанія, заснована громадянином США Браяном Чарльзом Севеджем. Підприємство зібрало команду міжнародних фахівців з більш ніж 100-річним загальним досвідом у галузі видобування, відомими за реалізацією проєктів у Канаді, Республіці Конго, Республіці Гвінея, Казахстані, Бразилії, Туреччині та Узбекистані. Avellana Gold працює в Україні з 2016 року та інвестує в розробку родовищ поліметалічних руд на Закарпатті.



Менеджмент:



Браян Ч. Севедж (Brian C. Savage) – голова, генеральний директор та акціонер Avellana Gold Ltd. Має 35-річний досвід роботи у галузі.



Андрій Смолін – керівник українського представництва компанії Avellana Gold. Раніше – інвестиційний банкір, займався управлінським консалтингом як співзасновник Astrum Investment Management та в співпраці з компаніями Vertex Investment Group та Investohills Capital.

Плани Avellana Gold щодо видобутку в Україні

З-поміж трьох місцевостей, де в Україні видобувають золото, – Квасово, Берегово та Мужієво – саме останнє найбільш вивчене. Там було проведено найбільше бурінь. Однак Мужієво і Берегово — фактично одне родовище, помилково розділене на два, за словами власника Avellana. Це дуже велика система, і така концепція робить розробку Мужієво економічно вигідною.

Наразі Квасово є об'єктом, що потребує більш детального вивчення. У компанії є деяка інформація щодо буріння. Квасово має географічний козир – розташування. Воно знаходиться дуже близько до Мужієво-Берегово і, можливо, має ще більший потенціал.

Севеджу і компанії доведеться провести дослідне буріння та витратити значно більше грошей, щоб перетворити його на родовище, але потенціал для подальшого розвідувального буріння для всього району дуже хороший.

Інвестиції в золото: перспективи й прогнози

Можна довгостроково розглядати інвестування в золото з похідними фінансовими інструментами, наприклад, ETF WORLD GOLD TRUST (NYSE ARCA & MKT) (GLDM). Біржовий фонд повторює рух ціни золота і коштує 18,88 долара за контракт, поки не запущена повна лінія добування та переробки золота, а компанія поки знаходиться в приватних руках і не є публічною.