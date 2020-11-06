В мире уже сотни лет золото остается ключевым металлом. Оно играет важную роль в формировании мировой экономики и считается стабильным активом. Благодаря этому инвестиции в добычу металлов становятся все более выгодным.

Почему эта сфера в Украине заинтересовала международных инвесторов и как развивается глобальный рынок – разбирался Степан Джус, инвестиционный аналитик компании "Фридом Финанс Украина".

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Что известно о добыче золота в мире

С точки зрения инвестора интересна Австралия. Она переместилась на второе место в мировом рейтинге по объемам добычи золота. В этой стране большой интерес не только к золоту, но и к добыче металлов в целом.

Более интересная страна с точки зрения качества геологических объектов – Конго. Что касается именно добычи золота, то огромные месторождения есть в Узбекистане.

Страны-лидеры по добыче золота / Данные usfunds.com Название страны Количество тонн, добытых за 2018 год Китай 400 Австралия 312 Россия 281 США 253 Канада 193 Индонезия 190 Перу 155 ЮАР 123 Мексика 121 Гана 101

Крупнейшие золотодобывающие компании мира

Barrick Gold Corp

Newmont

AngloGold

Kinross,

Newcrest

Navoi

Черный рынок золота

Также есть нелегальный рынок золота. Он больше всего развит в странах Африки.

Черный рынок золота можно охарактеризовать несколькими тезисами:

Кустарная добыча, где занято немного людей. Золото добывают по незаконной схеме. Никаких налогов и правил по добыче.

Полезные ископаемые, которые кустарно добывают в африканских странах, затем "легализируются" на перерабатывающих заводах. Золото – нетяжелый металл с точки зрения переработки. Именно поэтому большие объемы этого металла поступают на нелегальные перерабатывающие заводы, а затем попадают в законну цепь поставок. Здесь речь идет о таких странах Африки, как Гвинея, Гана, Танзания, Мали, Кот-д'Ивуар. Легализация такого золота происходит преимущественно через Южную Америку.

Крупнейшие в мире месторождения золота / Данные Avellana Gold Название месторождения Страна Объем добычи за год в тоннах Грасберг Индонезия 75 Баррик Невада США 65,3 Мурунтау Узбекистан 62,5 Ньюмонт Невада США 52,8 Олимпиада Россия 33,1 Лихир Папуа-Новая Гвинея 30,3 Пуэбло-Вьехо Доминикана 30,1 Кибали Доминикана 25,1 Кадия Хилл Австралия 23,4

Может ли добыча золота стать нерентабельной?

По данным аналитической компании SNP Global Market Intelligence, в 2021 году может начаться спад добычи золота и истощения месторождений. Как следствие, этот процесс может обогнать прирост производства, поэтому добыча станет нерентабельною.

Сейчас золотые прииски продолжают расширять запасы и увеличивать добычу. Вероятно, SNP Global Market Intelligence приняла во внимание большое производство, которое ожидается в Узбекистане, в частности в компании Navoi Mining Metallurgy Combinat.

Высокие цены дадут глобальным игрокам возможность профинансировать больше золотых разработок. Бесспорно, может быть небольшое снижение, поскольку дефицит есть. Но владельцы компании не видят никаких факторов, которые указывают на возможность существенного падения производства.

Крупнейшие золотодобывающие компании мира / Данные Avellana Gold Название компании Объемы запасов золота в тоннах Barrick Gold Corp. 6 023 Newmont Mining 2 635 Gold Fields 2 446 Newcrest Mining 2 387 AngloGold Ashanti 2 322 Polyus Gold 2 294 Kinross Gold 1 834 Goldcorp 1 683 Yamana Gold 601 Eldorado Gold 577

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Кто покупает золота больше всего?

Основными покупателями золота остаются ювелиры, но центральные банки и частные фонды становятся драйверами роста.

Среди центральных банков крупными покупателями золота являются:

Казахстан;

Турция;

Россия.

Эти страны хотят отойти от доллара США как резервной валюты, заменив его на золото.

Общий консенсус заключается в том, что цены на золото растут. Кто-то говорит, что цены составят до 2 тысяч долларов за унцию, кто утверждает, что они вырастут до 20 000 долларов за унцию.

Основными факторами, которые на это влияют, есть страхи: экономический, политический, финансовый.

Вы смотрите на Ближний Восток, смотрите, где в мире продолжаются конфликты, а потом смотрите на каждую страну и прогнозируете, попадет экономика впросак,

– говорит Брайан Сэвэдж, генеральный директор и акционер Avellana Gold Ltd.

Золото центральных банков мира Страна Объем металла в тоннах США 8 134 Германия 3 367 Италия 2 452 Франция 2 436 Россия 2 219 Китай 1 937 Швейцария 1 040 Япония 765 Индия 618 Нидерланды 613

Какая ситуация с добычей золота в Украине

Месторождение золота в селе Мужиево (Закарпатская обл.) позволяет Украине иметь статус золотодобывающей страны. Оно возобновило свою работу после 15 лет простоя. Сейчас месторождением занимается компания Avellana Gold.

В 2010-2014 годах месторождение в Мужиево контролировало окружение скандального ексголовы МВД Александра Захарченко. Официально им владела компания "Карпатская рудная компания", которую уже в 2016 году приобрела Avellana Gold.

Как отмечают новые владельцы, они выкупили компанию у бывшего менеджмента. Тогда же, в 2016 году, прокуратура наложила арест на корпоративные права предприятия и изъяла лицензию на добычу. Лицензию вернули только через год, когда арест был снят.

Также в Украине есть месторождения Квасово и Берегово, на которые Avellana Gold также планы.

Компания Avellana Gold Ltd. – что о ней нужно знать? Это международная инвестиционная компания, основанная гражданином США Брайаном Чарльзом Сэвэджем. Предприятие собрало команду международных специалистов из более чем 100-летним общим опытом в области добычи, известными по реализации проектов в Канаде, Республике Конго, Республике Гвинея, Казахстане, Бразилии, Турции и Узбекистане. Avellana Gold работает в Украине с 2016 года и инвестирует в разработку месторождений полиметаллических руд на Закарпатье.



Менеджмент:



Брайан Ч. Сэвэдж (Brian C. Savage) – председатель, генеральный директор и акционер Avellana Gold Ltd. Имеет 35-летний опыт работы в отрасли.



Андрей Смолин – руководитель украинского представительства компании Avellana Gold. Раньше – инвестиционный банкир, занимался управленческим консалтингом как соучредитель Astrum Investment Management и в сотрудничестве с компаниями Vertex Investment Group и Investohills Capital.

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Планы Avellana Gold касательно добычи в Украине

Из трех местностей, где в Украине добывают золото, – Квасово, Берегово и Мужиево – последнее наиболее изученное. Там было проведено больше всего бурений. Однако Мужиево и Берегово – это фактически одно месторождение, ошибочно разделено на два, по словам владельца Avellana. Это очень большая система, и такая концепция делает разработку Мужиево экономически выгодной.

Сейчас Квасово является объектом требует более детального изучения. У компании есть некоторая информация по бурению. Квасово имеет географический козырь – расположение. Оно находится очень близко к Мужиево-Берегово и, возможно, имеет еще больший потенциал.

Сэвэджу и компании придется провести опытное бурение и потратить гораздо больше денег, чтобы превратить его в месторождение, но потенциал для дальнейшего разведочного бурения для всего района очень хороший.

Инвестиции в золото: перспективы и прогнозы

Можно длительно рассматривать инвестирование в золото с производными финансовыми инструментами, например, ETF WORLD GOLD TRUST (NYSE ARCA & MKT) (GLDM). Биржевой фонд повторяет движение цены золота и стоит 18,88 доллара за контракт, пока не запущена полная линия добычи и переработки золота, а компания пока находится в частных руках и не является публичной.