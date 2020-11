Почему эта сфера в Украине заинтересовала международных инвесторов и как развивается глобальный рынок – разбирался Степан Джус, инвестиционный аналитик компании "Фридом Финанс Украина".

Инвестиционные возможности: Купить облигации или открыть депозит в банке: куда выгодно вложить иностранную валюту в Украине

С точки зрения инвестора интересна Австралия. Она переместилась на второе место в мировом рейтинге по объемам добычи золота. В этой стране большой интерес не только к золоту, но и к добыче металлов в целом.

Более интересная страна с точки зрения качества геологических объектов – Конго. Что касается именно добычи золота, то огромные месторождения есть в Узбекистане.

Также есть нелегальный рынок золота. Он больше всего развит в странах Африки.

Черный рынок золота можно охарактеризовать несколькими тезисами:

Полезные ископаемые, которые кустарно добывают в африканских странах, затем "легализируются" на перерабатывающих заводах. Золото – нетяжелый металл с точки зрения переработки. Именно поэтому большие объемы этого металла поступают на нелегальные перерабатывающие заводы, а затем попадают в законну цепь поставок. Здесь речь идет о таких странах Африки, как Гвинея, Гана, Танзания, Мали, Кот-д'Ивуар. Легализация такого золота происходит преимущественно через Южную Америку.

По данным аналитической компании SNP Global Market Intelligence, в 2021 году может начаться спад добычи золота и истощения месторождений. Как следствие, этот процесс может обогнать прирост производства, поэтому добыча станет нерентабельною.

Сейчас золотые прииски продолжают расширять запасы и увеличивать добычу. Вероятно, SNP Global Market Intelligence приняла во внимание большое производство, которое ожидается в Узбекистане, в частности в компании Navoi Mining Metallurgy Combinat.

Интересно: Лучшие акции для инвестиций, если Джо Байден выиграет выборы в США: полезная подборка

Основными покупателями золота остаются ювелиры, но центральные банки и частные фонды становятся драйверами роста.

Среди центральных банков крупными покупателями золота являются:

Эти страны хотят отойти от доллара США как резервной валюты, заменив его на золото.

Вы смотрите на Ближний Восток, смотрите, где в мире продолжаются конфликты, а потом смотрите на каждую страну и прогнозируете, попадет экономика впросак,

– говорит Брайан Сэвэдж, генеральный директор и акционер Avellana Gold Ltd.

Месторождение золота в селе Мужиево (Закарпатская обл.) позволяет Украине иметь статус золотодобывающей страны. Оно возобновило свою работу после 15 лет простоя. Сейчас месторождением занимается компания Avellana Gold.

В 2010-2014 годах месторождение в Мужиево контролировало окружение скандального ексголовы МВД Александра Захарченко. Официально им владела компания "Карпатская рудная компания", которую уже в 2016 году приобрела Avellana Gold.

Как отмечают новые владельцы, они выкупили компанию у бывшего менеджмента. Тогда же, в 2016 году, прокуратура наложила арест на корпоративные права предприятия и изъяла лицензию на добычу. Лицензию вернули только через год, когда арест был снят.

Также в Украине есть месторождения Квасово и Берегово, на которые Avellana Gold также планы.