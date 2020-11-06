Дорогой ресурс: какие перспективы украинского золота в Закарпатье и что предлагает мировой рынок
В мире уже сотни лет золото остается ключевым металлом. Оно играет важную роль в формировании мировой экономики и считается стабильным активом. Благодаря этому инвестиции в добычу металлов становятся все более выгодным.
Почему эта сфера в Украине заинтересовала международных инвесторов и как развивается глобальный рынок – разбирался Степан Джус, инвестиционный аналитик компании "Фридом Финанс Украина".
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Что известно о добыче золота в мире
С точки зрения инвестора интересна Австралия. Она переместилась на второе место в мировом рейтинге по объемам добычи золота. В этой стране большой интерес не только к золоту, но и к добыче металлов в целом.
Более интересная страна с точки зрения качества геологических объектов – Конго. Что касается именно добычи золота, то огромные месторождения есть в Узбекистане.
|Название страны
|Количество тонн, добытых за 2018 год
|Китай
|400
|Австралия
|312
|Россия
|281
|США
|253
|Канада
|193
|Индонезия
|190
|Перу
|155
|ЮАР
|123
|Мексика
|121
|Гана
|101
Крупнейшие золотодобывающие компании мира
- Barrick Gold Corp
- Newmont
- AngloGold
- Kinross,
- Newcrest
- Navoi
Черный рынок золота
Также есть нелегальный рынок золота. Он больше всего развит в странах Африки.
Черный рынок золота можно охарактеризовать несколькими тезисами:
- Кустарная добыча, где занято немного людей.
- Золото добывают по незаконной схеме.
- Никаких налогов и правил по добыче.
Полезные ископаемые, которые кустарно добывают в африканских странах, затем "легализируются" на перерабатывающих заводах. Золото – нетяжелый металл с точки зрения переработки. Именно поэтому большие объемы этого металла поступают на нелегальные перерабатывающие заводы, а затем попадают в законну цепь поставок. Здесь речь идет о таких странах Африки, как Гвинея, Гана, Танзания, Мали, Кот-д'Ивуар. Легализация такого золота происходит преимущественно через Южную Америку.
|Название месторождения
|Страна
|Объем добычи за год в тоннах
|
Грасберг
|Индонезия
|75
|
Баррик Невада
|США
|65,3
|
Мурунтау
|Узбекистан
|62,5
|
Ньюмонт Невада
|США
|52,8
|
Олимпиада
|Россия
|33,1
|
Лихир
|Папуа-Новая Гвинея
|30,3
|
Пуэбло-Вьехо
|Доминикана
|30,1
|
Кибали
|Доминикана
|25,1
|
Кадия Хилл
|Австралия
|
23,4
Может ли добыча золота стать нерентабельной?
По данным аналитической компании SNP Global Market Intelligence, в 2021 году может начаться спад добычи золота и истощения месторождений. Как следствие, этот процесс может обогнать прирост производства, поэтому добыча станет нерентабельною.
Сейчас золотые прииски продолжают расширять запасы и увеличивать добычу. Вероятно, SNP Global Market Intelligence приняла во внимание большое производство, которое ожидается в Узбекистане, в частности в компании Navoi Mining Metallurgy Combinat.
|Название компании
|Объемы запасов золота в тоннах
|
Barrick Gold Corp.
|
6 023
|
Newmont Mining
|
2 635
|
Gold Fields
|
2 446
|
Newcrest Mining
|
2 387
|
AngloGold Ashanti
|
2 322
|
Polyus Gold
|
2 294
|
Kinross Gold
|
1 834
|
Goldcorp
|
1 683
|
Yamana Gold
|
601
|
Eldorado Gold
|
577
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Кто покупает золота больше всего?
Основными покупателями золота остаются ювелиры, но центральные банки и частные фонды становятся драйверами роста.
Среди центральных банков крупными покупателями золота являются:
- Казахстан;
- Турция;
- Россия.
Эти страны хотят отойти от доллара США как резервной валюты, заменив его на золото.
Вы смотрите на Ближний Восток, смотрите, где в мире продолжаются конфликты, а потом смотрите на каждую страну и прогнозируете, попадет экономика впросак,
– говорит Брайан Сэвэдж, генеральный директор и акционер Avellana Gold Ltd.
|Страна
|Объем металла в тоннах
|США
|
8 134
|Германия
|
3 367
|Италия
|
2 452
|Франция
|
2 436
|Россия
|
2 219
|Китай
|
1 937
|Швейцария
|
1 040
|Япония
|
765
|Индия
|
618
|Нидерланды
|
613
Какая ситуация с добычей золота в Украине
Месторождение золота в селе Мужиево (Закарпатская обл.) позволяет Украине иметь статус золотодобывающей страны. Оно возобновило свою работу после 15 лет простоя. Сейчас месторождением занимается компания Avellana Gold.
В 2010-2014 годах месторождение в Мужиево контролировало окружение скандального ексголовы МВД Александра Захарченко. Официально им владела компания "Карпатская рудная компания", которую уже в 2016 году приобрела Avellana Gold.
Как отмечают новые владельцы, они выкупили компанию у бывшего менеджмента. Тогда же, в 2016 году, прокуратура наложила арест на корпоративные права предприятия и изъяла лицензию на добычу. Лицензию вернули только через год, когда арест был снят.
Также в Украине есть месторождения Квасово и Берегово, на которые Avellana Gold также планы.
Компания Avellana Gold Ltd. – что о ней нужно знать?Это международная инвестиционная компания, основанная гражданином США Брайаном Чарльзом Сэвэджем. Предприятие собрало команду международных специалистов из более чем 100-летним общим опытом в области добычи, известными по реализации проектов в Канаде, Республике Конго, Республике Гвинея, Казахстане, Бразилии, Турции и Узбекистане. Avellana Gold работает в Украине с 2016 года и инвестирует в разработку месторождений полиметаллических руд на Закарпатье.
Менеджмент:
Брайан Ч. Сэвэдж (Brian C. Savage) – председатель, генеральный директор и акционер Avellana Gold Ltd. Имеет 35-летний опыт работы в отрасли.
Андрей Смолин – руководитель украинского представительства компании Avellana Gold. Раньше – инвестиционный банкир, занимался управленческим консалтингом как соучредитель Astrum Investment Management и в сотрудничестве с компаниями Vertex Investment Group и Investohills Capital.
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Планы Avellana Gold касательно добычи в Украине
Из трех местностей, где в Украине добывают золото, – Квасово, Берегово и Мужиево – последнее наиболее изученное. Там было проведено больше всего бурений. Однако Мужиево и Берегово – это фактически одно месторождение, ошибочно разделено на два, по словам владельца Avellana. Это очень большая система, и такая концепция делает разработку Мужиево экономически выгодной.
Сейчас Квасово является объектом требует более детального изучения. У компании есть некоторая информация по бурению. Квасово имеет географический козырь – расположение. Оно находится очень близко к Мужиево-Берегово и, возможно, имеет еще больший потенциал.
Сэвэджу и компании придется провести опытное бурение и потратить гораздо больше денег, чтобы превратить его в месторождение, но потенциал для дальнейшего разведочного бурения для всего района очень хороший.
Инвестиции в золото: перспективы и прогнозы
Можно длительно рассматривать инвестирование в золото с производными финансовыми инструментами, например, ETF WORLD GOLD TRUST (NYSE ARCA & MKT) (GLDM). Биржевой фонд повторяет движение цены золота и стоит 18,88 доллара за контракт, пока не запущена полная линия добычи и переработки золота, а компания пока находится в частных руках и не является публичной.
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