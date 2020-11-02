Ряд компаний, среди которых известные техгиганты, за последнюю неделю октября обнародовали финансовые отчеты за третий квартал 2020 года. Несмотря на то, что большинство из них сообщили о высоких прибылях, заработанных в условиях пандемии коронавируса, руководители этих предприятий не спешат давать оптимистичные прогнозы касательно будущего экономике.

Генеральный директор Coca-Cola Джеймс Куинси в комментарии изданию The Wall Street Journal отметил, что мировая экономика до сих пор находится в состоянии неопределенности.

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Коронавирус остается центральной проблемой,

– подчеркнул глава финансового подразделения автоконцерна Volkswagen Фрэнк Виттер.

Что говорят о нынешней ситуации в мире в Apple

Купертиновский техгигант один из ряда мировых компаний, который почувствовал негативные последствия пандемии коронавируса. Длительное закрытие физических магазинов, нарушения в цепях поставок продукции из Китая, перенос презентации iPhone 12 – это лишь несколько проблем среди их огромного количества.

Финансовый директор Apple Лука Маэстре решил не давать никаких прогнозов касательно выручки компании в четвертом квартале. Финансовые результаты техгиганта в третьем квартале 2020 года продемонстрировали разнонаправленные значения:

рост продаж компьютеров MАС – на 29,2%, планшетов iPad – на 46% и услуг – на 16,3%;

продажи iPhone наоборот упали на 21% – до 26,4 миллиарда долларов.

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Маэстре тоже считает, что "неопределенность, вызванная пандемией коронавируса, в мире будет продолжаться и в ближайшем будущем". Именно поэтому финдиректор Apple не решается делать какие-либо прогнозы относительно доходов предприятия.



Лука Маэстре, финансовый директор Apple / Фото Getty Images

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Новые локдауны в Европе

Великобритания, Франция и Германия вынуждены были ввести новые ограничения, которые продлятся около месяца в их странах.

Например, в Германии власть будет предоставлять финансирование компаниям с менее 50 работниками. Такому бизнесу государство поможет компенсировать три четверти утраченного дохода. Также власть будет выделять материальную помощь и крупным компаниям по правилам, согласованным Европейским Союзом.

Локдаун в Германии: какие правила будут действовать? Согласно новым правилам, в европейской стране кафе, бары, пабы будут работать только для еды на вынос, а кинотеатры, театры, спортзалы, бассейны будут вообще закрыты. Косметические студии, массажные салоны, тату-студии не будут работать в течение ноября.



Магазины с продуктами питания, аптеки, как и парикмахерские будут оставаться открытыми. Работать смогут также детские сады и школы.

Ситуация в США

Согласно данным, опубликованным в пятницу, 30 октября, экономика США восстанавливается быстрее, чем ранее прогнозировали эксперты. Одним из факторов, который повлиял на экономический рост в Соединенных Штатах, стало то, что американцы нарастили объемы покупки именно товаров, а не впечатлений.