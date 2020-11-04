Лучшие акции для инвестиций, если Джо Байден выиграет выборы в США: полезная подборка
С каждым следующим часом среды, 4 ноября, шансы бывшего вице-президента США выиграть выборы увеличиваются. Если прогноз Уолл-стрит осуществится и демократ Джо Байден станет следующим президентом США, как это повлияет на фондовый рынок? В какие тогда акции лучше инвестировать – читайте на Инвестиции24.
Инвестиционный аналитик компании "Фридом Финанс Украина" Степан Джус собрал компании, в акции которых наиболее выгодно вложить деньги, если выиграет Джо Байден. Что это за предприятия, какая их рыночная стоимость и какие дивиденды они приносят акционерам – далее в материале.
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Выборы в США и фондовый рынок
По состоянию на конец октября этого года 66% участников финансовых рынков делали ставки на победу демократа Джо Байдена. Накануне выборов 3 ноября, на Уолл-стрит тоже прогнозировали, что именно Байден станет следующим президентом, а представители Демократической партии получат большинство в Конгрессе.
Сегодня же видим, что результаты голосования на избирательных участках и по почте тоже демонстрируют различные показатели. В то же время, явка избирателей в этом году достигла максимума с 1908 года.
Победа Байдена будет означать более строгий контроль над активами финансовых и энергетических компаний, и, возможно, будет увеличено налоги для предприятий всех сфер экономики. Однако выгодные возможности для инвесторов будут. Расходы на инфраструктуру, зеленая энергетика и здравоохранение - все это приоритеты демократов, и компании этих сфер должны быть успешными при президентстве Байдена,
– отметил Родни Джонсон, президент исследовательской компании HS Dent Publishing.
13 лучших акций для инвестиций, если следующим президентом США станет демократ
|Компания
|Цена акций, долл.
|Капитализация, долл.
|Прибыльность дивидендов
|
|53,17
|9,7 млрд
|3,3%
|
|75,66
|148,2 млрд
|1,9%
|
|30,16
|3,1 млрд
|5,6%
|
|83,75
|9,245 млрд
|–
|
|18,53
|6,9 млрд
|–
|
|420,28
|392,3 млрд
|–
|
|18,53
|2,2 млрд
|–
|
|254,25
|15,8 млрд
|0,9%
|
|323,06
|307 млрд
|1,6%
|
|59,83
|20,6 млрд
|4,7%
|
|6,18
|16,7 млрд
|–
|
|54,72
|55,8 млрд
|3,1%
|
|18,95
|–
|–
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