С каждым следующим часом среды, 4 ноября, шансы бывшего вице-президента США выиграть выборы увеличиваются. Если прогноз Уолл-стрит осуществится и демократ Джо Байден станет следующим президентом США, как это повлияет на фондовый рынок? В какие тогда акции лучше инвестировать – читайте на Инвестиции24.

Инвестиционный аналитик компании "Фридом Финанс Украина" Степан Джус собрал компании, в акции которых наиболее выгодно вложить деньги, если выиграет Джо Байден. Что это за предприятия, какая их рыночная стоимость и какие дивиденды они приносят акционерам – далее в материале.

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Выборы в США и фондовый рынок

По состоянию на конец октября этого года 66% участников финансовых рынков делали ставки на победу демократа Джо Байдена. Накануне выборов 3 ноября, на Уолл-стрит тоже прогнозировали, что именно Байден станет следующим президентом, а представители Демократической партии получат большинство в Конгрессе.

Однако опросы не всегда бывают на 100% точными. Например, четыре года назад наблюдалась подобная ситуация, когда Хиллари Клинтон лидировала по результатам опросов, однако выборы выиграл Дональд Трамп.

Сегодня же видим, что результаты голосования на избирательных участках и по почте тоже демонстрируют различные показатели. В то же время, явка избирателей в этом году достигла максимума с 1908 года.

Победа Байдена будет означать более строгий контроль над активами финансовых и энергетических компаний, и, возможно, будет увеличено налоги для предприятий всех сфер экономики. Однако выгодные возможности для инвесторов будут. Расходы на инфраструктуру, зеленая энергетика и здравоохранение - все это приоритеты демократов, и компании этих сфер должны быть успешными при президентстве Байдена,

– отметил Родни Джонсон, президент исследовательской компании HS Dent Publishing.

13 лучших акций для инвестиций, если следующим президентом США станет демократ

Компания Цена акций, долл. Капитализация, долл. Прибыльность дивидендов Brookfield Renewable Partners LP 53,17 9,7 млрд 3,3% NextEra Energy 75,66 148,2 млрд 1,9% Atlantica Sustainable Infrastructure 30,16 3,1 млрд 5,6% First Solar 83,75 9,245 млрд – Canopy Growth 18,53 6,9 млрд – Tesla 420,28 392,3 млрд – Workhorse Group 18,53 2,2 млрд – Martin Marietta Materials 254,25 15,8 млрд 0,9% UnitedHealth Group 323,06 307 млрд 1,6% Realty Income 59,83 20,6 млрд 4,7% Energy Transfer LP 6,18 16,7 млрд – iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 54,72 55,8 млрд 3,1% SPDR Gold MiniShares 18,95 – –