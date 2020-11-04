Выборы в США 2020 года станут триггером для роста акций компаний различных сфер. В активы каких предприятий будет выгодно вкладывать деньги, если республиканца Дональда Трампа переизберут на второй срок – читайте на Инвестиции24.

Степан Джус, аналитик компании "Фридом Финанс Украина" подготовил подборку компаний, акции которых выгодно покупать при условии, что Дональд Трамп останется на посту президента США.

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Как выборы в США влияют на фондовый рынок

Лучшие акции для инвестиций будут отличаться в зависимости от того, кто получит большинство в американском правительстве – республиканцы или демократы.

Хотя считается, что политика республиканцев является лучшей для фондового рынка, однако большинство инвесторов, все-таки, ставят на победу Джо Байдена. Ведь им важно, чтобы правительство приняло дополнительный антикризисный пакет для поддержки экономики США. Переговоры касательно этого ведутся еще с лета, однако пока никаких результатов нет.

По словам Чейза Робертсона, партнера инвестиционной компании RIA Robertson Wealth Management с Хьюстона, для фондового рынка нет разницы, кто выиграет выборы в США – Трамп или Байден. Ведь в любом случае "все будет хорошо для инвесторов" убежден Робертсон.

Результаты различных исследований свидетельствуют о том, что акции, как правило, идут вверх после переизбрания на второй срок текущего президента.

В частности, после переизбрания Рональда Рейгана, Билла Клинтона и Барака Обамы американский индекс широкого рынка S&P 500 вырос в течение следующего года на 26,3%, 31% и 29,6% соответственно.

Дональд Трамп выигрывает выборы в США: в какие акции выгодно инвестировать

Компания Цена акций, долл. Капитализация, долл. Прибыльность дивидендов Bank of America 24,54 212,6 млрд 2,9% JPMorgan Chase 101, 24 308,6 млрд 3,6% New York Times Co. 41,17 6,9 млрд 0,6% Amazon.com 3 207,04 1,61 трлн – Exxon Mobil 33,35 141 млрд 10,4% Twitter 49 38,8 млрд – Facebook 277,11 789,4 млрд – Alphabet 1 584,29 1,08 трлн – 9. Lockheed Martin 368,55 103,1 млрд 2,8% GEO Group 8,63 1 млрд 15,8% Walmart 142,16 402,8 млрд 1,5% 12. Arch Resources 36,98 560,2 млрд – VanEck Vectors Russia ETF 21,04 1 млрд 6,8%