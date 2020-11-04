13 лучших акций для инвестиций, если Дональда Трампа переизберут на второй срок
Выборы в США 2020 года станут триггером для роста акций компаний различных сфер. В активы каких предприятий будет выгодно вкладывать деньги, если республиканца Дональда Трампа переизберут на второй срок – читайте на Инвестиции24.
Степан Джус, аналитик компании "Фридом Финанс Украина" подготовил подборку компаний, акции которых выгодно покупать при условии, что Дональд Трамп останется на посту президента США.
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Как выборы в США влияют на фондовый рынок
Лучшие акции для инвестиций будут отличаться в зависимости от того, кто получит большинство в американском правительстве – республиканцы или демократы.
Хотя считается, что политика республиканцев является лучшей для фондового рынка, однако большинство инвесторов, все-таки, ставят на победу Джо Байдена. Ведь им важно, чтобы правительство приняло дополнительный антикризисный пакет для поддержки экономики США. Переговоры касательно этого ведутся еще с лета, однако пока никаких результатов нет.
По словам Чейза Робертсона, партнера инвестиционной компании RIA Robertson Wealth Management с Хьюстона, для фондового рынка нет разницы, кто выиграет выборы в США – Трамп или Байден. Ведь в любом случае "все будет хорошо для инвесторов" убежден Робертсон.
Результаты различных исследований свидетельствуют о том, что акции, как правило, идут вверх после переизбрания на второй срок текущего президента.
Дональд Трамп выигрывает выборы в США: в какие акции выгодно инвестировать
|Компания
|Цена акций, долл.
|Капитализация, долл.
|Прибыльность дивидендов
|
|24,54
|
212,6 млрд
|2,9%
|
|101, 24
|308,6 млрд
|3,6%
|
|41,17
|6,9 млрд
|0,6%
|
|3 207,04
|1,61 трлн
|–
|
|33,35
|141 млрд
|10,4%
|
|49
|38,8 млрд
|–
|
|277,11
|789,4 млрд
|–
|
|1 584,29
|1,08 трлн
|–
|9. Lockheed Martin
|368,55
|103,1 млрд
|2,8%
|
|8,63
|1 млрд
|15,8%
|
|142,16
|402,8 млрд
|1,5%
|12. Arch Resources
|36,98
|560,2 млрд
|–
|
|21,04
|1 млрд
|6,8%
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