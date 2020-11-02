Рынок акций США начал расти на фоне прогнозов, что Джо Байден выиграет выборы, а демократы вернут себе власть в Сенате и сохранят контроль над палатой представителей. Прошедшая неделя, закончившийся 30 октября, стала одной из худшим для американского фондового рынка.

Согласно данным CNN, промышленный индекс Доу-Джонса поднялся на 1,9%, или 510 пунктов. Индекс широкого рынка США S&P 500 вырос на 1,8%, а Nasdaq Composite – на 1,4%.

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Инвесторы надеются на победу Байдена

Хотя фондовый рынок предпочитает политику Республиканской партии, инвесторы все же хотят, чтобы власти приняли дополнительный антикризисный пакет для поддержки экономики, которая, в свою очередь, снова страдает фоне роста количества больных на COVID-19. Инвесторы прогнозируют, что "голубая волна" (указывают на победу демократа Джо Байдена) увеличит шансы на поддержку еще одного пакета стимулов для американской экономики.

По мнению инвесторов, победа Байдена принесет меньше рисков для рынка акций США в ближайшем будущем.

Если результаты опроса правильные, Джо Байден выиграет выборы,

– отметил Энди Лаперриер и Дон Шнайдер с Cornerstone Macro.

Эксперты также добавили, если итоги опросов, все же, окажутся ошибочными, есть ряд других факторов, которые указывают на победу Джо Байдена. Ресурс PredictIt оценивает победу кандидата от Демократической партии в 65%.

При любом сценарии выборов мы ждем принятия антикризисного пакета размером в 1,5 триллиона долларов. Возможно, это произойдет сразу после выборов,

– утверждает Эндрю Холленхорст, экономист Citi.

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Экономика США все еще шаткая

Конгресс США остановился на переговорах по принятию еще одного пакета стимулов для экономики еще летом. Инвесторы, в свою очередь, ждали положительные результаты и каждый раз волновались, просматривая очередной заголовок о прогрессе в процессе переговоров.

На самом деле такие ожидания свидетельствуют, что экономика США нуждается в дополнительной финансовой помощи, чтобы вернуться к стабильности. Ведь, как известно, срок действия CARES Act исчерпывается.

Пока улучшения положения американской экономики довольно неравномерные. Например, после завершения весеннего локдауна в США было увеличено количество рабочих месте. Однако по сравнению с февралем число рабочих мест снизилось на 10 миллионов.

Миллионы американцы до сих пор нуждаются в государственной помощи. И это плохая новость, потому что экономика США в значительной степени зависит от потребительских расходов.