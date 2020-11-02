Ринок акцій США почав зростати на тлі прогнозів, що Джо Байден виграє вибори, а демократи повернуть собі владу в Сенаті і збережуть контроль над палатою представників. Минулий тиждень, що закінчився 30 жовтня, став одним із найгіршим для американського фондового ринку.

Згідно з даними CNN, промисловий індекс Доу-Джонса піднявся на 1,9%, або 510 пунктів. Індекс широкого ринку США S&P 500 виріс на 1,8%, а Nasdaq Composite – на 1,4%.

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Інвестори сподіваються на перемогу Байдена

Хоча фондовий ринок надає перевагу політиці Республіканської партії, інвестори все ж прагнуть, щоб влада ухвалила додатковий антикризовий пакет для підтримки економіки, яка, своєю чергою, знову страждає на тлі росту кількості хворих на COVID-19. Інвестори прогнозують, що "блакитна хвиля" (вказують на перемогу демократа Джо Байдена) збільшить шанси на підтримку ще одного пакету стимулів для американської економіки.

На думку інвесторів, перемога Байдена принесе менше ризиків для ринку акцій США в найближчому майбутньому.

Якщо результати опитування населення правильні, Джо Байден виграє вибори,

– зазначив Енді Лаперрієр і Дон Шнайдер із Cornerstone Macro.

Експерти також додали, якщо підсумки опитувань, усе ж, виявляться помилковими, є низка інших факторів, які вказують на перемогу Джо Байдена. Ресурс PredictIt оцінює перемогу кандидата від Демократичної партії у 65%.

За будь-якого сценарію виборів ми чекаємо ухвалення антикризового пакету розміром в 1,5 трильйона доларів. Можливо, це станеться відразу після виборів,

– стверджує Ендрю Холленхорст, економіст Citi.

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Економіка США все ще хитка

Конгрес США зупинився на переговорах щодо ухвалення ще одного пакети стимулів для економіки ще влітку. Інвестори, своєю чергою, чекали на позитивні результати і кожен раз хвилювалися, переглядаючи черговий заголовок про прогрес у процесі перемовин.

Насправді такі очікування свідчать, що економіка США потребує додаткової фінансової допомоги, щоб повернутися до стабільності. Адже, як відомо, термін дії CARES Act вичерпується.

Поки поліпшення становища американської економіки є доволі нерівномірним. Наприклад, після завершення весняного локдауну в США було збільшено кількість робочих місці. Однак у порівнянні з лютим число робочих місць знизилося на 10 мільйонів.

Мільйони американці й досі потребують державну допомогу. І це погана новина, тому що економіка США значною мірою залежить від споживацьких витрат.