Новий обвал чи впевнений ріст: що чекає фондові ринки на тлі виборів у США і пандемії
Підвищений рівень волатильності на світових фондових ринках зберігатиметься в найближчій перспективі, вважають експерти. Основними причинами такої нестабільності є вибори в США, які відбудуться вже цього тижня, 3 листопада, а також новий локдаун, що вже введений у кількох європейських країнах.
Які зміни чекають на фондові ринки в найближчі тижня – розбиралися Інвестиції24.
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Ринки акцій сьогодні
Пандемія коронавірусу поки є чи не єдиними найсерйознішим викликом для світових фондових ринків. Зокрема, на минулому тижні, що закінчився 30 жовтня, американські біржові показники суттєво просіли на момент закриття сесії торгів:
- промисловий індекс Доу-Джонса втратив 3,45%;
- індекс широкого ринку S&P500 опустився на 3,53%;
- NASDAQ знизився на 3,73%.
Аналогічна ситуація на європейському фондовому ринку:
- британський фондовий індекс FTSE знизився на 2,55%;
- французький CAC зменшився на 3,37%;
- німецький індекс DAX втратив 4,17%.
Коронавірус і новий локдаун
Волатильність на фондових ринках зберігатиметься, передусім, через новий удар пандемії. Так, влада Німеччини знову ввела жорсткі обмежувальні заходи, які почнуть діяти з 4 листопада і до кінця наступного місяці.
Локдаун у Німеччині: які правила діятимуть?Згідно з новими правилами, у європейській країні кафе, бари, паби працюватимуть лише для їжі на виніс, кінотеатри, театри, спортзали, басейни будуть взагалі зачинені. Косметичні студії, масажні салони, тату-студії не працюватимуть упродовж листопада.
Магазини з продуктами харчування, аптеки, як і перукарні залишатимуться відкритими. Працюватимуть також дитячі садочки та школи.
Нові обмежувальні заходи не призведуть до обвалу фондових ринків, як це було в березні, коли пандемія тільки набирала обертів.
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Вибори в США 2020 року
Окрім того, найголовнішою подією цього тижня стануть президентські вибори в Сполучених Штатах. На думку ринкових експертів, розрив у рейтингах двох кандидатів – Джо Байдена й Дональда Трампа – помітно звузився, що свідчить про посилення невизначеності щодо результатів виборів. Якщо кандидати почнуть оскаржувати результати виборів, а ситуація перейде в затяжну тяганину, це, ймовірно, негативно позначиться на настроях інвесторів.
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