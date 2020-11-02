Підвищений рівень волатильності на світових фондових ринках зберігатиметься в найближчій перспективі, вважають експерти. Основними причинами такої нестабільності є вибори в США, які відбудуться вже цього тижня, 3 листопада, а також новий локдаун, що вже введений у кількох європейських країнах.

Які зміни чекають на фондові ринки в найближчі тижня – розбиралися Інвестиції24.

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Ринки акцій сьогодні

Пандемія коронавірусу поки є чи не єдиними найсерйознішим викликом для світових фондових ринків. Зокрема, на минулому тижні, що закінчився 30 жовтня, американські біржові показники суттєво просіли на момент закриття сесії торгів:

промисловий індекс Доу-Джонса втратив 3,45%;

втратив 3,45%; індекс широкого ринку S&P500 опустився на 3,53%;

опустився на 3,53%; NASDAQ знизився на 3,73%.

Аналогічна ситуація на європейському фондовому ринку:

британський фондовий індекс FTSE знизився на 2,55%;

знизився на 2,55%; французький CAC зменшився на 3,37%;

зменшився на 3,37%; німецький індекс DAX втратив 4,17%.

Коронавірус і новий локдаун

Волатильність на фондових ринках зберігатиметься, передусім, через новий удар пандемії. Так, влада Німеччини знову ввела жорсткі обмежувальні заходи, які почнуть діяти з 4 листопада і до кінця наступного місяці.

Локдаун у Німеччині: які правила діятимуть? Згідно з новими правилами, у європейській країні кафе, бари, паби працюватимуть лише для їжі на виніс, кінотеатри, театри, спортзали, басейни будуть взагалі зачинені. Косметичні студії, масажні салони, тату-студії не працюватимуть упродовж листопада.



Магазини з продуктами харчування, аптеки, як і перукарні залишатимуться відкритими. Працюватимуть також дитячі садочки та школи.

Нові обмежувальні заходи не призведуть до обвалу фондових ринків, як це було в березні, коли пандемія тільки набирала обертів.

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Вибори в США 2020 року

Окрім того, найголовнішою подією цього тижня стануть президентські вибори в Сполучених Штатах. На думку ринкових експертів, розрив у рейтингах двох кандидатів – Джо Байдена й Дональда Трампа – помітно звузився, що свідчить про посилення невизначеності щодо результатів виборів. Якщо кандидати почнуть оскаржувати результати виборів, а ситуація перейде в затяжну тяганину, це, ймовірно, негативно позначиться на настроях інвесторів.