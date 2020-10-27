Президентські вибори в США відбудуться рівно через тиждень. Тому провідні аналітики уже почали прогнозувати, як вплине перемога Дональда Трампа чи Джо Байдена на фондовий ринок.

Головний стратег ринку акцій JPMorgan Дубравко Лакос-Бухас вважає, що у випадку перемоги чинного президента США Дональда Трампа, темпи зростання котирувань акцій обчислюватимуться двозначними числами. Про це повідомляє Мінфін із покликанням на іноземні ЗМІ.

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Перемога Дональда Трампа

Якщо президент-республіканець і далі залишатиметься при владі, індекс найбільших американських компаній S&P 500 до кінця 2020 року може зрости ще на 15% від поточного рівня, досягнувши 3900 пунктів. За словами аналітика, це найбільш оптимістичний сценарій для фондового ринку.

Перемога Джо Байдена

Якщо ж наступним президентом США стане Джо Байден, ринок відреагує на це доволі нейтрально, принаймні, у короткостроковій перспективі. Експерт вважає, що, ймовірно, відразу після виборів демократи пообіцяють великі бюджетні стимули чи залучення фінансування для розвитку інфраструктури. Саме ці фактори і призведуть до зростання котирувань акцій.

З іншого боку, податкова політика Байдена, а саме підвищення корпоративних податків, матиме негативний вплив на американський фондовий ринок, вважають у JPMorgan.

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Що відомо про ситуацію на ринку

Напруженість на ринку США спадає, попри те, що часу до виборів залишилося зовсім мало. Індекс волатильності Cboe упродовж кількох тижнів коливається на рівні 30. Інвесторів найбільше турбує те, що відбувається в секторах економіки, які найчастіше згадують кандидати в президенти в ходу передвиборчої кампанії. Експерти ринку переконані, що саме такі галузі першими відчують зміни після виборів.

Що ще прогнозують аналітики

У JPMorgan очікують, що енергетика, фінанси й охорона здоров'я зростатимуть швидше, ніж інші індустрії, незалежно від результатів американських виборів. Адже самі ці сектори найбільше згадували Трамп і Байден під час своїх виступів.

На думку аналітиків JPMorgan, акції енергетичного і фінансового секторів зростуть в ціні, якщо вибори виграє Дональд Трамп. Перемога Джо Байдена позитивно вплине на цінні папери компаній, що працюють у сферах зелених технологій і альтернативних джерел енергії.

Також, якщо президентом стане кандидат від Демократичної партії США, може відбутися перетікання грошей інвесторів з американських акцій росту в активи іноземних компаній. Остання тенденція стане наслідком підвищення податків, що планує Байден.