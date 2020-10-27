Китайський ринок IPO може зрости до 503 мільярдів юаней, що стане новим історичним максимумом для азійського ринку. Досягти такого рекорду країні допоможе вихід на Шанхайську фондову біржу Ant Group, дочірнього холдингу Alibaba.

За інформацією Bloomberg, попередній рекорд для китайського ринку IPO встановлено ще 2010 року. Тоді на фондову біржу Шанхаю виходив Сільськогосподарський банк Китаю (Agricultural Bank of China Ltd.). Тоді фінустанова залучила шляхом прямого лістингу 68,5 мільярда юанів. Водночас, загальний обсяг IPO 2010 року на ринку Китаю становив 491 мільярдів юаней.

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Що відомо про вихід Ant Group на біржу

Отож, цього року Ant Group виходитиме на фондовий ринок шляхом прямого лістингу, торгуючи своїми акціями на Шанхайській фондовій біржі та в Гонконгу. Зокрема, у Гонконгу IPO відбудеться 5 листопада.

Щодо дати лістингу в Шанхаї, то її ще не оприлюднили. Однак, ймовірно, це теж станеться 5 листопада.

Плани Ant Group на IPO

Вихід на фондову біржу Ant Group має стати рекордним у світовій історії. За допомогою прямого лістингу компанія планує залучити мінімум 34,4 мільярда доларів. Попередній рекорд встановила нафтова компанія із Саудівської Аравії Saudi Aramco, яка в ході IPO змогла отримати 29,4 мільярда доларів.

Окрім того, якщо попит на на акції Ant Group буде особливо високим, Ant Group зможе реалізувати опціони на продаж додаткового пакету на суму ще в 5,17 мільярда доларів.

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Фондовий ринок Китаю: загальні дані

У 2020 році китайський фондовий ринок зріс до рекордних значень попри пандемію коронавірусу та економічну кризу через пандемію.

Зокрема, у середині жовтня ринкова вартість усіх публічних компаній Китаю оновила максимум, досягнувши 10,08 трильйона доларів. Попередній рекорд був встановлений у червні 2015 року, після чого стався масштабний обвал фондового ринку КНР.