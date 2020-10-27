Китайский рынок IPO может возрасти до 503 миллиардов юаней, что станет новым историческим максимумом для азиатского рынка. Достичь такого рекорда стране поможет выход на Шанхайскую фондовую биржу Ant Group, дочерней компании Alibaba.

По информации Bloomberg, предыдущий рекорд для китайского рынка IPO установлен еще в 2010 году. Тогда на фондовую биржу Шанхая выходил Сельскохозяйственный банк Китая (Agricultural Bank of China Ltd.). Финучреждение привлекло путем прямого листинга 68,5 миллиарда юаней. В то же время, общий объем IPO 2010 года на рынке Китая составил 491 миллиардов юаней.

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Что известно о выходе Ant Group на биржу

Так, в этом году Ant Group выходить на фондовый рынок путем прямого листинга, торгуя своими акциями на Шанхайской фондовой бирже и в Гонконге. В частности, в Гонконге IPO состоится 5 ноября.

Касательно даты листинга в Шанхае, то ее еще не обнародовали. Однако, вероятно, это тоже произойдет 5 ноября.

Планы Ant Group на IPO

Выход на фондовую биржу Ant Group должен стать рекордным в мировой истории. С помощью прямого листинга компания планирует привлечь минимум 34,4 миллиарда долларов. Предыдущий рекорд установила нефтяная компания из Саудовской Аравии Saudi Aramco, которая в ходе IPO смогла получить 29,4 миллиарда долларов.

Кроме того, если спрос на на акции Ant Group будет особенно высоким, Ant Group сможет реализовать опционы на продажу дополнительного пакета на сумму еще в 5,17 миллиарда долларов.

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Фондовый рынок Китая: общие данные

В 2020 году китайский фондовый рынок вырос до рекордных значений, несмотря на пандемию коронавируса и экономический кризис из-за пандемии.

В частности, в середине октября рыночная стоимость всех публичных компаний Китая обновила максимум, достигнув 10,08 триллиона долларов. Предыдущий рекорд был установлен в июне 2015 года, после чего произошел масштабный обвал фондового рынка КНР.