На этой неделе на фондовую биржу выходит страховая компания Root и разработчик программного обеспечения для мобильных сетей Mavenir plc. Чем предприятия могут заинтересовать инвесторов – читайте в нашем материале.

Больше о разработках компаний, их финансовом положении и подготовке к IPO – читайте в экспертном обзоре "Фридом Финанс" для Инвестиций24. Кроме того, узнайте прогнозы аналитиков относительно прибыльности бизнеса предприятий в будущем и перспектив инвестирования в их акции.

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IPO страховщика Root

Во вторник, 27 сентября 2020 года, на фондовую биржу выходит страховая компания, которая использует передовые мобильные технологии, аналитику и искусственный интеллект в предоставлении услуг. Андеррайтерами размещения являются ведущие банки Goldman Sachs и Morgan Stanley.

В чем особенность Root?

Root отличается от традиционных страховых компаний тем, что с помощью своей платформы индивидуально измеряет риски и стоимость страхования. Например, компании достаточно иметь доступ к тесту по вождению человека в смартфоне, чтобы оценить все риски с помощью собственных алгоритмов и предложить оптимальную цену страхования.

Root основана в 2015 году Алексом Тиммом, который начал работать в сфере страховых услуг еще с 14 лет, и Дэном Мангесом. Это страховая компания полного цикла: имеет полноценную инфраструктуру для разработки продуктов, андеррайтинга, администрирования и осуществляет выплаты во всех страховых случаях.

Сегодня предприятие привлекло более 527,5 миллионов долларов, о чем свидетельствуют данные Сrunchbase. Среди акционеров компании – Drive Capital, Ribbit Capital, Tiger Global, SVB Financial Group и Redpoint Ventures.

Услуги Root

Root Auto – это автострахование. Сегодня компания является владелицей лицензии на оказание услуг в 36 штатах, однако работает в 30 американских штатах. К началу 2021 года предприятие планирует получить лицензию, чтобы предоставлять свои услуги на всей территории США.

Root Home – это программа страхования владельцев недвижимости, что реализуется в партнерстве с Homesite. Сервис довольно молодой на рынке, потому что был запущен в мае 2020 года. На сегодня компания предлагает страхование владельцам домов в 13 штатах.

Root Renters – программа страхования для арендаторов. Запущена в июле 2019 года и в настоящее время работает в 14 штатах.

Принцип работы сервиса Root

В 2016 году компания представила свою платформу с оценкой UBI. Это так называемое "умное страхование", осуществляет расчет тарифов страхования с использованием современных технологий на основании данных, полученных с различных датчиков и устройств, установленных на застрахованном объекте или вблизи от него.



Мобильное приложение Root

Root Insurance разработала приложение для отслеживания поведения человека за рулем. Как это работает: процесс учитывает сканирования номерного знака, ответ на несколько вопросов и запуск приложения во время вождения в течение нескольких недель. В результате цены страхования более точные и справедливые.

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Прогноз "Фридом Финанс"

Выручка

На основе всей вышеописанной информации эксперты закладывают замедление темпов роста выручки с 570% в 2019 году до 126% в 2020 прогнозном году, а к 2029 году – замедление темпов роста этого показателя до 8%. В результате общая выручка компании вырастет с 290 миллионов долларов 2019 года до 7,8 миллиарда долларов к 2029 прогнозного года.



Прогноз темпов роста Root / Диаграмма "Фридом Финанс" на основе данных американской компании

Маржа

Во "Фридом Финанс" сделали консервативный прогноз маржи и приравняли его до среднеотраслевого значением в 15%.

Чистые реинвестиции от выручки в течение 10 прогнозных лет снизятся с 7,1% до среднеотраслевых в 4%. Так, в течение следующих 10 лет чистые реинвестиции компании составят 2,1 миллиарда долларов, прогнозируют эксперты.



Прогноз касательно маржи Root / Диаграмма "Фридом Финанс" на основе данных американской компании

Финальный расчет стоимости и потенциала

EV, или сумма стоимости прогнозного (-1,7 миллиарда долларов) и зрелого (9,3 миллиарда долларов) периодов, составит 8,1 миллиарда долларов.

Учитывая приведенную стоимость капитализированной аренды и долга (201 миллионов долларов), наличные на счетах (222 миллионов долларов), поступления от IPO (517 миллионов долларов) и стоимость опционов (283 миллионов долларов), собственный капитал Root можно оценить в 8,3 миллиарда долларов.

Учитывая 249,8 миллиона акций после IPO, целевая цена на акцию равна 33,4 доллара. В то же время, компания продает 22 миллиона ценных бумаг, 2,16 миллиона акций продают сами акционеры.

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IPO разработчика софта Mavenir

В среду, 28 октября, акции на фондовой бирже разместит компания Mavenir, которая предоставляет полный портфель программного обеспечения для операторов мобильной связи. Софт техпредприятия работает в любой облачной инфраструктуре и подсоединяет устройства и людей к интернету и мобильным приложениям.

Mavenir на фондовом рынке: что нужно знать о компании

Клиентская база предприятия насчитывает более 250 поставщиков услуг беспроводной связи, обслуживающих около 4 миллиардов абонентов примерно в 120 странах.

беспроводной связи, обслуживающих около 4 миллиардов абонентов примерно в 120 странах. По состоянию на 30 сентября 2020 года около 50% клиентов компании используют услуги Mavenir более 12 лет.

Компания была основана в 2005 году , а генеральный директор работает в Mavenir с 2006 года. В 2013 году она стала публичной. Впоследствии, в 2015 году, предприятие приобрела компания Mitel Networks Corporation, после чего переименовала его в Mitel Mobile.

, а генеральный директор работает в Mavenir с 2006 года. В 2013 году она стала публичной. Впоследствии, в 2015 году, предприятие приобрела компания Mitel Networks Corporation, после чего переименовала его в Mitel Mobile. 2017 года Mavenir снова стала частной компанией.

В сентябре 2020 года Mavenir приобрела ip.access для расширения ассортимента продуктов OpenRAN. ip.access – британский провайдер малого сотовой связи, специализирующаяся на решениях для сетей 2G, 3G, 4G и 5G.

Разработки Mavenir

Mobile Core – набор приложений для поставщиков беспроводной связи для управления услугами мобильной сети (голосовые сообщения, видео, СМС, подключение к интернету). Mobile Access & Edge – набор приложений, таких как vRAN, (виртуализированная беспроводная сеть с радиодоступом) на основе OpenRAN (Open Radio Access Network - открытая сеть радиодоступа). Сегодня Mavenir предоставляет свою продукцию на базе OpenRAN различным известным предприятиям, среди которых Vodafone, Telefonica, Turkcell, для сетей 4G и 5G. Также компания объявила о принятии соглашения с Dish Network. Mobile Services – набор приложений, созданный на основе Mobile Core и Mobile Access & Edge, в который входит монетизация, аналитика на основе искусственного интеллекта, система унифицированных коммуникаций.

Потенциальный рынок

Адресный рынок компания оценивает в 4 миллиарда долларов в 2020 году с последующим ростом до 12 миллиардов долларов до 2024 года.

В среднем темпы роста предприятия составят 28%. Основным драйвером развития рынка является технология 5G.

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Финансовые прогнозы для Mavenir

Выручка

В "Фридом Финанс" закладывают ускорение темпов роста выручки с 9% в 2020 финансовом году до 17% в 2021 прогнозном году с последующим замедлением до 3% к 2029 года.

В частности, эксперты прогнозируют, что общая выручка компании вырастет с 427 миллионов долларов в 2020 финансовом году до 994 миллионов к 2030 году.



Темпы роста Mavenir / Диаграмма "Фридом Финанс" на основе данных американской компании

Маржа

В 2020 году показатели EBIT-маржи составили -2%, а после корректировок этот показатель вырос до 7%. В результате аналитики инвестиционной компании приравняли маржу до среднеотраслевых значений в 22%.

Чистые реинвестиции от выручки в течение 10 прогнозных лет снизятся с 4,2% до среднеотраслевых 3,5%. Поэтому чистые реинвестиции составят 295 миллионов долларов.



Прогноз касательно маржи Mavenir / Диаграмма "Фридом Финанс" на основе данных американской компании

Финальный расчет рыночной стоимости и потенциала компании

EV, или сумма стоимости прогнозного (539 миллионов долларов) и зрелого (2,025 миллиарда долларов) периодов составит 2,7 миллиарда долларов.

Эксперты "Фридом Финанс" оценивают собственный капитал Mavenir в 2,5 миллиарда долларов.

Учитывая 78,3 миллиона акций после IPO, целевая цена на 1 акцию равна 31,7 доллара. Потенциал к верхней границе IPO в 24 доллара составляет 32%.