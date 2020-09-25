Во вторник, 29 сентября, инвестиционная компания "Фридом Финанс Украина" проведет мастер-класс, посвященный одному из самых прибыльных инструментов финансового рынка – IPO. Ведь 2020 год отличился грандиозными дебютами международных компаний на фондовом рынке.

Конечно, не все IPO были успешными, однако здесь нужно понимать, что перед выбором компании, в акции которой вкладывать деньги, стоит грамотно оценить ее деятельность и финансовые показатели. Разобраться в этом, а также узнать больше обо всех особенностях выхода компании на биржу и доходности IPO поможет Тарас Гандзий, инвестор-практик с 7-летним опытом работы на фондовом рынке. Всю актуальную информацию читайте на Инвестиции24.

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Инвестиции в IPO: что это такое и насколько выгодно

IPO (Initial Public Offering) – первичное публичное размещение акций частной компании на бирже (Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE), NASDAQ и т.д.). Таким образом предприятия привлекают средства от инвесторов для продолжения развития бизнеса, масштабирования своего продукта или услуги для более широкого круга клиентов. С другой стороны, это возможность для ранних инвесторов выйти из компании, получив при этом доход от своих первоначальных инвестиций в предприятие на стадии венчурных инвестиций.

Цель инвестора, который вкладывает деньги в IPO – получить акции заблаговременно по изначально низкой цене, или, так называемой, цене размещения акций на бирже. Ведь, как показывает статистика, большинство акций таких компаний существенно растут в первый день торгов.

Инвестиции в IPO являются высокодоходными, с одной стороны, а с другой – высокорискованными. Высокодоходным этот инструмент следует считать благодаря тому, что часто речь идет о молодых технологических компаниях, которые разрабатывают действительно уникальные продукты и услуги. Эти предприятия могут стать лидерами не только своих секторов, но и способны изменить целые отрасли, создав новые тренды. Подробнее о них можно будет узнать на мастер-классе по IPO. Ведь акции таких лидеров рынка могут стать потенциальным источником высокой прибыли.

Например, компания Beyond Meat, занимающаяся изготовлением искусственного мяса. Предприятие запустило в продажу через сеть супермаркете мясную продукцию, среди которой стейки на основе растительного белка, которые совершенно не отличаются по вкусовым качествам от натурального мяса. Акции этой компании со дня IPO и их размещения на бирже подорожали на 500% в течение одного года.



Продукция Beyond Meat / Фото Flickr

Однако следует помнить и о риске таких инвестиций, ведь среди большого количества успешных историй компаний, ставших публичными, также есть истории тех, кому не удалось найти достаточного количества сторонников среди инвесторов.

Узнайте о последних актуальных IPO и как можно на них заработать по ссылке

Самые успешные IPO: реальные примеры

За последние 10 лет на фондовом рынке США было достаточно большое количество успешных историй IPO.

Прежде всего стоит выделить именно Facebook . Со дня IPO и по сей день доходность по этой инвестиции составляет 500% . В то же время многие аналитики с Wall Street видят и перспективу роста цены акций этой компании в будущем, благодаря дальнейшей ее глобализации.

. Со дня IPO и по сей день . В то же время многие аналитики с Wall Street видят и перспективу роста цены акций этой компании в будущем, благодаря дальнейшей ее глобализации. В успех другой компании вообще сложно поверить, хотя это абсолютная правда. Здесь речь идет о Square Inc., которая разрабатывает решения для приема и обработки электронных платежей. Со дня IPO, которое было в 2015 году, акции техпредприятия выросли на 1340%. В первый день торгов на бирже одна акция стоила 9 долларов. Текущая рыночная цена актива компании - 130 долларов.

Также отметим историю успеха таких компаний, как: Alibaba Group, Twilio Inc, MongoDB и ZoomInfo Technologies Inc.

Особенно стоит обратить внимание на акции компании Zoom. Так, в связи с глобальной пандемией и вынужденными мерами по социальной дистанции и карантину, акции предприятия продолжают стремительно расти, а инвесторы получают все более высокие размеры доходов. Бизнес фирмы базируется на предоставлении возможности компаниям проводить коллективные онлайн-видеозвонки и онлайн-встречи на основе своей платформы.



Компания Zoom / Фото взято со страницы компании на Facebook

31 августа этого года, после закрытия основной торговой сессии, компания опубликовала для инвесторов отчет своей деятельности за второй квартал. В документе ZoomInfo сообщила о значительном росте прибыли благодаря увеличению клиентской базы. Также она отметила и на росте клиентской активности, которая повысилась на 112% по сравнению с прошлым годом.

Акции ZoomInfo после публикации отчета подорожали еще на 50% в течение одной торговой сессии. Многие инвестхаусы сразу изменили свои рекомендации в отношении активов компании на "Buy", отметив, что бизнес и в дальнейшем может активно развиваться. Со дня размещения акций ZM на бирже, их цена выросла на 1250%.

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Тренды IPO 2020

На американском фондовом рынке в течение года происходит несколько сотен IPO. Практически каждую неделю в IPO-календаре указан анонс выхода той или компании. Среди основных трендов 2020 года следует отметить популярность сектора здравоохранения. Мы наблюдаем большое количество фармацевтических компаний, выходящих на IPO с анонсами своих будущих препаратов, которые могут существенно улучшить диагностику и методы лечения того или иного заболевания.

Как принять участие в IPO: что для этого нужно

Прежде всего стоит выбрать партнера в виде брокера и открыть брокерский счет. После чего инвестор знакомится с аналитикой компаний, которые выходят на IPO и имеет возможность подать заявку на участие.

Но перед тем как рассматривать возможность участия в IPO, ознакомьтесь с мастер-классом по IPO 29 сентября. Вы сможете не только научиться управлять рисками, выбирать лучшие моменты для хеджа и фиксирования прибыли, но и получить рекомендации по перспективным IPO от "Фридом Финанс Украина", брокера, клиентами которого являются 153 000 человек.

Какие IPO еще ожидаются в 2020 году и стоит ли принимать в них участие

Стоит или не стоит участвовать в IPO – каждый инвестор принимает решение самостоятельно исходя из своей стратегии инвестирования и набора финансовых инструментов, в которые он вкладывает средства, степени их доходности и риска.

Наиболее популярные и долгожданные IPO:

Airbnb – онлайн-сервис по размещению, поиска краткосрочной аренды жилья по всему миру.

– онлайн-сервис по размещению, поиска краткосрочной аренды жилья по всему миру. Palantir – частная американская программная компания, которая специализируется на аналитике больших данных.

Рынок давно ожидает размещение акций этих предприятий на фондовой бирже, и особенно сейчас многие эксперты говорят о том, что эти размещения могут состояться именно в 2020 году.