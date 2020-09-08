В США более 55% населения имеют брокерские счета и инвестируют в ценные бумаги своей страны, чем поддерживают ее экономику и обеспечивают собственное будущее. Отсюда напрашивается вывод, что этот финансовый инструмент совсем не роскошь, а необходимость и находится наравне с банковским счетом, к которому мы все так привыкли.

Эксперт компании "Фридом Финанс Украина" Александр Грановский подробно описал процесс открытия брокерского счета в Украине. Узнайте больше об особенностях и преимуществах этого финансового инструмента в материале Инвестиций24.

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В мире растет спрос на брокерские счета

Сегодня мы имеем доступ к большому объему информации и можем наблюдать, как живут, что делают люди в других странах. В частности, в западных странах большинство людей инвестируют в ценные бумаги через брокерские счета и инвестиционные фонды, таким образом формируя собственный капитал.

В период с апреля по август 2020 года только в США было открыто более 1 млн новых брокерских счетов. И это на рынке, где у каждого второго уже есть счет.

Почему же украинцы не должны рассматривать такую ​​возможность? Тем более, что граждане Украины полностью свободны в этом плане, имея лишь одно ограничение – 100 000 евро в год для инвестиций в иностранные активы. В отличие от граждан ЕС и США, где физическое лицо обязано инвестировать в финансовый рынок через специальные фонды.

Брокерский счет – для чего он нужен? Одним из способов заработка является торговля на бирже: акциями, облигациями, опционами, фьючерсами и тому подобное. Брокерский счет нужен, чтобы иметь возможность осуществить эту торговлю. Ведь трейдинг и инвестирование предусматривают наличие доступа к биржам, который имеют только профессиональные брокеры. Частное лицо может торговать только при посредничестве брокера, для чего и нужно открыть у него счет.

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Как открыть брокерский счет?

Процедура открытия брокерского счета не такая сложная, как может показаться на первый взгляд. Как реальный пример рассмотрим, как открыть счет во "Фридом Финанс Украина" и "Freedom Finance Europe".

Первое и, пожалуй, самое главное, что нужно, – определиться с рынком, в который вы планируете инвестировать.

Если Вас интересуют ОВГЗ (облигации внутреннего государственного займа) и акции украинских компаний , тогда вам следует обратиться к "Фридом Финанс Украина".

(облигации внутреннего государственного займа) и , тогда вам следует обратиться к "Фридом Финанс Украина". Когда же вам интересен глобальный рынок облигаций, сделки IPO и американский фондовый рынок – здесь тоже поможет украинское представительство "Фридом Финанс". Однако счет будет открываться через европейское подразделение холдинга – "Freedom Finance Europe".

Процедура открытия счета во "Фридом Финанс Украина"

Для этого вам понадобится:

Адрес электронной почты (e-mail).

Телефонный номер.

Паспорт гражданина Украины или ID-карта.

ИНН (идентификационный номер налогоплательщика).

Данные по месту работы и ваша профессия.

Средний доход в месяц.

Счет можно открыть в одном из офисов компании или онлайн, если у вас нет возможности приехать или отсутствует отделение в населенном пункте, где вы проживаете. Касательно последнего условия, процедура займет больше времени.

Оставляйте заявку по ссылке для консультации с инвестиционным экспертом, чтобы сохранять и приумножать деньги. Или звоните по телефону 0800 33 43 43.

Открытие счета в "Freedom Finance Europe"

С этой процедурой вам помогут специалисты "Фридом Финанс Украина". Она, соответственно, проходит удаленно. Здесь вам понадобиться:

Адрес электронной почты (e-mail).

Телефонный номер.

Заграничный паспорт (фото).

ИНН (идентификационный номер налогоплательщика).

Подтверждение места жительства (может быть выписка с банковского счета на английском или платежка за коммунальные услуги, перевод сделают в компании).

Данные по месту работы и ваша профессия.

Селфи.

Вся процедура осуществляется через ресурсы компании freedom24.com или tradernet.com в режиме онлайн. Если же у вас возникнут трудности, вы всегда сможете обратиться за помощью к инвестиционным экспертам компании, и они вам с радостью помогут.

Дополнительные сведения

Все счета в компании открываются бесплатно и за их обслуживание не взимается никакой дополнительной платы! После открытия счета вы получаете доступ к собственному кабинету на платформе Tradernet.com, где вы можете осуществлять все операции с собственным капиталом.

Принцип компании Фридом Финанс такой, чтобы Вы получили доступ к мировым рынкам на одной платформе и могли с легкостью управлять своими счетами через один ресурс, даже если у вас несколько счетов на разных рынках.