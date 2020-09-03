Что такое сплит акций и насколько это выгодно инвесторам
В течение прошлой недели Apple и Tesla наделали много шума на рынке. Эти компании провели сплит по своим акциям, открыв больше возможностей для мелких инвесторов.
Мы спросили Александра Грановского, эксперта компании "Фридом Финанс Украина", о том, что такое сплит и чем он интересен. Подробно – читайте в материале Инвестиций24.
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Сплит – что это?
Понятие "сплит" происходит от английского "stock split", что дословно переводится как "дробление, разделение акций". Процесс предусматривает увеличение количества ценных бумаг, находящихся в обращении, путем уменьшения их стоимости.
Например, ПАО (Публичное акционерное общество) объявляет о дроблении своих акций, установив коэффициент 3: 1. Это означает, что рыночная стоимость ценной бумаги уменьшится втрое, а их количество, соответственно, увеличится в 3 раза. При этом капитализация предприятия и суммарная стоимость актива, находящегося у инвестора - остаются неизменными.
Как это происходит на практике?Если на фондовом рынке обращается 30 000 акций компании «А» стоимостью 300 гривен каждая, то общая капитализация общества составляет 9 млн гривен. Во время дробления в отношении 3: 1 количество акций составит 90 тысяч, а стоимость каждой будет 100 гривен. В то же время, общая капитализация предприятия так и останется 9 млн гривен.
Если инвестор владел 10 акциями на сумму 3000 гривен, то после дробления у него станет 30 ценных бумаг, а их общая стоимость так и останется 3000 гривен.
Зачем компании проводят сплит?
Дробление проводится прежде всего для повышения спроса на акции компании. Если в одной сфере стоимость ценных бумаг общества становится в несколько раз дороже, чем у конкурентов, то частным инвесторам "не по карману" покупка их активов. В таком случае спрос падает, что приводит к уменьшению цены и, как следствие, снижение капитализации компании.
Дробление акций дает возможность частично или полностью снизить риск падения цены. Таким образом компания препятствует уменьшению своей капитализации.
Александр Грановский, эксперт "Фридом Финанс Украина" / Фото предоставлено компанией
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Какие последствия сплита?
После дробления акций их стоимость снижается, что, в свою очередь, приводит к увеличению заинтересованности со стороны инвесторов. Если спрос на ценные бумаги растет, их цена тоже увеличивается.
Компания при этом получает:
- приток дополнительных инвестиций;
- увеличение контрольного пакета.
После сплита стоимость сначала снижается, а владельцы большого пакета в этот период скупают акции у держателей для укрепления собственных позиций.
Как использовали сплит Apple и Tesla?
В случае с акциями Tesla и Apple, компании провели сплит 4: 1 и 5: 1 соответственно. Об этой процедуре было объявлено через месяц. Инвесторам дали возможность подготовиться, чтобы начать покупать активы после проведения сплита.
Если же рассмотреть эту ситуацию с точки зрения заработка на ней, то она открывает очень маленькое окно во времени. Из-за этого больше напоминает спекуляцию: купить бумаги 31 августа и продать 1 сентября, заработав небольшой процент на сделке, после чего акции начали падать.
Но тут открывается дополнительная возможность, дождаться коррекции по бумагам и войти в длинную на промежуток от 3-х месяцев. Такая инвестиция может принести намного больше, так как компании стабильно растут, выплачивают дивиденды и могут показать прирост до 50% от текущей стоимости в течении полугода.
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Нужен ли сплит вообще?
В общем, сплит интересный и полезный для инвесторов после его проведения.
Не стоит покупать акции до сплита и надеяться на то, что Вы сможете на этом прилично заработать! Как практика показывает, в таких ситуациях только теряют. А вот если дождаться сплита и потом купить – это разумный подход!
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