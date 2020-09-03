В течение прошлой недели Apple и Tesla наделали много шума на рынке. Эти компании провели сплит по своим акциям, открыв больше возможностей для мелких инвесторов.

Мы спросили Александра Грановского, эксперта компании "Фридом Финанс Украина", о том, что такое сплит и чем он интересен. Подробно – читайте в материале Инвестиций24.

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Сплит – что это?

Понятие "сплит" происходит от английского "stock split", что дословно переводится как "дробление, разделение акций". Процесс предусматривает увеличение количества ценных бумаг, находящихся в обращении, путем уменьшения их стоимости.

Например, ПАО (Публичное акционерное общество) объявляет о дроблении своих акций, установив коэффициент 3: 1. Это означает, что рыночная стоимость ценной бумаги уменьшится втрое, а их количество, соответственно, увеличится в 3 раза. При этом капитализация предприятия и суммарная стоимость актива, находящегося у инвестора - остаются неизменными.

Как это происходит на практике? Если на фондовом рынке обращается 30 000 акций компании «А» стоимостью 300 гривен каждая, то общая капитализация общества составляет 9 млн гривен. Во время дробления в отношении 3: 1 количество акций составит 90 тысяч, а стоимость каждой будет 100 гривен. В то же время, общая капитализация предприятия так и останется 9 млн гривен.



Если инвестор владел 10 акциями на сумму 3000 гривен, то после дробления у него станет 30 ценных бумаг, а их общая стоимость так и останется 3000 гривен.

Зачем компании проводят сплит?

Дробление проводится прежде всего для повышения спроса на акции компании. Если в одной сфере стоимость ценных бумаг общества становится в несколько раз дороже, чем у конкурентов, то частным инвесторам "не по карману" покупка их активов. В таком случае спрос падает, что приводит к уменьшению цены и, как следствие, снижение капитализации компании.

Например, если одна акция предприятия стоит 150 тысяч гривен, то большинство мелких инвесторов просто не смогут приобрести ее и увеличить таким образом свой инвестиционный портфель. Другая часть инвесторов захочет на эту сумму купить ценные бумаги нескольких других обществ с аналогичными параметрами финансовой устойчивости.

Дробление акций дает возможность частично или полностью снизить риск падения цены. Таким образом компания препятствует уменьшению своей капитализации.



Александр Грановский, эксперт "Фридом Финанс Украина" / Фото предоставлено компанией

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Какие последствия сплита?

После дробления акций их стоимость снижается, что, в свою очередь, приводит к увеличению заинтересованности со стороны инвесторов. Если спрос на ценные бумаги растет, их цена тоже увеличивается.

Компания при этом получает:

приток дополнительных инвестиций;

увеличение контрольного пакета.

После сплита стоимость сначала снижается, а владельцы большого пакета в этот период скупают акции у держателей для укрепления собственных позиций.

Информация о намерении провести дробление не афишируется заранее. Поэтому инвесторы не могут предусмотреть проведение сплита или спрогнозировать его.

Как использовали сплит Apple и Tesla?

В случае с акциями Tesla и Apple, компании провели сплит 4: 1 и 5: 1 соответственно. Об этой процедуре было объявлено через месяц. Инвесторам дали возможность подготовиться, чтобы начать покупать активы после проведения сплита.

Если же рассмотреть эту ситуацию с точки зрения заработка на ней, то она открывает очень маленькое окно во времени. Из-за этого больше напоминает спекуляцию: купить бумаги 31 августа и продать 1 сентября, заработав небольшой процент на сделке, после чего акции начали падать.

Но тут открывается дополнительная возможность, дождаться коррекции по бумагам и войти в длинную на промежуток от 3-х месяцев. Такая инвестиция может принести намного больше, так как компании стабильно растут, выплачивают дивиденды и могут показать прирост до 50% от текущей стоимости в течении полугода.

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Нужен ли сплит вообще?

В общем, сплит интересный и полезный для инвесторов после его проведения.

Не стоит покупать акции до сплита и надеяться на то, что Вы сможете на этом прилично заработать! Как практика показывает, в таких ситуациях только теряют. А вот если дождаться сплита и потом купить – это разумный подход!