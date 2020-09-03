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Динамика цены акций Microsoft / График "Фридом Финанс Украина"

Источники утверждают, что игра со сценариями продажи только накручивает цену, потому что все стороны – ByteDance, TikTok, их инвесторы и участники торгов – хотят получить максимальную пользу от любой сделки.

Переговоры охватили все – начиная от продажи только операций TikTok в Северной Америке до всех операций TikTok во всем мире, за исключением еще одной видеопрограммы ByteDance, единой для китайцев, – Douyin.

Какую стоимость обсуждают?

Цена сделки неясна, хотя цифры колеблются от 20 до 50 млрд долларов, в зависимости от того, какие доли TikTok будут продаваться. Переговоры бесперебойные, и, наконец, может не быть достигнуто никакой договоренности.

Сатья Наделла (генеральный директор Microsoft) сказал, что Oracle может справиться с покупкой TikTok. В исполнительном распоряжении от 6 августа установлен крайний срок для операций TikTok в США – 15 сентября.

Сервис TikTok, который ByteDance создал частично благодаря покупке за 1 млрд долларов программы Musical.ly в 2017 году, стал очень популярным в США и других странах. Более 100 млн американцев (особенно подростки) регулярно пользуются этим приложением.



Сатья Наделла, главный исполнительный директор Microsoft / Фото Flickr

Насколько большое влияние оказывает политический фактор?

В прошлом году, когда напряжение между США и Китаем росло, администрация Трампа начала тщательную проверку TikTok и ByteDance. В ноябре коллегия, которая просматривает зарубежные приобретения, Комитета по иностранным инвестициям в США (CFIUS), открыла расследование касательно соглашения ByteDance по покупке Musical.ly. Тогда законодатели выразили обеспокоенность тем, что TikTok отправляет данные своих американских пользователей в Пекин.

В TikTok отрицали, что сотрудничают с Пекином.

Чтобы уменьшить давление на США, Чжан Йимин, руководитель компании ByteDance, начал консультации с небольшой группой инвесторов, среди которых Sequoia Capital и General Atlantic.

ByteDance оценивался примерно в 100 млрд долларов.

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Как к переговорам присоединилась Microsoft?

Мистер Чжан Йимин и инвесторы считали, что Facebook, Google и Amazon находятся под слишком большим антимонопольным контролем. А вот Microsoft со своим запасом капитала в размере 137 млрд долларов, "облачным" опытом и крепкими отношениями с правительством может успешно приобрести соцсеть.

Руководители Microsoft колебались по поводу такого большого дела. Причиной было обострение отношений между США и Китаем, о чем сообщили инсайдерские источники в компании. Они также заявили, что ByteDance и г-н Чжан хотят сохранить определенную собственность на TikTok.

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Для чего TikTok компании Microsoft? Когда переговоры прогрессировали, Microsoft уступила вследствие потенциально большей соглашения с TikTok. При этом американская корпорация имела немного информации о поведении людей в социальных сетях. Сведения о взаимодействии пользователей TikTok могла бы улучшить работу с научными данными Microsoft. TikTok также может быть связана с рекламным бизнесом Microsoft на 7 млрд долларов. Они вместе сказали, что это может существенно изменить рост техгиганта. Для ByteDance и Microsoft покупка операций TikTok в США является выигрышным вариантом. Microsoft может сделать TikTok отдельным подразделением. Раньше с использованием подобной концепцией было заключено и другие сделки на рынке: компания с видеоигрой Minecraft, которую в 2014 году приобрели за 2,5 миллиарда долларов

сайт LinkedIn, который в 2016 году приобрели за более 26 млрд долларов.

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Какова роль властей США в этой истории?

Трамп подписал свое исполнительное распоряжение о блокировании TikTok, если соцсеть не продадут до середины сентября. Через неделю он выдал очередное исполнительное распоряжение, дав ByteDance 90 дней для закрытия сделки.

С тех пор появились другие потенциальные покупатели, в частности Oracle.



Динамика цены акций Oracle / График "Фридом Финанс Украина"

ByteDance, которую поддерживает Белый дом, хочет получить лучшую цену за TikTok. Однако чувствуя слабость "матери" видеопрограммы, с каждым днем ​​все больше потенциальных покупателей сражаются за горячее, быстро растущее приложение. Эти факторы могут перечеркнуть планы Microsoft касательно покупки.

Однако уже 31 августа 2020 стало известно, что активы TikTok невозможно продать без одобрения Китая.

А во вторник, 1 сентября 2020 года, президент Дональд Трамп заявил, что сообщил лицам, причастным к продаже американских активов TikTok, что соглашение должно быть заключено до 15 сентября, иначе работу сервиса будет прекращено на территории США.