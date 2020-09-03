Президент США Дональд Трамп наказав TikTok припинити свою діяльність в США. ByteDance зараз обговорює продаж частини глобальних операцій TikTok декільком потенційним учасникам торгів. Оскільки багато груп підключаються до переговорів, щоб отримати частину будь-якої угоди, усі намагаються керувати тільки власними інтересами.

Наскільки це вигідно для сторін? Інвестиція міноритарія Microsoft потенційно може принести TikTok користування сервісом хмарних обчислень Azure, негайно зробивши додаток одним із найбільших хмарних клієнтів Microsoft (TikTok наразі використовує послуги хмарних обчислень Google). Що стосується ByteDance та TikTok, то угода з Microsoft може допомогти прискорити оцінку бізнесу програми за межами Китаю до 80 мільярдів доларів, такі дані надають у The New York Times.

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Динаміка ціни акцій Microsoft / Графік "Фрідом Фінанс Україна"

Джерела стверджують, що гра зі сценаріями продажу тільки накручує ціну, тому що всі сторони – ByteDance, TikTok, їхні інвестори та учасники торгів – хочуть отримати максимальну користь від будь-якої угоди.

Переговори охопили все – починаючи від продажу лише операцій TikTok у Північній Америці аж до всіх операцій TikTok в усьому світі, за винятком ще однієї відеопрограми ByteDance, єдиної для китайців, – Douyin.

Яку вартість обговорюють?

Ціна угоди незрозуміла, хоча цифри коливаються від 20 до 50 мільярдів доларів, залежно від того, які частки TikTok будуть продаватися. Переговори безперебійні, і, зрештою, може не бути досягнуто жодної домовленості.

Сатья Наделла (генеральний директор Microsoft) сказав, що Oracle може впоратися з купівлею TikTok. У виконавчому розпорядженні від 6 серпня встановлено крайній термін для операцій TikTok у США – 15 вересня.

TikTok, який ByteDance створив частково завдяки купівлі за 1 мільярд доларів програми Musical.ly у 2017 році, став дуже популярним у США та інших країнах. Понад 100 мільйонів американців (особливо підлітки) регулярно користуються цим додатком.



Сатья Наделла, головний виконавчий директор Microsoft / Фото Flickr

Наскільки великий вплив політичного фактора?

Минулого року, коли напруження між США та Китаєм зростало, адміністрація Трампа почала ретельну перевірку TikTok та ByteDance. У листопаді колегія, що переглядає закордонні придбання, Комітету з іноземних інвестицій у США (CFIUS), відкрила розслідування щодо угоди ByteDance щодо купівлі Musical.ly. Тоді законодавці висловили стурбованість тим, що TikTok відправляє дані своїх американських користувачів до Пекіна.

У TikTok заперечили, що допомагають Пекіну.



Щоб зменшити тиск на США, Чжан Йімін, керівник компанії ByteDance, розпочав консультації з невеликою групою інвесторів, з-поміж яких Sequoia Capital та General Atlantic.

ByteDance оцінювався приблизно у 100 мільярдів доларів.

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Як до переговорів долучилася Microsoft?

Містер Чжан Йімін та інвестори вважали, що Facebook, Google та Amazon знаходяться під занадто великим антимонопольним контролем. А ось Microsoft зі своїм запасом капіталу розміром у 137 мільярдів доларів, "хмарним" досвідом та міцними стосунками з урядом може успішно придбати соцмережу.

Керівники Microsoft вагалися з приводу такої великої справи. Причиною було загострення стосунків між США та Китаєм, про що повідомили інсайдерські джерела в компанії. Вони також заявили, що ByteDance та пан Чжан хочуть зберегти певну власність на TikTok.

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Для чого TikTok компанії Microsoft?

Коли переговори прогресували, Microsoft поступилися внаслідок потенційно більшої угоди з TikTok. Хоча американська корпорація не має багато інформації про поведінку людей у соціальних мережах. Інформація про взаємодію користувачів TikTok могла б поліпшити роботу Microsoft з аналітичними даними.

Сервіс TikTok також може бути пов’язаним з рекламним бізнесом Microsoft на 7 мільярдів доларів. Вони разом сказали, що це може суттєво змінити ріст техногіганта.

Для ByteDance та Microsoft купівля операцій TikTok в США є виграшним варіантом. Microsoft може зробити TikTok окремим підрозділом.

Раніше за подібної концепцією було укладено й інші угоди на ринку:

компанія з відеогрою Minecraft, яку в 2014 році придбали за 2,5 мільярди доларів

веб-сайт LinkedIn, який у 2016 році придбали за 26 мільярдів доларів.

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Яка роль влади США в цій історії?

Трамп підписав своє виконавче розпорядження про блокування TikTok, якщо соцмережу не продадуть до середини вересня. Через тиждень він видав чергове виконавче розпорядження, давши ByteDance 90 днів для закриття угоди.

Відтоді з'явилися інші потенційні улюбленці, зокрема Oracle.



Динаміка ціни акцій Oracle / Графік "Фрідом Фінанс Україна"



ByteDance, яку підтримує Білим домом, хоче отримати найкращу ціну за TikTok. Однак відчуваючи слабкість "матері" відеопрограми, із кожним днем все більше потенційних покупців б’ються за гарячий, швидко зростаючий додаток. Ці фактори можуть перекреслити плани Microsoft щодо купівлі.