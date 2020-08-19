Стрімкий ріст акцій Tesla продовжується, а компанія і надалі залишається лідером ринку електромобілів. Яким буде подальший розвиток компанії та чи з’являться в неї конкуренти – читайте в матеріалі.

Wedbush Securities і Merrill Lynch підняли цільову ціну акцій Tesla. Це відбилося на зростанні котирувань цих цінних паперів після оголошення про спліт 1 до 5. Так, Wedbush Securities підняла ціну акцій компанії з 1800 доларів до 1900 доларів. Даний прогноз передбачає потенціал зростання на +9% з рівнів закриття п'ятниці, 14 серпня. Більше інформації – в експертному огляді "Фрідом Фінанс" для Інвестицій24.

Чому піднялась ціна акцій компанії?

Перегляд ціни в основному був пов'язаний з тим, що компанія показує високі продажі в Китаї. Крім того, на вересень запланована презентація "вічної" батареї, технології, яка при успіху забезпечить Tesla статус першої в світі компанії, яка виведе на ринок масовий бюджетний електромобіль.

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Із 90,6 тисяч вироблених в другому кварталі автомобілів 50 тисяч реєстрацій Tesla довелося на КНР.

Аналітики Merrill Lynch підвищили цільову ціну компанії в два рази – з 800 доларів до 1750 доларів. У числі аргументів Merrill Lynch на користь інвестування в акції Tesla й бізнес-модель компанії: вона дозволяє нарощувати продажі в умовах "необмеженого дешевого фінансування".



За прогнозом Merrill Lynch, в найближчі п'ять років Tesla зможе нарощувати оборот на 50% щорічно.

Мінімальна цільова ціна по паперу за даними різних аналітиків нижче 90 доларів, максимальна доходить до 2400 доларів, а медіанна близька до 1300 доларів. Це дає підставу для прогнозу корекції в цих паперах більше ніж на 20%.

Іновації та заробіток окремо: стратегія розвитку Tesla

Акції Tesla варто розглядати як венчурну інвестицію з високим потенціалом подальшого зростання. Вже зараз у вартості компанії закладено те, що вона зробить революцію на ринку і стане домінуючим виробником на кілька років. Однак майбутні доходи Tesla будуть в більшій мірі пов'язані не з виробництвом готових моделей, а з випуском комплектуючих для електромобілів інших марок по всьому світу.

При цьому модельний ряд самої Tesla буде основним орієнтиром для ринку в плані інновацій. Але існують ризики: найменший промах в стратегії Tesla може привести до масової фіксації прибутку і, як наслідок, до відходу котирувань в діапазон 1100-1200 доларів або навіть нижче.

Динаміка цін акцій Tesla / Графік "Фрідом Фінанс Україна"

Хто головний конкурент Tesla? Щодо конкурентів, то на думку експертів, для General Motors Company найкращим варіантом розвитку є виділення спін-оффу з виробництва електромобілів. General Motors – один з найбільших виробників традиційних автомобілів, але їх ринкова капіталізація зараз більш ніж на порядок менша, ніж у Tesla Inc.

General Motors

General Motors однією з перших випустила електромобіль, який намагався конкурувати з машинами Tesla. Chevy Bolt від GM виявився вдалим, тому компанія стала головним конкурентом Tesla в США. Але в США Tesla продає більше електромобілів, ніж GM.

Більш того, GM інвестує значні кошти в розробку більш дешевих і ємних акумуляторів. У разі успіху це забезпечить серйозну конкурентну перевагу, оскільки ціна машини і її запас ходу - основні фактори вибору при купівлі електромобіля.

Аналітик Deutsche Bank Еммануель Роснер вважає, що виділення бізнесу з випуску електромобілів є хорошим варіантом для General Motors. У дослідницькій записці аналітик зазначив існуючі сильні позиції GM на ринку електромобілів і багатообіцяючий план з розвитку цього напрямку.

Спін-офф буде мати більш високу ринкову оцінку, позбувшись від багажу менш перспективного сегмента бензинових і дизельних авто GM. Якщо GM піде на цей крок, на ринку з'явиться перспективний напрямок для довгострокових інвестицій.

Динаміка цін акцій General Motors / Графік "Фрідом Фінанс Україна"

Чому Tesla впевнено ввійшла у S&P 500?

Потужний звіт Tesla за 2 квартал 2020 дав аналітикам остаточну точку даних, необхідну для затримки лихоманки Маска та підтвердження імпульсу акцій, позитивного заробітку за останні дванадцять місяців.

При цьому Tesla тепер відповідатиме основним критеріям, щоб приєднатися до найбільш широко відстежуваного орієнтиру в світі інвестицій – індексу S&P 500. Із ринковою капіталізацією, що перевищує 300 мільярдів доларів, він би приєднався до вищих рангів цього елітного клубу.

Зростаюча важливість пасивного інвестування призвела до того, що все більше стають популярні стратегії передового досвіду, що передбачають визначення того, хто може приєднатись до індексу, і намагається придбати акції компаній, які випереджають приріст їх цін.

Це може бути однією з причин того, чому акції Tesla останнім часом зростали, або чому Tesla нещодавно вирішила зробити спліт 5 за 1 акцію, щоб зробити акцію привабливішою для спекулянтів, які не можуть дозволити собі ціну вище 1000 доларів за акцію. Наприклад, FTSE Russell дотримується дуже методичного підходу, Standard & Poor's покладається на підхід комітету, який є менш прозорим.

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Ще більш очевидною проблемою отримання прибутку від включення до індексу є той факт, що акції, які приєднуються до індексу, зазвичай, зростають в ціні.

Це підвищує їх ринкову капіталізацію до необхідної точки. Але якщо компанія приєднається індексу із 500% зростанням за останній рік, індекс буде "купувати" піонера електромобілів за завищеною ціною, що вражає великою цифрою для нової компанії показника P/E (співвідношення понад 700х).

Показники компанії Tesla / Графік StockCharts.com

Ще одним загрозливим прикладом являється те, що індекс S&P 500 перебуває біля історичного лютневого максимуму і вимальовується "подвійна вершина".

Динаміка фондового індексу S&P 500 / Графік "Фрідом Фінанс Україна"

Не забуваємо про спліт також Apple Inc. (AAPL: NASD) 1 до 4. А якщо додати фактор включення Tesla (TSLA: NASD) в індекс зі сплітом 1 до 5, то індекс може із серпневого максимуму 3395,1 пункт (18.08.2020) впасти до 2200-2000 пунктів на фоні 2-ї хвилі пандемії (карантину), якщо вчасно не будуть запущені у використання вакцини.

Чи варто купувати акції цього ринку?

Підсумовуючи всі фактори та аналітичні погляди можемо стверджувати, що загальний ринок перегрітий, але тренд на електричні автомобілі зростає і можна розглядати до купівлі акції Tesla та General Motors Company для диверсифікації "автоелектричного портфелю". При цьому, за рахунок спліту Tesla збільшити свій портфель по кількості акцій інноваційної компанії Ілона Маска. Навіть, при найгіршому сценарії розвитку на ринку, інвестування в дані акції дасть можливість придбати їх по нижчій ціні (більш справедливій), ніж існує на сьогодні.