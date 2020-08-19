Стремительный рост акций Tesla продолжается, а компания и дальше остается лидером рынка электромобилей. Каким будет дальнейшее развитие компании и появятся ли у нее конкуренты – читайте в материале.

Wedbush Securities и Merrill Lynch подняли целевую цену акций Tesla. Это отразилось на росте котировок этих ценных бумаг после объявления о сплите 1 до 5. Так, Wedbush Securities подняла цену акций компании с 1800 долларов до 1900 долларов. Данный прогноз предполагает потенциал роста на +9% с уровней закрытия пятницы, 14 августа. Больше информации – в экспертном обзоре "Фридом Финанс" для Инвестиций24.

Почему поднялась цена акций компании?

Просмотр цены в основном был связан с тем, что компания показывает высокие продажи в Китае. Кроме того, на сентябрь запланирована презентация "вечной" батареи, технологии, которая при успехе обеспечит Tesla статус первой в мире компании, которая выведет на рынок массовый бюджетный электромобиль.

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Из 90,6 тысяч произведенных во втором квартале автомобилей 50 тысяч регистраций Tesla пришлось на КНР.

Аналитики Merrill Lynch повысили целевую цену компании в два раза – с 800 долларов до 1750 долларов. В числе аргументов Merrill Lynch в пользу инвестирования в акции Tesla и бизнес-модель компании: она позволяет наращивать продажи в условиях "неограниченного дешевого финансирования".

По прогнозу Merrill Lynch, в ближайшие пять лет Tesla сможет наращивать оборот на 50% ежегодно.

Минимальная целевая цена по бумаге по данным различных аналитиков ниже 90 долларов, максимальная доходит до 2400 долларов, а медианная близка к 1300 долларов. Это дает основание для прогноза коррекции в этих бумагах более чем на 20%.

Инновации и заработок отдельно: стратегия развития Tesla

Акции Tesla следует рассматривать как венчурные инвестиции с высоким потенциалом дальнейшего роста. Уже сейчас в стоимости компании заложено то, что она произведет революцию на рынке и станет доминирующим производителем на несколько лет. Однако будущие доходы Tesla будут в большей степени связаны не с производством готовых моделей, а с выпуском комплектующих для электромобилей других марок по всему миру.

При этом модельный ряд самой Tesla будет основным ориентиром для рынка в плане инноваций. Но существуют риски: малейший промах в стратегии Tesla может привести к массовой фиксации прибыли и, как следствие, к уходу котировок в диапазон 1100-1200 долларов или даже ниже.



Динамика цен акций Tesla / График "Фридом Финанс Украина"

Кто главный конкурент Tesla? Относительно конкурентов, то по мнению экспертов, для General Motors Company лучшим вариантом развития является выделение спин-оффа по производству электромобилей. General Motors – один из крупнейших производителей традиционных автомобилей, но их рыночная капитализация сейчас более чем на порядок меньше, чем в Tesla Inc.

General Motors

General Motors одной из первых выпустила электромобиль, который пытался конкурировать с машинами Tesla. Chevy Bolt от GM оказался удачным, поэтому компания стала главным конкурентом Tesla в США. Но в США Tesla продает больше электромобилей, чем GM.

Более того, GM инвестирует значительные средства в разработку более дешевых и емких аккумуляторов. В случае успеха это обеспечит серьезное конкурентное преимущество, поскольку цена машины и ее запас хода – основные факторы выбора при покупке электромобиля.

Аналитик Deutsche Bank Эммануэль Роснер считает, что выделение бизнеса по выпуску электромобилей является хорошим вариантом для General Motors. В исследовательской записке аналитик отметил существующие сильные позиции GM на рынке электромобилей и многообещающий план по развитию этого направления.

Спин-офф будет иметь более высокую рыночную оценку, избавившись от багажа менее перспективного сегмента бензиновых и дизельных авто GM. Если GM пойдет на этот шаг, на рынке появится перспективное направление для долгосрочных инвестиций.



Динамика цен акций General Motors / График "Фридом Финанс Украина"

Почему Tesla уверенно вошла в S&P 500?

Мощный отчет Tesla за 2 квартал 2020 года дал аналитикам окончательную точку данных, необходимую для задержки лихорадки Маска и подтверждения импульса акций, положительного заработка за последние двенадцать месяцев.

При этом Tesla теперь будет отвечать основным критериям, чтобы присоединиться к наиболее широко отслеживаемому ориентиру в мире инвестиций – индексу S&P 500. С рыночной капитализацией, превышающей 300 миллиардов долларов, он бы присоединился к высшим рангам этого элитного клуба.

Растущая важность пассивного инвестирования привела к тому, что все больше становятся популярны стратегии передового опыта, предусматривающие определение того, кто может присоединиться к индексу, и пытается приобрести акции компаний, которые опережают прирост их цен.

Это может быть одной из причин того, почему акции Tesla в последнее время росли, или почему Tesla недавно решила сделать сплит 5 за 1 акцию, чтобы сделать акцию более привлекательной для спекулянтов, которые не могут позволить себе цену выше 1000 долларов за акцию. Например, FTSE Russell придерживается очень методического подхода, Standard & Poor's использует подход комитета, который является менее прозрачным.

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Еще более очевидной проблемой получения прибыли от включения в индекс является тот факт, что акции, которые присоединяются к индексу, как правило, растут в цене.

Это повышает их рыночную капитализацию до необходимой точки. Но если компания присоединится к индексу с 500% ростом за последний год, индекс будет "покупать" пионера электромобилей по завышенной цене, что поражает большой цифрой для новой компании показателя P/E (соотношение более 700х).



Показатели компании Tesla / График StockCharts.com

Еще одним угрожающим примером является то, что индекс S&P 500 находится возле исторического февральского максимума и вырисовывается "двойная вершина".



Динамика фондового индекса S&P 500 / График "Фридом Финанс Украина"

Не забываем о сплите также Apple Inc. (AAPL: NASD) 1 к 4. А если добавить фактор включения Tesla (TSLA: NASD) в индекс со сплитом 1 к 5, то индекс может с августовского максимума 3395,1 пункт (18.08.2020) упасть до 2200-2000 пунктов на фоне 2-й волны пандемии (карантина), если вовремя не будут запущены в использование вакцины.

Стоит ли покупать акции этого рынка?

Суммируя все факторы и аналитические взгляды можем утверждать, что общий рынок перегрет, но тренд на электрические автомобили растет и можно рассматривать к покупке акции Tesla и General Motors Company для диверсификации "автоэлектрического портфеля". При этом, за счет сплита Tesla увеличить свой портфель по количеству акций инновационной компании Илона Маска. Даже при наихудшем сценарии развития на рынке, инвестирование в данные акции даст возможность приобрести их по более низкой цене (более справедливой), чем существует сегодня.