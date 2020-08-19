20 августа состоится IPO компании Nano-X Imaging Ltd, израильского стартапа в области цифровых рентгеновских технологий, которые сочетают в себе недорогое стационарное устройство и ПО для хранения изображений. Андеррайтерами размещения выступают Cantor, Oppenheimer, Berenberg и CIBC Capital Markets.

Что нужно знать потенциальным инвесторам о деятельности Nano-X Imaging Ltd, и продукте компании, а также больше о финансовых показателях - в экспертном обзоре "Фридом Финанс" для Инвестиций24.

Что известно о компании

Nano-X Imaging Ltd - это стартап системы медицинской визуализации нового поколения, который основали в Израиле. При разрешении регулирующих органов компания предоставит на рынок систему визуализации трехмерного рентгеновского изображения. Плюсы продукта Nano-X Imaging в том, что Nanox.ARC намного легче и меньше традиционных компьютерных томографов.



Также компания набирает популярность на фоне того, что компьютерная томография является одним из точных методов определения прогрессирования COVID-19.

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О разработках Nano-X Imaging Ltd

Стартап сочетает в себе Nanox.ARC - недорогой стационарный томограф и Nanox.Cloud - ПО (программное обеспечение) для хранения изображений.

Nanox.ARC весит около 200 килограммов, а вес традиционных компьютерных томографов обычно достигает 2 тысяч килограммов. Также компания разработала свое программное обеспечение для более удобного хранения и обработки рентгеновских снимков.

При разрешении регулирующих органов компания предоставит на рынок систему визуализации трехмерного томосинтеза (создание трехмерного рентгеновского изображения отсканированной части тела человека с высоким разрешением).

По состоянию на 30 июня денежные средства на балансе компании составляют 39,5 миллиона долларов, также компания за всю историю привлекла 114,4 миллиона долларов.

Крупнейшие акционеры компании до IPO:

SK Telecom TMT Investment Corp (16,23%);

Asia Beam Limited (7,38%);

Yozma Group Korea (7,06%).

Рентгеновская система Nano-X Imaging Ltd / NNOX

Для чего облачное хранилище рентгену?

Nanox.Cloud - это программное обеспечение, предназначенное для создания хранилища изображений, сопоставления различных снимков, осмотра и аннотации диагнозов, подключения к вспомогательным системам. Сама интеграция системы позволяет оптимизировать процесс, при котором каждое отсканированное изображение автоматически загружается в облачную систему и изучается врачом и алгоритмами искусственного интеллекта (для быстрого анализа), это позволяет предоставлять выводы в короткие сроки.

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Начало продаж

В феврале 2020 года был представлен прототип Nanox.ARC, и, если он будет одобрен, компания планирует начать продажи в США в первом полугодии 2021 года с целью завершения развертывания 15 тысяч систем до 2024 года. По заявлению компании, старт продаж Nanox.ARC может начаться в 4 квартале 2020 года. Компания считает, что ее продукт не требует одобрения со стороны регулирующих органов. Однако на сегодняшний день компания еще не получила ответ от FDA.

Потенциальный рынок

По данным marketsandmarkets, рынок диагностической визуализации до 2024 года может составить 33,5 миллиарда долларов против 25,7 миллиарда долларов в 2019 году.

Более широкое развертывание системы ПО Nanox.Cloud начнется после распространения Nanox.ARC. Ранее компания объявила о соглашении по развертыванию своих продуктов в 13 странах.

Апсайд в 36% от верхнего предела размещения. С учетом консервативных вступительных модель FCFF проектирует оценку собственного капитала в 1,014 миллиарда долларов по целевой цене в 24,5 доллара на 1 простую акцию с потенциалом роста 36%.

Финансовые показатели и прогнозы аналитиков

Для построения модели мы использовали потенциальный рынок компании и возможную долю рынка компании.

Прогнозы роста на ближайшие годы

Компания планирует начать продажи в 4 квартале, а с 2021 года продавать не менее 1 тысячи установок для того, чтобы к 2024 году было установлено более 15 тысяч. На текущий момент, Nano-X уже подписал многочисленные соглашения на поставки своего рентгеновского оборудования.

С учетом конкуренции на рынке и новизны продукта, мы ожидаем, что в 2021 прогнозном году доля рынка составит 0,15% с последующим ростом до 1,1% к 2029 прогнозному году.

В итоге наша модель прогнозирует доход в 43 миллиона долларов в 2021 прогнозном году с последующим ростом до 482 миллионов долларов к 2029 прогнозному году.

Прогноз темпов роста Nano-X Imaging Ltd / Визуализация "Фридом Финанс"

Маржа

Мы предполагаем, что в первые 3 года коммерциализации EBIT-маржа будет отрицательной, в дальнейшем за счет наращивания опыта в производстве и возможного полномасштабного запуска Nanox.Cloud компания станет прибыльной и маржа достигнет среднеотраслевых показателей в 10%.

Прогноз по марже Nano-X Imaging Ltd / Визуализация "Фридом Финанс"

Финальный расчет стоимости Nanox.ARC и оценка ее потенциала

EV, или сумма стоимости прогнозного (55 миллионов долларов) и зрелого (875 миллионов долларов) периода, составит 904 миллиона долларов. Учитывая приведенную стоимость капитализированной аренды в 0,386 миллиона долларов, наличные на счетах в 40 миллионов долларов, поступления от IPO в 100 миллионов долларов и стоимость выпущенных опционов в 29 миллионов, собственный капитал Nano-X Imaging Ltd можно оценить в 1,014 миллиарда долларов.

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Учитывая 41,45 млн акций после IPO, целевая цена на 1 акцию равна 24,5 доллара. Потенциал к верхней границе IPO в 18 долларов составляет 36%.

Анализ рисков