В среду, 15 июля 2020 года, инвестиционная компания "Фридом Финанс Украина" проведет онлайн-вебинар на тему "Сезон IPO 2020". Как показывает практика, первичное публичное предложение, или IPO, – это и возможность привлечь дополнительное финансирование бизнесу, и еще один способ заработать для инвестора.

Что нужно знать об IPO и почему выгодно вкладывать деньги в акции компаний – об этом для Инвестиций24 рассказал Тарас Гандзий, инвестор-практик с 7-летним опытом работы на фондовом рынке и лектор учебных программ "Биржевой Университет".

Что такое IPO? IPO (от англ. Initial Public Offering – дословно "первичное публичное предложение") – публичная продажа акций частной компании путем реализации депозитарных расписок на ценные бумаги. В результате выхода на биржу компания становится публичной – публичное акционерное общество, или ПАО. Это означает, что частные инвесторы переходят в статус акционеров компании.



IPO, прежде всего, дает возможность получить деньги от частных или институциональных (банков, других предприятий) инвесторов. Инвестор, в свою очередь, зарабатывает на росте цены акций, дивидендах, а также выходе из сделанной инвестиции. Обычно этот заработок превышает первоначальное вложение в 10, а то и 300 раз. О популярности IPO и истории успеха Почему IPO имеет такую ​​популярность среди инвесторов? IPO компаний – один из самых прибыльных и одновременно один из самых рисковых инвестиционных инструментов. Инвестируя в акции эмитента, который выходит на IPO, вы покупаете ценные бумаги перспективной компании по наиболее привлекательной цене на рынке и можете получить в среднем более 48% годовой прибыли. Заработать можно на: разнице между ценой акции в момент распределения акций на IPO и ее стоимостью в день открытия торгов ( "Премия первого дня");

росте цены акции от открытия до закрытия торговых сессий на бирже – если спрос большой, то цена за день на ценные бумаги может вырасти на 10-30%;

получении дивидендов от компании, если будете рассматривать IPO как долгосрочную инвестицию – большинство (72,7%) компаний после выхода на IPO начинают выплачивать дивиденды после 3 лет получения стабильной прибыли. С 2012 года клиенты Freedom Finance приняли участие в более чем 110 IPO. 70 из них показали рост.



Можете привести примеры 5 самых успешных IPO за прошедшие 10 лет и 5 самых провальных для инвесторов?

За последние 10 лет на фондовом рынке США было достаточно большое количество успешных историй IPO. Хочется выделить и вспомнить историю успеха компании Facebook Inc. Со дня IPO по сегодня доходность по данной инвестиции составляет около 500%, к тому же многие аналитики Уолл-стрит видят и дальнейшую перспективу роста акций этой компании, благодаря ее дальнейшей глобализации.

В успех другой компании вообще сложно поверить, хотя это абсолютная правда и я рад за инвесторов которые сделали свои инвестиции в компанию Square Inc., которая разрабатывает решения для приема и обработки электронных платежей. Со дня IPO, которое было относительно недавно, в 2015 году, акции предприятия выросли на 1340%. В первый день торгов на бирже акция стоила 9 долларов, на сегодня текущая рыночная цена акции – 130 долларов.

Также хочется отметить историю успеха таких компаний как: Alibaba Group, Twilio Inc, MongoDB, Beyond Meat и ZoomInfo Technologies Inc. Особенно стоит обратить внимание на акции компании ZoomInfo. В связи с глобальной пандемией и вынужденными мерами по социальной дистанции и карантину, акции компании продолжают стремительно расти, давая инвесторам все больше доходов. Ведь суть бизнеса компании – предоставление возможности другим фирмам проводить коллективные онлайн-видеозвонки и онлайн-встречи на основе своей платформы.

IPO – это высокодоходный и, с другой стороны, высокорисковый вид инвестиций. Ведь среди большого количества успешных историй компаний, ставших публичными, также есть истории тех, кому не удалось найти достаточного количества сторонников среди инвесторов. Это те компании, которые после момента IPO вынуждены снять свои акции с публичных торгов или текущая рыночная цена их акций оказалась существенно ниже цены их публичного размещения. Среди таких компании: Tintri Inc, Arlo Technologies, Sundial Growers и SmileDirectClub.

В какое IPO инвестировать: подходы выбора компаний от "Фридом Финанс Украина"

На что прежде всего должен обращать внимание инвестор, выбирая компанию для покупки акций на IPO?

В первую очередь для инвестора, который рассматривает свои инвестиции в IPO, я рекомендую обращать внимание на бизнес компании. Чем она занимается, какой у нее продукт или услуга, насколько то, что она делает и ее продукт являются уникальными, инновационным и соответствуют требованиям современного рынка. Ведь бизнес сейчас – это, прежде всего, технологии. За последние несколько лет, успешными были компании, напрямую связаны с технологиями, которые облегчают жизнь клиента, давая им легкий и понятный доступ к любым услуг, продуктов и платформ.

Компания "Фридом Финанс Украина" позволяет инвесторам участвовать во всех IPO, которые происходят на американском фондовом рынке, или выбирает доступ к каким из них давать клиентам? Если выбирает – какие критерии выбора?

На американском фондовом рынке в течение года проходит множество IPO. Практически каждую неделю в IPO-календаре указано об анонсе выхода той или иной компании, которая спешит стать публичной и легкодоступной с точки зрения возможности покупки ее акции для инвестора. Однако это не означает, что наша компания дает возможность своим клиентам участвовать во всех заявленных размещениях. Безусловно, аналитики нашего холдинга проводят детальный и всеобъемлющий анализ отбора компании, выходящих на IPO. И клиентам предоставляется возможность для участия только в тех компаниях, которые были согласованы нашим аналитическим центром. В тех компаниях, где действительно предполагается потенциал роста акций.

Основные критерии отбора:

инновационность бизнеса;

наличие уникального продукта или услуги, передовых технологий;

конкурентное преимущество на рынке;

стоит отметить и финансовые показатели деятельности такой компании, потому что это основа математических расчетов, которые дают возможность построения модели дальнейшего роста и капитализации компании.

Участие в IPO могут принимать все клиенты Freedom Finance или есть какие-то ограничения? Например, из-за суммы, которую инвестор внес на счет или что-то другое?

Возможность инвестиций в IPO открыта для каждого инвестора, который является клиентом компании. Чтобы иметь возможность инвестировать в акции тех компании, которые собираются стать публичным, инвестору достаточно иметь открытый действующий брокерский договор и средства на счету.



