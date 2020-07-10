На следующей неделе, 14 июля 2020 года, состоится IPO компании GoHealth – разработчика платформы для медицинского страхования. Компания разместит 39,5 миллиона своих акции на бирже Nasdaq.

Поскольку основной задачей бизнеса в ходе IPO является привлечение дополнительного капитала, важно разобраться, что компания готова предложить рынку. Поэтому подробно о деятельности GoHealth и чем она может заинтересовать инвесторов – узнайте в экспертном обзоре аналитиков "Фридом Финанс" для Инвестиций24.

Хотите больше узнать о сезоне IPO 2020 – регистрируйтесь на семинар по ссылке.

Ключевые сведения о компании GoHealth

На протяжении последних четырех лет GoHealth сместила свое внимание на продукты Medicare индивидуального и семейного медицинского страхования. В 2019 году к достижениям компании можно было отнести более 42,2 млн взаимодействий с потребителями, а еще были привлечены более 4 млн потенциальных клиентов.

В 2019 году контрольный пакет акций GoHealth приобрела компания Centerbridge. По данным Reuters, сумма сделки составила 1,5 млрд долларов.

Что нужно знать о платформе GoHealth? Платформа компании представлена ​​в виде запатентованной технологии с возможностями машинного обучения. Среди ее преимуществ – эффективные бизнес-процессы и высококвалифицированные страховые агенты.



Для получения нужного варианта страхования потребитель сначала подключается к платформе или звонит в службу поддержки для дальнейшего подключения. Далее используется запатентованная технология LeadScore для предварительной оценки потенциального клиента в режиме реального времени. После этого клиент получает необходимого страхового агента.



Как работает платформа GoHealth

Основные предложения компании

К таким сервисам входит Medicare – внутренний и внешний, семейные и индивидуальные страховые планы.

Внутренний Medicare в основном состоит из продаж продуктов внутренними агентами компании GoHealth.

в основном состоит из продаж продуктов внутренними агентами компании GoHealth. Внешний Medicare – продажа продуктов и планов по контрактам с оператором GoHealth через внешних страховых агентов.

– продажа продуктов и планов по контрактам с оператором GoHealth через внешних страховых агентов. Семейные и индивидуальные страховые планы предназначены для лиц, которые не попадают в программу Medicare.

Читайте о еще одном ближайшем IPO: IPO nCino: на фондовый рынок выходит поставщик ПО для крупнейших финансовых учреждений

Основные преимущества платформы GoHealth

Как известно, в США достаточно большой выбор медицинского страхования. Поэтому часто потребители сталкиваются с проблемой выбора нужного плана. Ведь даже небольшие различия в медицинских страховых планах могут повлечь дополнительные расходы, отсутствие доступа к нужным лекарствам и других последствий.

Платформа и предложения GoHealth упрощают процесс выбора медицинского страхования, предлагая потребителям нужные варианты страхования и доступ к имеющимся государственным субсидиям.

Также GoHealth предоставляет команду TeleCare, которая помогает потребителям максимизировать преимущества медицинского страхования.

Оценка потенциального рынка Ожидается, что число участников программы Medicare вырастет с 61 млн в 2019 году до 77 млн до 2028 года. Компания оценивает свой потенциальный адресной рынок в 28 млрд долларов.

К теме об IPO компаний: Как и сколько можно заработать на IPO: компании, в которые выгодно инвестировать 2020 года

Как аналитики "Фридом Финанс" оценивают финансовые показатели GoHealth

Выручка от подписки

В 2019 темпы роста выручки от комиссии компании составляли 190% благодаря внедрению новых маркетинговых стратегий, что привело к увеличению числа потенциальных клиентов.

Мы предполагаем, что темпы роста снизятся с текущих 190% до 95% в 2020 прогнозном году и до 4% до 2029 прогнозного года. Выручка возрастет с 419 млн долларов в 2019 году до 4,9 млрд долларов до 2029 прогнозного года,

– отметили во "Фридом Финанс".

Выручка от других услуг

В 2019 году темпы роста составляли 47% благодаря увеличению доходов GoHealth по программе Medicare.

По прогнозам аналитиков "Фридом Финанс", темпы роста выручки от других услуг снизятся с текущих 47% до 5% до 2029 прогнозного года. В то же время, выручка от услуг вырастет с 120 млн долларов в 2019 году до 547 млн долларов до 2029 прогнозного года.

С учетом всех вступительных данных мы заложили снижение темпов роста с 13,9% в 2019 году до 4% до 2029 прогнозного года. Общая выручка компании вырастет с 540 млн долларов до 5,5 млрд долларов,

– прогнозируют эксперты.



Прогноз темпов роста GoHealth / Визуализация "Фридом Финанс" на основе данных компаний

Маржа

В 2020 финансовом году показатели EBIT-маржи колебались на уровне 11%, а после корректировок составили 13%.

В 2020 прогнозном году аналитики "Фридом Финанс" ожидают снижения до 11%, так как компания продолжает наращивать инвестиции в маркетинг.

Чистые реинвестиции от выручки в течение 10 прогнозных лет снизятся с 2,8% до среднеотраслевых в 1,5%. В результате чистые реинвестиции компании составят 692 млн долларов.





Прогноз касательно маржи GoHealth / Визуализация "Фридом Финанс" на основе данных компаний

Прогноз по рыночной стоимости и потенциалу GoHealth

EV, или сумма стоимости прогнозного (1,8 млрд долларов) и зрелого (6 млрд долларов) периодов, составит 8,1 млрд долларов.

Учитывая приведенную стоимость капитализированной аренды и долга в 422 млн долларов, наличные на счетах в 152 млн долларов и поступления от IPO в 751 млн долларов, собственный капитал GoHealth можно оценить в 8,6 млрд долларов.

Учитывая 313,2 млн акций после IPO, целевая цена одной акции равна 27 долларов. Потенциал к верхней границе IPO в 20 долларов составляет 35%.

Инвестиционные возможности в Украине: Как заставить деньги работать: куда инвестировать в Украине

Обзор основных рисков