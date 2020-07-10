IPO компании GoHealth: на биржу выходит разработчик инновационного сервиса для медстрахования
На следующей неделе, 14 июля 2020 года, состоится IPO компании GoHealth – разработчика платформы для медицинского страхования. Компания разместит 39,5 миллиона своих акции на бирже Nasdaq.
Поскольку основной задачей бизнеса в ходе IPO является привлечение дополнительного капитала, важно разобраться, что компания готова предложить рынку. Поэтому подробно о деятельности GoHealth и чем она может заинтересовать инвесторов – узнайте в экспертном обзоре аналитиков "Фридом Финанс" для Инвестиций24.
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Ключевые сведения о компании GoHealth
На протяжении последних четырех лет GoHealth сместила свое внимание на продукты Medicare индивидуального и семейного медицинского страхования. В 2019 году к достижениям компании можно было отнести более 42,2 млн взаимодействий с потребителями, а еще были привлечены более 4 млн потенциальных клиентов.
В 2019 году контрольный пакет акций GoHealth приобрела компания Centerbridge. По данным Reuters, сумма сделки составила 1,5 млрд долларов.
Что нужно знать о платформе GoHealth?Платформа компании представлена в виде запатентованной технологии с возможностями машинного обучения. Среди ее преимуществ – эффективные бизнес-процессы и высококвалифицированные страховые агенты.
Для получения нужного варианта страхования потребитель сначала подключается к платформе или звонит в службу поддержки для дальнейшего подключения. Далее используется запатентованная технология LeadScore для предварительной оценки потенциального клиента в режиме реального времени. После этого клиент получает необходимого страхового агента.
Как работает платформа GoHealth
Основные предложения компании
К таким сервисам входит Medicare – внутренний и внешний, семейные и индивидуальные страховые планы.
- Внутренний Medicare в основном состоит из продаж продуктов внутренними агентами компании GoHealth.
- Внешний Medicare – продажа продуктов и планов по контрактам с оператором GoHealth через внешних страховых агентов.
- Семейные и индивидуальные страховые планы предназначены для лиц, которые не попадают в программу Medicare.
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Основные преимущества платформы GoHealth
Как известно, в США достаточно большой выбор медицинского страхования. Поэтому часто потребители сталкиваются с проблемой выбора нужного плана. Ведь даже небольшие различия в медицинских страховых планах могут повлечь дополнительные расходы, отсутствие доступа к нужным лекарствам и других последствий.
Платформа и предложения GoHealth упрощают процесс выбора медицинского страхования, предлагая потребителям нужные варианты страхования и доступ к имеющимся государственным субсидиям.
Также GoHealth предоставляет команду TeleCare, которая помогает потребителям максимизировать преимущества медицинского страхования.
Оценка потенциального рынкаОжидается, что число участников программы Medicare вырастет с 61 млн в 2019 году до 77 млн до 2028 года. Компания оценивает свой потенциальный адресной рынок в 28 млрд долларов.
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Как аналитики "Фридом Финанс" оценивают финансовые показатели GoHealth
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Выручка от подписки
В 2019 темпы роста выручки от комиссии компании составляли 190% благодаря внедрению новых маркетинговых стратегий, что привело к увеличению числа потенциальных клиентов.
Мы предполагаем, что темпы роста снизятся с текущих 190% до 95% в 2020 прогнозном году и до 4% до 2029 прогнозного года. Выручка возрастет с 419 млн долларов в 2019 году до 4,9 млрд долларов до 2029 прогнозного года,
– отметили во "Фридом Финанс".
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Выручка от других услуг
В 2019 году темпы роста составляли 47% благодаря увеличению доходов GoHealth по программе Medicare.
По прогнозам аналитиков "Фридом Финанс", темпы роста выручки от других услуг снизятся с текущих 47% до 5% до 2029 прогнозного года. В то же время, выручка от услуг вырастет с 120 млн долларов в 2019 году до 547 млн долларов до 2029 прогнозного года.
С учетом всех вступительных данных мы заложили снижение темпов роста с 13,9% в 2019 году до 4% до 2029 прогнозного года. Общая выручка компании вырастет с 540 млн долларов до 5,5 млрд долларов,
– прогнозируют эксперты.
Прогноз темпов роста GoHealth / Визуализация "Фридом Финанс" на основе данных компаний
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Маржа
В 2020 финансовом году показатели EBIT-маржи колебались на уровне 11%, а после корректировок составили 13%.
В 2020 прогнозном году аналитики "Фридом Финанс" ожидают снижения до 11%, так как компания продолжает наращивать инвестиции в маркетинг.
Прогноз касательно маржи GoHealth / Визуализация "Фридом Финанс" на основе данных компаний
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Прогноз по рыночной стоимости и потенциалу GoHealth
EV, или сумма стоимости прогнозного (1,8 млрд долларов) и зрелого (6 млрд долларов) периодов, составит 8,1 млрд долларов.
Учитывая приведенную стоимость капитализированной аренды и долга в 422 млн долларов, наличные на счетах в 152 млн долларов и поступления от IPO в 751 млн долларов, собственный капитал GoHealth можно оценить в 8,6 млрд долларов.
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Обзор основных рисков
- Изменение в законодательстве. Medicare регулируется многочисленными и часто меняющимися законами. В будущем компания может столкнуться с новыми законами, которые могут нанести ущерб бизнесу и привести к операционным затратам.
- Снижение качества услуг. Если компания не сможет поддерживать высокий уровень обслуживания, это может привести к оттоку клиентов и нанести ущерб бизнесу компании.
- Ключевые сотрудники. Если компания не сможет привлекать или удерживать ключевых сотрудников, это может повлиять на эффективное развитие компании, что может привести к снижению выручки и росту расходов.
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