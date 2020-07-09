Следующая неделя, 13 июля, начнется с IPO компании nCino Inc, поставщика облачного программного обеспечения для финансовых учреждений. Компания начнет торговать акциями на фондовой бирже NASDAQ.

Что нужно знать о деятельности nCino, ее разработке, основных финансовых показателях и планах на IPO – читайте в экспертном анализе специалистов инвестиционной компании "Фридом Финанс" для Инвестиций24.

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Ключевые факты о nCino

Программное обеспечение nCino представлено в виде платформы, которая охватывает различные направления бизнеса.

Среди клиентов компании, как глобальные финансовые учреждения – Bank of America, Barclays, Santander Bank и TD Bank – так и корпоративные банки – KeyBank, Allied Irish Bank, Truist Bank, US Bank и другие.

На конец 2020 финансового года предприятие обслуживало более 290 финансовых учреждений, которые использовали систему nCino Bank. Еще 890 организаций используют решения для анализа портфеля. Сервис nCino Bank появился в 2020 финансовом году после приобретения компании Visible Equity.

За годы своей деятельности компания привлекла около 213 млн долларов. Среди ее главных акционеров: Insight Partners (46,6%), Salesforce (13,2%) и Wellington Management (9,5%).

Что известно о продукте nCino Bank? Это операционная система, которая оцифровывает, автоматизирует и оптимизирует сложные процессы, также использует анализ данных и искусственный интеллект. Разработка позволяет финансовым учреждениям более эффективно подключать новых клиентов, выдавать кредиты и управлять всем жизненным циклом кредита, открывать депозитные и другие счета и т.д.

Бизнес-кейсы nCino: интересные примеры

TD Bank – один из 10 крупнейших банков США с активами более 320 млрд долларов по состоянию на 31 декабря 2019 года. Банк столкнулся с проблемой модернизации технической базы, также были предприняты попытки сократить количество процессов, осуществляемых вручную.

Операционная система nCino Bank позволила TD Bank оптимизировать кредитования корпоративных, коммерческих и малых предприятий, объединив функции взаимодействия с клиентами, андеррайтинга и кредитного администрирования в одной платформе.

Santander UK – дочерний банк Banco Santander, является одним из крупнейших розничных и коммерческих банков в Великобритании с активами более 281 млрд фунтов и примерно 23,5 тысячами сотрудников. Банк Santander стал клиентом nCino в 2018 году в рамках программы замены устаревших систем и повышения скорости и эффективности операций во всех офисах.

Операционная система nCino позволила банку усовершенствовать процесс работы, повысить прозрачность в кредитовании и сократить время решения вопросов, касающихся кредитов.

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Подробно о взаимоотношениях nCino с Salesforce

Операционная система nCino построена на платформе Salesforce, а в 2014 году Salesforce Ventures инвестировала в компанию nCino. На текущий момент Salesforce является вторым по величине акционером компании.

nCino имеет соглашение с Salesforce: когда nCino продает клиентам свою операционную систему, то также включает подписку на базовую платформу Salesforce и перечисляет абонентскую плату Salesforce. Зато nCino получает инфраструктуру хостинга и центр обработки данных для этих приложений, а также конфигурацию, отчетность и другие функции в пределах платформы Salesforce.

Потенциальный рынок По данным Gartner, в 2020 году расходы компаний на IT-сервисы составят более 1 трлн долларов, в 2018 году банки больше всех потратили на IT-инфраструктуру – около 376 млрд долларов. Компания оценивает свой потенциальный рынок в 10 млрд долларов.

Финансовые показатели nCino: что прогнозируют эксперты

Выручка от подписки

В 2020 финансовом году темпы роста выручки компании составили 60%. Этот рост был благодаря добавлению новых клиентов, а также включая клиентов, привлеченных в результате покупки Visible Equity.

61,7% всей выручки компании принесли текущие клиенты благодаря расширению использования операционной системы nCino. В первом квартале 2021 финансового года наблюдается ускорение до 65,6% в связи с ростом клиентской базы.

Мы предполагаем, что с учетом текущих темпов роста в первом прогнозном году темпы роста от подписки незначительно снизятся до 57%, а к 2030 году этот показатель упадет до 6%. Выручка от подписки вырастет с 103 миллионов долларов до 897 млн долларов,

– отметили аналитики "Фридом Финанс".

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Выручка от услуг

В 2020 финансовом году темпы роста составили 29% благодаря росту клиентской базы, а в первом квартале 2021 финансового года наблюдается снижение до 12%.

По прогнозу "Фридом Финанс", темпы роста снизятся с текущих 29% до 2% к 2030 прогнозному году. Выручка от услуг возрастет с 34,9 млн долларов в 2020 финансовом году до 75,5 млн долларов в 2030 прогнозном году.

С учетом всех вступительных данных мы заложили снижение темпов роста с 51% в 2020 финансовом году до 5% к 2030 прогнозному году. Общая выручка компании увеличится с 138 млн долларов до 972 млн долларов,

– утверждают во "Фридом Финанс".



Прогноз темпов роста nCino / Визуализация "Фридом Финанс" на основе данных финтех-фирмы

Маржа

В 2020 финансовом году показатели EBIT-маржи составили -20%. После корректировок эти значения достигли уровня -2,8%.

Аналитики "Фридом Финанс" сделали консервативный прогноз маржи и приравняли его к среднеотраслевым значениям в 31%. Чистые реинвестиции от выручки в течение 10 прогнозных лет снизятся с 17% до среднеотраслевых в 1,5%. В результате в течение 10 лет чистые реинвестиции составят 282 млн долларов.



Прогноз относительно маржи nCino / Визуализация "Фридом Финанс" на основе данных финтех-фирмы

Прогноз по рыночной стоимости nCino и потенциала компании

EV, или сумма стоимости прогнозного (256 млн долларов) и зрелого (2,3 млрд долларов) периодов, составит 2,7 млрд долларов. Учитывая приведенную стоимость капитализированной аренды в 14 млрд долларов, наличные на счетах в 91 млн долларов, поступления от IPO в 175 млн долларов и стоимость опционов в 98 млн долларов, собственный капитал nCino можно оценить в 2,8 млрд долларов.

Учитывая 89,2 млн акций после IPO, целевая цена одной акции равна 31,1 доллара. Потенциал к верхней границе IPO в 24 доллара составляет 30%.

Анализ ключевых рисков