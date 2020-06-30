Мировой фондовый рынок сумел восстановиться от мартовского обвала вследствие пандемии коронавируса, поэтому компании активизировались в подготовке к выходу на IPO. 1 июля 2020 года станет знаковым для еще двух компаний, которые начнут торговать акциями на биржах, чтобы привлечь финансирование на дальнейшее развитие. Речь идет о Lemonade и Accolade.

Подробно о деятельности этих компаний, их финансовых показателях и планах на IPO – читайте в экспертном обзоре "Фридом Финанс" для Инвестиций24.

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Ключевые факты о Lemonade Inc.

Компания, основанная в 2015 году, является онлайн-страховщиком, что использует искусственный интеллект.

С помощью платформы Lemonade пользователи могут за несколько минут оформить страховку на домашнее имущество без вмешательства страховых брокеров. Компания предоставляет страховые полисы от несчастных случаев, а ее клиентами являются арендаторы и владельцы недвижимости.

Lemonade предоставляет свои услуги в США и Европе. На протяжении всей своей деятельности компания привлекла около 480 млн долларов.

Главные акционеры предприятия: SoftBank Group Capital Limited (27,3%), Sequoia Capital Israel Venture V Holdings (10,3%), Aleph (10,3%), XL Innovate Fun (5, 2%) и General Catalyst Group VIII (7,3%).

По какой бизнес-модели работает Lemonade? Бизнес-модель этой компании отличается от других традиционных страховых компаний. Lemonade внедрила модель с фиксированной комиссией, которая дает возможность создать повторяющийся поток доходов, а также снизить волатильность, поскольку прибыль у страховых компаний ежегодно меняется.

Клиентская база Lemonade

В компании также достаточно сильный приток клиентов: в 2019 году темпы роста составили 108%.

Клиентская база увеличилась с 309 тысяч до 643 тысяч, а по состоянию на 31 марта 2020 год компания насчитывала 729 тысяч клиентов (прирост – 96% г/г).

Потенциальный рынок

По данным IBISWorld, в 2020 году ожидается, что рынок онлайн-страхования составит 31,3 млрд долларов. Что касается всей индустрии, то страхование является одной из крупнейших отраслей в мире и оценивается в 5 трлн долларов ежегодно и 11% ВВП США.

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Основные разработки

Платформа Lemonade оцифровала весь процесс страхования, заменив брокеров и оформление документов на алгоритмы и искусственный интеллект. Платформа предоставляет свои услуги через своих ботов – AI Maya, AI Jim и CX.AI.

AI Maya – бот, который обслуживает клиентов, обрабатывая все, начиная от сбора информации до предоставления нужных полисов по упрощенной процедуре оплаты.

– бот, который обслуживает клиентов, обрабатывая все, начиная от сбора информации до предоставления нужных полисов по упрощенной процедуре оплаты. AI Jim – бот, который обрабатывает все возможные проблемные вопросы. По состоянию на 31 марта 2020 год он обработал 96% претензий без участия человека.

– бот, который обрабатывает все возможные проблемные вопросы. По состоянию на 31 марта 2020 год он обработал 96% претензий без участия человека. CX.AI. Этот бот сопровождает клиентов до и после покупки полисов. Среди функций бота – внесение еще одного человека в полис, изменение способов оплаты и другие.

Кроме ботов, платформы компании также содержат скрытую технологию, которая основана на трех запатентованных приложениях: Forensic Graph, Blender и Cooper.

Приложение Forensic Graph обнаруживает и блокирует возможные риски мошенничества в процессе взаимодействия с клиентами. По данным ФБР, ущерб от афер в сфере страхования США оцениваются в более 40 млрд долларов в год.

обнаруживает и блокирует возможные риски мошенничества в процессе взаимодействия с клиентами. По данным ФБР, ущерб от афер в сфере страхования США оцениваются в более 40 млрд долларов в год. Приложение Blender помогает специалисту видеть все заявки. Например, если есть страховой случай и нужно оценить ущерб, все поставщики услуг появятся в Blender. Также одним нажатием кнопки можно отправить специалистов на место страхового случая и оплатить эту услугу.

помогает специалисту видеть все заявки. Например, если есть страховой случай и нужно оценить ущерб, все поставщики услуг появятся в Blender. Также одним нажатием кнопки можно отправить специалистов на место страхового случая и оплатить эту услугу. Cooper – внутренний бот, который управляет важными составляющими компании.

О подготовке Lemonade к IPO

Ранее компания планировала IPO в 2019 году, но отложила выход. Одной из причин называют провал IPO компании WeWork, а обе компании поддерживает SoftBank.

В последнем раунде финансирования в апреле 2019 года, в ходе которого Lemonade привлекла 300 млн долларов, ее оценили в 2 млрд долларов. На IPO рыночная капитализация Lemonade имеет дисконт к последней оценки в 2 млрд долларов против 1,3 млрд долларов.

IPO компании проходит на фоне сильного аппетита к акциям, особенно в сфере онлайн-бизнеса. Ранее акции компании Vroom выросли на 146%.

Андеррайтерами размещения являются Goldman Sachs, Morgan Stanley, Allen & Company, Barclays Capital.

Привлеченные средства компания планирует использовать для общекорпоративных целей, инвестиций в бизнес и технологии.

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Финансовые показатели Lemonade

Прогноз по выручке компании от аналитиков "Фридом Финанс"

С учетом всех вступительных данных, мы заложили снижение темпов роста с 19,9% в 2019 году до 6% к 2029 прогнозного года. Общая выручка компании вырастет с 67 млн ​​долларов до 2,6 млрд долларов.



Прогноз темпов роста Lemonade / Визуализация "Фридом Финанс" на основе данных компании

Как изменится уровень маржи компании

В 2019 показатели EBIT- маржи составили -145,5%, после корректировок аналитики "Фридом Финанс" сделали консервативный прогноз маржи и приравняли его к среднеотраслевым значениям в 17%.

Чистые реинвестиции от выручки в течение 10 прогнозных лет снизятся с 14,7% до среднеотраслевых 4%. По прогнозам экспертов инвестиционной компании, в течение 10 лет чистые реинвестиции достигнут 1,02 миллиарда долларов.



Прогноз касательно маржи Lemonade / Визуализация "Фридом Финанс" на основе данных компании

Финальный расчет стоимости и потенциала

EV, или сумма стоимости прогнозного (- 1,2 млрд долларов) и зрелого (2,6 млрд долларов) периода, составляет 1,5 млрд долларов.

Учитывая приведенную стоимость капитализированной аренды в 6 млн долларов, наличные на счетах в 274 млн долларов, поступления от IPO в 270 млн долларов и стоимость опционов в 22 млн долларов, собственный капитал Lemonade можно оценить в 1,987 млрд долларов.

Учитывая 54,9 млн акций после IPO, целевая цена на одну акцию равна 35,1 доллара. Потенциал к верхней границе IPO в 26 долларов составляет 35%.

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Обзор деятельности компании Accolade и ее разработок

Платформа компании помогает работодателям и их сотрудникам лучше ориентироваться и использовать систему здравоохранения. Accolade использует ряд технологий – от машинного обучения до мобильных приложений – чтобы облегчить сотрудникам доступ к медицинским услугам. С работодателей взимается абонентская плата в зависимости от общего количества работников.



Платформа Accolade

Всего за свою деятельность компания привлекла 237,3 млн долларов, а также сделала 2 приобретения – konciergeMD и MD Insider.

Среди акционеров компании к IPO – Accretive (26,9%), Andreessen Horowitz (16,2%), Carrick Capital (9,95%), Comcast Ventures (6,9%) и Rajeev Singh (5,3% ).

Клиентская база Accolade

В 2020 финансовом году клиентская база компании выросла на 170% – с 20 до 54 корпоративных клиентов. Среди крупных и известных клиентов можно отметить American Airlines, Comcast Cable, Lowe's и State Farm.

Чем полезна платформа компании? Система здравоохранения является сложной по структуре и создает значительные трудности для потребителей, а также дополнительные расходы для работодателей. Например, общие расходы большого работодателя на одного сотрудника в год составляют 10 тысяч долларов. При этом ожидается, что темпы роста расходов составят примерно 6%. Платформа Accolade позволяет сотрудникам клиентов быстро получать информацию о выгодных решениях в области здравоохранения.

Как пандемия повлияла на бизнес Accolade

Согласно заявлению компании, в середине марта 1250 сотрудников перешли на полностью удаленную работу. Согласно последним данным, предприятие работало без сбоев, а уровень удовлетворенности клиентов оставался высоким.

На фоне пандемии компания разработала решение Accolade COVID Response Care, которое позволяет работодателям использовать платформу Accolade для поддержки и обучения сотрудников, тестирования, разработки планов ухода, отслеживание состояния и возвращения работников в офис. Однако пандемия может иметь временный эффект на фоне снижения количества сотрудников в настоящее время.

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Оценка финансовых показателей Accolade

В "Фридом Финанс" прогнозируют, что выручка Accolade вырастет с 133 млн долларов в 2020 финансовом году до 862 млн долларов в 2030 прогнозном году. В то же время, темпы роста снизятся с 40% до 6% к 2030 прогнозного года.



Темпы роста Accolade / Визуализация "Фридом Финанс" на основе данных компании

В 2020 финансовом году показатели EBIT-маржи составили 36%. Согласно предположениям аналитиков "Фридом Финанс", показатели достигнут значения в 19% в течение прогнозных 10 лет, что равняется среднеотраслевым показателям.

Чистые реинвестиции от выручки в течение 10 прогнозных лет возрастут с 1,8% до 3%, что равняется среднеотраслевыми показателями. По прогнозам аналитиков "Фридом Финанс", в течение 10 лет чистые реинвестиции составят 140 млн долларов.





Прогноз касательно маржи Accolade / Визуализация "Фридом Финанс" на основе данных компании

Учитывая приведенную стоимость капитализированной аренды и долга в 61 млн долларов, поступления от IPO в 175 млн долларов, стоимость опционов в 70 млн долларов и наличность на счетах в 33 млн долларов, собственный капитал Accolade можно оценить в 1,3 млрд долларов.

Оценка от "Фридом Финанс":

Учитывая 46,7 млн акций после IPO, целевая цена на одну акцию равна 27,9 доллара. Потенциал к верхней границе IPO в 21 доллар составляет 33%.