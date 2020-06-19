На прошлой неделе состоялся благотворительный онлайн-марафон Invest Fest 2020, организатором которого стала компания "Фридом Финанс Украина". Ведущие специалисты в сфере инвестиций и финансов рассказали, как сохранить и приумножить капитал во время так называемого "коронакризиса", а также ознакомили с многообразием финансовых инструментов украинского фондового рынка.

Онлайн-событие было не только полезным для повышения финансовой грамотности, но и имело целью помочь детям с пороками сердца получить квалифицированную медицинскую помощь. В частности, все деньги от продажи билетов перечислены на счет Украинской Биржи Благотворительности для проекту "Твоя опора". Итак, как прошла онлайн-событие и о чем рассказывали эксперты – читайте в обзоре Инвестиции24.

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Фондовый рынок и кризис: насколько безопасно инвестировать

Фондовый рынок в марте перешел на территорию "медведей", и это случилось впервые с 2009 года. Индекс акций крупнейших американских компаний S&P500 упал на 35%, а волатильность очень сильно возросла.

Ерлан Абдикаримов, ведущий инвестиционный эксперт Freedom Holding Corp. отметил, что снижение биржевых показателей не было циклическим, оно вызвано общим внешним шоком. Ведь правительства стран вынуждены были быстро действовать и устанавливать ограничения, чтобы сдержать темпы распространения коронавируса.

Экономика быстро закрылась, что тогда и повлекло коррекцию на рынке. Однако сейчас пружина распрямилась и рынок очень сильно поднялся,

– утверждает Ерлан Абдикаримов.

Эксперт подтвердил свои слова статистикой: за 57 торговых сессий, начиная от дна 23 марта, S&P500 поднялся на 46%.

Сейчас рынок и дальше продолжает расти, чему способствуют:

Ротации секторов после максимума в феврале не произошло: все многолетние максимумы, после которых начался медвежий рынок, сопровождались ротацией.

Более 1,5 триллиона долларов – вне рынка.

Резко выросли циклические ценные бумаги – банки, авиакомпании, гостиницы и тому подобное.

Однако не стоит забывать о факторах риска. Сегодня ими являются:

Вторая волна коронавируса летом и осенью , что может привести к новым блокировкам и остановкам экономики США и других стран.

, что может привести к новым блокировкам и остановкам экономики США и других стран. Замедление стимулирующих мер Федеральной резервной системы США может вызвать в участников рынка опасения относительно быстрого восстановления экономики.

может вызвать в участников рынка опасения относительно быстрого восстановления экономики. Обострение отношений между США и Китаем, а также предвыборная борьба в Соединенных Штатах.

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Ерлан Абдикаримов обозначил два сценария развития дальнейшей ситуации на фондовом рынке и дал рекомендации, как инвестору распределять свой капитал и во что вкладывать деньги.

Первый сценарий – позитивный

Экономика продолжает открываться без серьезных проблем. Сильной второй волны коронавируса не происходит, уровень заражений под контролем, а количество жертв – снижается. Рынок труда восстанавливается, циклические сектора растут, а общее ралли рынка доводит S&P500 до 3400-3500 до осени.

При таком сценарии мы рекомендуем усиливать свои позиции в ценных бумагах. Мы предлагаем распределения капитала в виде штанги. То есть, вложить деньги в часть акций технологического сектора. Если будет и вторая волна коронавируса, такие ценные бумаги не будут такими рискованными. Другая половина штанги – акции компаний циклического сектора, которые выигрывают от восстановления экономики,

– порекомендовал специалист Freedom Holding.

Второй сценарий – коррекционный

Незначительная коррекция провоцируется фиксацией прибыли и небольшим ростом количества новых заражений COVID-19. Циклические сектора начинают расти только ближе к осени. S&P500 растет только до момента выборов в США.

Корпоративные облигации Украины: на кого следует обратить внимание

Если говорить об инвестициях в Украину, то сразу на ум приходит вложения денег в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) и акции международных компаний. Однако на рынке есть еще один недооцененный актив, даже более доходный, чем банковские депозиты. В частности, говорится о корпоративных облигациях.

Степан Джус, инвестиционный аналитик компании "Фридом Финанс Украина" подробно рассказал об основных эмитентах таких активов в Украине. Корпоративные облигации этих компаний есть в портфеле "Фридом Финанс Украина".

Сегодня на украинском фондовом рынке можно приобрести корпоративные облигации "Новой Пошты", Укрпочты, сети магазинов "EVA" (ООО "РУШ"), ТАСкомбанка. Кроме ТАСкомбанка еще есть Альфа-Банк и Кредобанк, однако они пользуются меньшей популярностью, по словам эксперта.

В случае "Новой Пошты" было выкуплено все облигации, доходность которых составляет 14,5% годовых в гривне. И сейчас готовится новый выпуск размещения до 10 июля 2020 года. Дата погашения - 2023 год.

Сегодня предлагается ставка доходности в 16% годовых. Однако поскольку НБУ снизил учетную ставку до 6%, то прогнозируем, что доходность будет ниже, чем 16% при покупке обычными частными инвесторами,

– говорит Степан Джус.

Облигации "Новой Пошты" были довольно популярными среди инвесторов и раскуплены благодаря успешным финансовым и операционным результатам компании.

Касательно облигаций Укрпочты, то вопрос к минимальному лоту. Ведь номинал облигации 100 тысяч гривен и это только под заказ. Если потенциальный клиент хочет приобрести облигации Укрпочты, то ему предварительно нужно договориться с эмитентом касательно приобретения позиций по таким ценным бумагам. Доходность активов почтового оператора составляет 11%.

В портфеле Фридом Финанс Украина еще корпоративные облигации сети магазинов "EVA" (ООО "РУШ").

В карантинный кризис они продемонстрировали довольно неплохие результаты. Их магазины были открыты, что помогло улучшить позиции ритейлера. Сейчас мы можем предложить клиентам облигации под 14% доходности, минимальный лот – это одна облигация,

– рассказал эксперт.

Кардсервис (Card Service) тоже пользуется популярностью. Они работают в основном с бизнесом. Однако у них есть финансовое направление, поскольку компания предоставляет потребительские кредиты под покупку товаров у своих контрагентов.

По словам Степана Джуса, достаточно интересна ставка доходности – 25% годовых. Минимальный лот – от 50 штук.

Итак, поскольку цена одной облигации Кардсервиса двух выпусков – не более 1000 гривен, то при минимальном лоте в 50 штук, инвестору следует ориентироваться на общую сумму более 50 тысяч гривен для осуществления одной сделки, объясняет аналитик "Фридом Финанс Украина".

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Для тех инвесторов, которые думают, как правильно захеджироваться от валютного риска во время карантина и кризиса, выгодным предложением является евробонды – внешние корпоративные облигации украинских эмитентов в иностранной валюте.

Степан Джус отметил, что здесь можно обратить внимание на Укрэксимбанк, который выпустил евробонды.

"Фридом Финанс Украина" предлагает клиентам под 9,5% годовых в долларах. Это значительно выше, чем нынешние процентные ставки в долларах, не превышающие 2-3%.

Минимальный лот – 200 штук, поэтому это достаточно объемная позиция. Инвесторам нужно понять, что большой доход будет тянуть за собой большое капиталовложение.

Это достаточно интересный инструмент для валютного хеджа, чтобы свои риски уменьшить от утраты валюты, по курсовым разницам, от девальвации. Поскольку транш МВФ уже пришел, даже при снижении курса доллара, то есть подкреплении гривны, мы можем предложить клиенту меньшую стоимость в гривне. Ведь все расчеты проходят в гривне, несмотря на то что это евровая облигация и валюта ее – доллар,

– отметил Степан Джус.

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Эксперт добавил, что все компании, которые были представлены, имеют кредитный рейтинг по национальной системе – "стабильный". По международной классификации – рейтинг "B", поскольку не может быть у эмитента эмиссия ценной бумаги, в частности корпоративной облигации, выше, чем рейтинг страны.

Поэтому нужно поднимать кредитный рейтинг Украины, чтобы у нас были классные эмитенты с хорошими бизнес-процессами, и с умными и адекватными условиями для существования самого бизнеса. И только таким образом компании смогут привлекать дополнительные средства на свое расширение,

– утверждает Степан Джус.



Системы рейтингов корпоративных облигаций / Таблица "Фридом Финанс Украина"

Депозитарная система Украины: что известно о регуляторе рынка ценных бумаг

На онлайн-марафоне присутствовал и представитель Национального банка Украины (НБУ) – это Андрей Супрун, начальник управления депозитарной деятельности Нацбанка. Специалист рассказал о деятельности регулятора украинского фондового рынка. В частности, довольно интересно было послушать о развитии депозитарной системе за последние четыре года. Ведь, по словам Супруна, это действительно значительный прорыв для регулятора.

Основные достижения

Совершенствование нормативной и технологической базы

Мы перешли на современные технологические решения для депозитария НБУ. Перевели общение с клиентами полностью на web-интерфейс и в прошлом году запустили API. Это позволяет нашим клиентам выстраивать более удобные сервисы, например онлайн-продажи, онлайн-торговли ОВГЗ,

– говорит Супрун.

Новый уровень безопасности для физических и юридических лиц-резидентов

Разрешили открывать сегрегированные счета – это отдельные счета для каждого отдельного инвестора. Раньше это было доступно только банкам и нерезидентам, сейчас это может сделать любой клиент.

Это гарантирует клиенту безопасность в случае, если что-то случится с его непосредственным провайдером. Данные о его ценные бумаги не исчезнут никуда,

– пояснил специалист НБУ.

Новая тарификация

По некоторым услугами тарифы были снижены в шесть раз.

Введение новых типов операций

Государственные ценные бумаги более 20 лет не могли перечисляться без задействования сложных механизмов поставки оплаты. Даже если, например, на соседнем стуле сидит покупатель, и я ему хочу продать ценные бумаги, мы имели применить все мощности инфраструктуры, которая стоит достаточно дорого, для того чтобы осуществить эту одну отдельную прямую сделку. Мы это убрали и операции "free of payment", то есть свободная поставка, теперь часто используется клиентами и частными инвесторами,

– отметил Андрей Супрун.



Андрей Супрун во время онлайн-марафона / YouTube

Важнейший проект, на который было потрачено 3,5 года – это открытие двусторонних корреспондентских отношений с международным депозитарием Clearstream.

Это позволило серьезно подкрепить экономику Украины валютой. Ведь иностранные инвесторы интересовались именно государственными ценными бумагами, номинированными в гривне, и, соответственно, пополняли валютой экономику страны. Благодаря этому доля валютного долга государства снизилась.

Инвестиционный климат в Украине: куда можно вложить деньги

Дмитрий Тарабакин, член Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку отметил, что большим прорывом для Украины является то, что начала налаживаться инвестиционная культура.

Мы сделали довольно хорошие изменения в депозитарной системе, так как считаем, что любая инвестиция – это защита прав собственности в первую очередь. Центральный депозитарий установил новое программное обеспечение, мы перешли на возможность автоматически отслеживать права собственности и защищать их в необходимый момент,

– рассказал об основных достижениях депозитарной системы Украины Дмитрий Тарабакин.

Касательно инструментов, то пока все намного сложнее. Однако и в этом есть некоторая положительная динамика. По словам Тарабакина, стоит отметить падение ставок, что происходило в течение последних двух лет. Это приведет к тому, что акционерный капитал вновь станет интересен, на рынок придут корпорации и будут выпускать долговые инструменты.

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Тимур Турлов, генеральный директор Freedom Holding Corp. отметил, что сегодня очень мало стран могут похвастаться цивилизованным рынком акций. Например, в Казахстане есть 7-8 ценных бумаг, которые традиционно формируют индексы, которые хоть как-то могут претендовать на какую-то ликвидность. В то же время, количество масштабных потрясений в Казахстане не так велико, как в Украине, утверждает Турлов.

Люди привыкают к тому, что фондовый рынок - привлекательный механизм для сохранения и приумножения доходов. Большая часть наших клиентов, которые инвестировали в активы украинского рынка, действительно получили положительный результат. Нам нравится, что та же Украинская биржа развивается, привлекает капитал. Мы тоже недавно купили часть акции Украинской биржи, –

говорит Тимур Турлов об украинском фондовом рынке.



Участники панельной дискуссии: в верхнем блоке экрана – Дмитрий Тарабакин (слева), Роман Сазонов (справа); нижний блок экрана – Тимур Турлов и Виктория Тигипко / YouTube

Украинская стартап-система

Виктория Тигипко, основатель и руководящий партнер венчурного фонда TA Ventures, рассказала о важности предпринимательского духа в украинском обществе. В то же время, главной задачей здесь – наладить инфраструктуру так, чтобы компании, которые развивают бизнес в Украине, получали прибыли в этом государстве. Ведь тогда будут создаваться новые рабочие места, будет развиваться экономика.

Гиперфокус – это Украина. Нам важно, чтобы талантливые стартаперы видели свое будущее именно в Украине. Поэтому сейчас деятельность нашего фонда направлена ​​именно на это,

– заявила Тигипко.

Кроме того, Виктория Тигипко отметила привлекательности украинских талантов для международных корпораций и инвестфондов.

Во что инвестировать украинцам: советы гендиректора Freedom Holding

Кроме ОВГЗ, Тимур Турлов советует инвестировать в акции украинских компаний, которые листингуются за рубежом.

Несмотря на наличие активов фондового рынка, 80% украинцев предпочитают инструменты с фиксированной доходностью.

Если мы сможем с банковских депозитов часть людей перевести на рынок облигаций, это станет мощным шагом для развития фондового рынка Украины,

– утверждает гендиректор Freedom Holding.

По словам Тимура Турлова, доходность корпоративных облигаций варьируется в пределах 11%- 14,5%, что может конкурировать с депозитами.

Что Украине прежде всего нужно сделать для развития собственного фондового рынка?

Тимур Турлова подчеркнул важность законодательных трансформаций.

Нужно иметь четкий план, который поможет нам убедиться, что наше законодательство позволит инвестиционным посредникам, фондовым биржам и эмитентам иметь не хуже среду с точки зрения регулирования, чем за рубежом. Ведь это довольно жутко выглядит, когда работа через иностранного посредника оказывается проще, дешевле и более полноценной, чем деятельность через национального посредника,

– говорит эксперт.

О других интересностях онлайн-марафона "Фридом Финанс Украина"

Главным вызовом 2020 года стал коронавирус, который нанес удар как человеческим жизням, так и мировой экономике. Карантин буквально остановил деятельность бизнеса, и, соответственно, повлияло на рынок труда. Поэтому в таких условиях важно сохранять спокойствие.

Как не падать духом во время карантина, на онлайн-мероприятии рассказали ведущие украинские предприниматели, среди которых генеральный директор холдинга охранных предприятий "Шериф" Дмитрий Стрижов и Эдгар Бровди , соучредитель антикризисной компании "ОЗЗО Украина".

и , соучредитель антикризисной компании "ОЗЗО Украина". Психолог, коуч и основательн Киевского психологического центра ALTERA Ольга Королик дала советы, как позитивно мыслить и использовать кризис в свою пользу.

дала советы, как позитивно мыслить и использовать кризис в свою пользу. Мирослав Король , блоггер, финансист, автор проекта "Миллионер за семь лет" змотивировал аудиторию и убедил, что успешным реально быть даже во время экономического застоя.

, блоггер, финансист, автор проекта "Миллионер за семь лет" змотивировал аудиторию и убедил, что успешным реально быть даже во время экономического застоя. Онлайн-мероприятие также посетил Алексей Сухоруков , директор по развитию бизнеса АО "Украинская биржа". Он очертил этапы деятельности учреждения фондового рынка.

, директор по развитию бизнеса АО "Украинская биржа". Он очертил этапы деятельности учреждения фондового рынка. Тарас Гандзий, лектор учебного курса "Биржевой университет" рассказал, как зарабатывать на IPO.

Мероприятие включало в себя и развлекательный блок. В ходе марафона, который длился более пяти часом, украинский художник-монументалист Роман Минин рисовал картину, а пианист-виртуоз и композитор Евгений Хмара написал музыкальное произведение. Как видим, тема инвестиций вдохновляет не только начать зарабатывать на фондовом рынке, но и творить.