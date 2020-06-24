IPO Albertsons: на фондовый рынок выходит один из старейших ритейлеров США
В четверг, 25 июня, на IPO выходит американская компания Albertsons Companies. Предприятие управляет 2252 магазинами в 34 округах США и в 121 мегаполисе, а также является одним из лидеров по доле рынка.
Что нужно знать инвесторам о деятельности Albertsons и ее планах на IPO – читайте в экспертном анализе аналитиков "Фридом Финанс" для Инвестиций24.
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Основные факты об Albertsons
- Компания была основана в 1939 году и является одним из крупнейших розничных продавцов в США. Ее штаб-квартира находится в Бойсе, где в 1939 году был открыт первый магазин.
- Под управлением компании находится 20 брендов: Albertsons, Safeway, Vons, Pavilions, Randalls, Tom Thumb, Carrs, Jewel-Osco, Acme, Shaw's, Star Market, United Supermarkets, Market Street и Haggen. В 2015 году Albertsons объединилась с Safeway.
- По состоянию на 29 февраля 2020 Albertsons Companies насчитывала более 270 000 сотрудников, которые обслуживают в среднем более 3 млн посетителей в неделю.
- В мае компания Apollo Global Management Inc приобрела привилегированные акции ритейлера на сумму в 1,75 млрд долларов.
- Компания имела задолженность в 8 млрд долларов. С конца 2017 компания погасила 3 млрд долларов.
- Главные акционеры Albertsons: Cerberus Capital Management (37%), Klaff Realty, Schottenstein Stores Corp, Lubert-Adler (доля по 13,6%) и Kimco Realty Corporation (9,3%).
Расположение магазинов Albertsons в США / На базе данных ритейлера
Инвестиции и бизнес-процессы
С 2015 финансового года (ФГ) компания инвестировала в свой бизнес 6,8 млрд долларов, из них 1,5 млрд долларов – в 2019 финансовом году. Эти средства были выделены на реконструкцию существующих магазинов, открытие новых торговых точек и расширение цифровых возможностей.
В 2019 году в Albertsons произошли некоторые изменения в управленческой команде: с PepsiCo пришел Вивек Шанкаран, который занял место генерального директора.
Компания также выпускает товары под собственными брендами, которые продает через свои магазины. Например, общие продажи товаров собственных брендов в 2019 ФГ составили 13,1 млрд долларов. На сегодня ритейлер выпускает более 12000 различных товаров, а в планах – представить еще 800 единиц продукции.
Среди цифровых возможности:
- доставка на дом, которая была запущена в 2001 году;
- срочная доставка, запущенная в 2017 году (доставка в течение 1-2 часов с 90% всех магазинов компании в партнерстве с Instacart, Grubhub и UberEats).
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Что известно об IPO компании
Сначала компания планировала IPO в 2015 году, однако впоследствии отказалась от своих планов.
Теперь Albertsons решила провести размещение акций на 1,250 млрд долларов. При этом продавать будут текущие акционеры и предприятие не получит доходов от IPO.
Albertsons Companies выходит на IPO в условиях пандемии, когда она менее подвержена "стрессу", чем другие ритейлеры. В течение четырех неделей марта выручка компании выросла на 47%.
Оценка потенциала рынка
По данным Statista.com, рынок продуктовых магазинов в 2019 году составлял 682,9 млрд долларов. Ожидается, что этот показатель будет увеличиваться на 1,2% ежегодно.
Также, по данным eMarketer, на фоне пандемии покупатели стали чаще заказывать продукты онлайн. Кроме того, ожидается, что 68% новых покупателей продолжат покупать продукты онлайн. Стоит отметить, что Albertsons имеет возможности доставки в 2000 своих магазинах.
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Финансовые показатели Albertsons: выручка, маржа и общая оценка аналитиков
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Выручка
Компания является одним из крупнейших ритейлеров США с долей рынка в 9%. В Albertsons Companies достаточно неплохая стратегия развития - запуск и продажа собственных брендов и цифровизация магазинов.
На фоне пандемии компания может стать еще больше популярной и увеличить свою долю рынка благодаря цифровому развитию.
Также предприятие планирует расширить свое присутствие в центральных и южных регионах США, что тоже может увеличить долю рынка.
Потенциальный адресной рынок компании оценивается в более 700 млрд долларов.
Экспертная оценка от "Фридом Финанс"С учетом всех вступительных данных, мы заложили рост доли рынка с 9% в 2020 ФГ до 10% к 2030 году. Выручка компании вырастет с 62,5 млрд долларов в 2020 ФГ до 77,7 млрд долларов до 2030 года.
Прогноз темпов роста Albertsons / Визуализация "Фридом Финанс"
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Маржа
В 2020 ФГ показатели EBIT-маржи составили 2,3%. В "Фридом Финанс" приравняли прогноз по марже до среднеотраслевого значения в 4%.
Чистые реинвестиции от выручки в течение 10 лет вырастут с 1% до среднеотраслевых 4%.
Исходя из нашего прогноза в течение 10 лет, чистые реинвестиции составят 16,3 млрд долларов, – отметили аналитики "Фридом Финанс".
Прогноз EBIT-маржи / Визуализация "Фридом Финанс"
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Финальный расчет стоимости и потенциала от аналитиков "Фридом Финанс"
EV, или сумма стоимости прогнозного (690 млн долларов) и зрелого (32,3 млрд долларов) периодов, составит 33,1 млрд долларов. Учитывая приведенную стоимость капитализированной аренды и долга в 20,5 млрд долларов, наличные на счетах в 471 млн долларов, собственный капитал Albertsons Companies можно оценить в 13,1 млрд долларов.
С какими проблемами может столкнуться Albertsons
- Конкуренция. Компания работает на высококонкурентом рынке, в котором можно отметить большое количество мелких участников, а также более крупных игроков в лице Kroger, Costco и другие.
- Государственное регулирование. На магазины компании распространяются различные законы в зависимости от расположения. Изменения законов могут привести к любым требованиям, которые могут иметь неблагоприятное воздействие на бизнес компании.
- Ключевые сотрудники. Успех компании во многом зависит от ключевых сотрудников, потеря которых может нанести ущерб бизнесу компании.
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