У четвер, 25 червня 2020 року, на IPO виходить американська компанія Albertsons Companies. Підприємство управляє 2252 магазинами у 34 округах США і у 121 мегаполісі, а також є одним із лідерів за часткою ринку.

Що потрібно знати інвесторам про діяльність Albertsons та її плани на IPO – читайте в експертному аналізі аналітиків "Фрідом Фінанс" для Інвестицій24.

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Основні факти про Albertsons

Компанія була заснована у 1939 році і є одним з найбільших роздрібних продавців у США . Її штаб-квартира знаходиться в Бойсі, де в 1939 році був відкритий перший магазин.

. Її штаб-квартира знаходиться в Бойсі, де в 1939 році був відкритий перший магазин. Під управлінням компанії знаходиться 20 брендів : Albertsons, Safeway, Vons, Pavilions, Randalls, Tom Thumb, Carrs, Jewel-Osco, Acme, Shaw's, Star Market, United Supermarkets, Market Street і Haggen. У 2015 році Albertsons об'єдналася з Safeway.

: Albertsons, Safeway, Vons, Pavilions, Randalls, Tom Thumb, Carrs, Jewel-Osco, Acme, Shaw's, Star Market, United Supermarkets, Market Street і Haggen. У 2015 році Albertsons об'єдналася з Safeway. Станом на 29 лютого 2020 року Albertsons Companies налічувала понад 270 тисяч співробітників, які обслуговують у середньому понад 3 мільйони відвідувачів щотижня.

У травні компанія Apollo Global Management Inc придбала привілейовані акції ритейлера на суму в 1,75 мільярда доларів.

Компанія мала заборгованість у 8 мільярдів доларів . З кінця 2017 компанія погасила 3 мільярда доларів.

. З кінця 2017 компанія погасила 3 мільярда доларів. Головні акціонери Albertsons: Cerberus Capital Management (37%), Klaff Realty, Schottenstein Stores Corp, Lubert-Adler (частка по 13,6%) і Kimco Realty Corporation (9,3%).



Розташування магазинів Albertsons у США / На базі даних ритейлера

Інвестиції та бізнес-процеси

З 2015 фінансового року (ФР) компанія інвестувала у свій бізнес 6,8 мільярда доларів, з них 1,5 мільярда доларів – у 2019 фінансовому році. Ці кошти були виділені на реконструкцію існуючих магазинів, відкриття нових торговельних пунктів і розширення цифрових можливостей.

У 2019 році в Albertsons відбулися деякі зміни в управлінській команді: з PepsiCo прийшов Вівек Шанкаран, який зайняв місце генерального директора.

Компанія також випускає товари під власними брендами, які продає через свої магазини. Наприклад, загальні продажі товарів власних брендів у 2019 ФР становили 13,1 мільярда доларів. Станом на сьогодні ритейлер випускає понад 12 тисяч різних товарів, а в планах – представити ще 800 одиниць продукції.

З-поміж цифрових можливостей:

доставка додому, яка була запущена у 2001 році;

термінова доставка, запущена у 2017 році (доставка впродовж 1-2 годин з 90% всіх магазинів компанії в партнерстві з Instacart, Grubhub і UberEats).

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Що відомо про IPO компанії

Спочатку компанія планувала IPO у 2015 році, проте згодом відмовилася від своїх планів.

Тепер Albertsons вирішила провести розміщення акцій на 1,3 мільярда доларів. При цьому продаватимуть поточні акціонери і підприємство не отримає доходів від IPO.

Albertsons Companies виходить на IPO в умовах пандемії, коли вона менш схильна до "стресу", ніж інші ритейлери. Упродовж чотирьох тижнів березня виручка компанії зросла на 47%.

Компанія виплачуватиме щоквартальні дивіденди в розмірі 2,5% від ціни IPO.

Оцінка потенціалу ринку

За даними Statista.com, ринок продуктових магазинів у 2019 році становив 682,9 мільярда доларів. Очікується, що цей показник зростатимена на 1,2% щорічно.

Також, згідно з даними eMarketer, на тлі пандемії покупці стали частіше замовляти продукти онлайн. Окрім того, очікується, що 68% нових покупців продовжать купувати продукти онлайн. Варто відзначити, що Albertsons має можливості доставки у 2000 своїх магазинах.

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Фінансові показники Albertsons: виручка, маржа і загальна оцінка аналітиків

Виручка

Компанія є одним з найбільших ритейлерів США з часткою ринку у 9%. У Albertsons Companies досить непогана стратегія розвитку – запуск і продаж власних брендів і цифровизация магазинів.

На тлі пандемії компанія може стати ще більше популярною і збільшити свою частку ринку завдяки цифровому розвитку.

Також підприємство планує розширити свою присутність у центральних і південних регіонах США, що теж може збільшити частку ринку.

Потенційний адресний ринок компанії оцінюється в понад 700 мільярдів доларів.

Експертна оцінка від "Фрідом Фінанс" З урахуванням усіх вступних даних, ми заклали зростання частки ринку з 9% у 2020 ФР до 10% до 2030 року. Виручка компанії зросте з 62,5 мільярда доларів у 2020 ФР до 77,7 мільярда доларів до 2030 року.



Прогноз темпів зростання Albertsons / Візуалізація "Фрідом Фінанс"

Маржа

У 2020 ФР показники EBIT-маржі дорівнювали 2,3%. У "Фрідом Фінанс" прирівняли прогноз щодо маржі до середньогалузевого значення у 4%.

Чисті реінвестиції від виручки впродовж 10 років зростуть з 1% до середньогалузевих 4%.

Виходячи з нашого прогнозу впродовж 10 років, чисті реінвестиції становитимуть 16,3 мільярда доларів, – зазначили аналітики "Фрідом Фінанс".



Прогноз EBIT-маржі / Візуалізація "Фрідом Фінанс"

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Фінальний розрахунок вартості і потенціалу від аналітиків "Фрідом Фінанс"

EV, або сума вартості прогнозного (690 мільйонів доларів) і зрілого (32,3 мільярда доларів) періодів, становитиме 33,1 мільярда доларів. З огляду на наведену вартість капіталізованої оренди і боргу в 20,5 мільярда доларів, готівку на рахунках у 471 мільйони доларів, власний капітал Albertsons Companies можна оцінити у 13,1 мільярда доларів.

З огляду на 479 мільйонів акцій після IPO, цільова ціна на одну акцію дорівнює 26,7 долара. Потенціал до верхньої межі IPO у 20 доларів становить 34%.

З якими проблемами може зіштовхнутися Albertsons