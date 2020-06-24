Щороку сотні світових компаній виходять на американський фондовий ринок і стають публічними. У 2020 відбулося чимало IPO підприємств у сфері біотехнологій, чому посприяла і пандемія коронавірусу. Попри це, технологічний сектор теж не відстає. Зокрема, у четвер, 25 червня 2020 року, відбудеться IPO американської компанії Agora Inc., розробника API-додатка Agora SDK.

Детальніше про розробки підприємства Agora, основні його фінансові показники та ризики – читайте в експертному огляді аналітиків "Фрідом Фінанс" для Інвестиції24.

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Загальні факти про діяльність Agora Inc.

Компанія-розробниця API-додатка Agora SDK, що надає клієнтам програмні модулі для вбудовування можливостей взаємодії в реальному часі. Це може бути інтерактивне передавання відео й аудіо, рендеринг, декодування та інші функції. Компанія використовує модель Freemium, надаючи до 10 тисяч безкоштовних хвилин на місяць.

У березні 2020 року Agora забезпечила понад 40 мільярдів хвилин взаємодії у понад 100 країнах, що більше, ніж у грудні 2019 року – 20 мільярдів хвилин.

Станом на 31 березня 2019 рік клієнтами компанії було 1 176 осіб. Більшу частину доходів підприємство отримує в Китаї. Також компанія має офіс у США і співробітників в Європі.

Акціонери компанії та плани на IPO

З моменту заснування у 2013 році Agora залучила 170,4 мільйона доларів акціонерного капіталу . Найбільшим акціонером є компанія Soundscape Limited.

. Найбільшим акціонером є компанія Soundscape Limited. Кошти, отримані від IPO, Agora планує використовувати для інвестицій у R&D, маркетинг і оборотний капітал.

Компанія Dragoneer Investment Group висловила зацікавленість у купівлі акцій на суму до 50 мільйонів доларів за ціною IPO.

висловила зацікавленість у купівлі акцій на суму до 50 мільйонів доларів за ціною IPO. Компанії Coatue CPP 10 LLC і Vitruvian Partners планують придбати акції на суму у 50 і 30 мільйонів доларів у приватному розміщенні за ціною IPO.

планують придбати акції на суму у 50 і 30 мільйонів доларів у приватному розміщенні за ціною IPO. Андеррайтерами розміщення є Morgan Stanley і BofA Securities.

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Основні розробки Agora: характеристики

Компанія надає платформу для взаємодії в реальному часі, а основою платформи є SDK і SD-RTN. Ці продукти доступні через прості API і повністю програмуються.

Agora SDK. Продукт містить усі програмні модулі, необхідні розробнику для вбудовування в додатки з різними функціями: інтерактивна передача відео і аудіо, рендеринг, кодування і декодування та ін. Agora SDK працює на пристроях кінцевих користувачів як частина програми розробника.

SD-RTN. Це "мережева накладка", що працює у понад 200 різних дата-центрах по всьому світу і забезпечує передачу даних в режимі реального часу між пристроями кінцевих користувачів при використанні Agora SDK. SD-RTN постійно вимірює продуктивність передачі між кожним із центрів оброблення, також компанія має можливість планування трафіку.

Веб-комунікації у реальному часі: перспективність

Обсяг світового ринку веб-комунікацій у реальному часі 2019 року оцінювався у 2,73 мільярда доларів. За даними alliedmarketresearch, до 2027 року очікується зростання ринку до 45,91 мільярда доларів із середньорічними темпами росту у 41,7%.

Веб-комунікація в реальному часі (WebRTC) легко адаптується до різних системних умов, а також сумісна з уніфікованими комунікаціями або протоколом голосового зв'язку через інтернет. Вона допомагає організаціям безперешкодно координувати свої дії і здійснювати зв'язок через їхню поточну структуру, що, як очікується, прискорить зростання ринку.

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Фінансові показники Agora

Виручка

Коронавірус та соціальне дистанціювання стали сильним поштовхом для зростання виручки Agora в першому кварталі. Зокрема, на тлі пандемії цей показник зріс із 48% у 2019 році до 166% в першому кварталі 2020 року. Основний драйвер збільшення виручки – ріст використання відеопродукції компанії.

Щодо клієнтської бази, то у 2019 році вона виросла на 78% – із 586 тисяч до 1,041 мільйона (зростання – 78%). У першому кварталі 2020 року приріст становив 73,5%.

Потенційний адресний ринок компанії оцінюється у 45,91 мільярда доларів до 2027 року (2,73 мільярда у 2019 році).

В цілому на тлі сильних конкурентів в особі Twilio, Tencent, Vonage частка компанії на ринку зміниться не сильно – 2,4% у 2019 році і 2,6% до 2029 року.

Прогноз щодо виручки від аналітиків "Фрідом Фінанс" Ми очікуємо пікове зростання виручки в 2020 році у 72% (111 мільйонів доларів) із подальшим уповільненням до 13% до 2029 року. Виручка компанії зросте з 64 мільйонів доларів до 1,4 мільярда доларів.



Прогноз темпів зростання Agora / Візуалізація "Фрідом Фінанс"

Маржа

У 2019 році показники EBIT-маржі дорівнювали 6% після коригувань. У першому кварталі це значення досягло 9%.

Експертний прогноз від "Фрідом Фінанс" Ми очікуємо, що впродовж 10-річного прогнозного періоду показники маржі досягнуть 30%.



Чисті реінвестиції від виручки впродовж 10 прогнозних років знизяться до середньогалузевих 3%. Таким чином, упродовж 10 років чисті реінвестиції становитимуть 503 мільйонів доларів.



Прогноз щодо маржі / Візуалізація "Фрідом Фінанс"

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Фінальний розрахунок вартості і потенціалу

EV, або сума вартості прогнозного (371 млн доларів) і зрілого (1,8 млрд доларів) періоду, становитиме 2,3 млрд доларів. З огляду на наведену вартість капіталізованої оренди у 2 млн доларів, готівку на рахунках – 152 млн доларів, надходження від IPO у 298 млн доларів і вартість опціонів у 350 млн доларів, власний капітал Agora можна оцінити у 2,4 мільярда доларів.

З огляду на 100,2 млн акцій після IPO, цільова ціна на одну акцію дорівнює 23,5 долара. Потенціал до верхньої межі IPO у 18 доларів становить 30%.

Аналіз головних ризиків