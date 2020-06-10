Усе більше медичних та біотехнологічних компаній виходять на фондовий ринок. 11 червня 2020 року відбудеться IPO Burning Rock Biotech Limited, провідного китайського розробника тестів на основі NGS (секвенування нового покоління) для виявлення раку.

Розміщення акцій на біржі – це можливість залучити додаткове фінансування для подальшого розвитку бізнесу. Саме це і є головним завданням під час IPO. В умовах пандемії коронавірусу IPO медичних і фармацевтичних компаній стають актуальними з-поміж інвесторів. Експерти "Фрідом Фінанс" уже розповідали для Інвестицій24 про кілька таких підприємств. Цього разу вони проаналізують діяльність і фінансові показники компанії Burning Rock Biotech Limited.

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Що потрібно знати про Burning Rock Biotech

За даними China Insights Consultancy, BNR є найбільшою китайською компанією з виявлення раку на основі NGS. Підприємство працює з великими і дрібними лікарнями, а його продукцію використовують лікарі для вибору більш ефективної терапії.

Burning Rock Biotech співпрацює з 4162 лікарями і 602 лікарнями по всьому Китаю.

Згідно з даними CIC, компанія є лідером в центральному лабораторному сегменті NGS з часткою ринку за кількістю пацієнтів у 17,5% за підсумками 2019 року.

Що відомо про акціонерів компанії?

Поточні акціонери виявили бажання придбати до 79 мільйонів доларів розміщення. Так, Lake Bleu Prime Healthcare Master Fund Limited придбає акції на 25 мільйонів доларів за ціною розміщення.

Найбільші акціонери компанії до виходу на IPO:

Quantum Boundary Holdings Limited – 20%;

Northern Light Venture Capital III – 13,7%;

LYFE Capital – 8,3%;

Sequoia Capital China – 9,1%;

CMB International Private Investment Limited – 8,8%;

Crest Top Developments Limited – 6,1%;

GIC – 6,1%.

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Над чим працює Burning Rock Biotech?

Сьогодні компанія пропонує 13 тестів на основі NGS для виявлення і лікування різних видів раку: раку легенів, шлункового-кишкового тракту, передміхурової залози, молочної залози та ін.

Основні продукти компанії – OncoScreen Plus і LungPlasma.

OncoSreen Plus – тест, який перевіряє до 520 генів, пов'язаних з більшістю серйозних пухлин. OncoScreen Plus був використаний в 19 клінічних випробуваннях.

– тест, який перевіряє до 520 генів, пов'язаних з більшістю серйозних пухлин. OncoScreen Plus був використаний в 19 клінічних випробуваннях. LungPlasma був запущений у 2015 році і аналізує 168 генів, пов'язаних з розвитком недрібноклітинного раку легенів. LungPlasma також був використаний в клінічних випробуваннях AstraZeneca.

Експертна оцінка Burning Rock Biotech

На тлі пандемії COVID-19 виручка компанії у першому кварталі 2020 року знизилася. Через коронавірус лікарні в Китаї сконцентрували свою увагу на лікуванні саме цього захворювання. Однак попит на продукцію компанії зберігається, оскільки щорічний приріст захворюваності на рак становить 4,5 мільйона випадків.

Burning Rock Biotech є лідером свого ринку з часткою в 26,7%. Також це єдина компанія в Китаї, яка має лабораторію NGS, сертифіковану відповідно до Clinical Laboratory Improvement Amendments, акредитовану College of American Pathologist (лікарська організація, заснована в 1946 році, в яку входять близько 18 000 сертифікованих патологоанатомів) та сертифіковану Національним центром клінічних досліджень Китаю.

Висновок аналітиків "Фрідом Фінанс" Оскільки компанія є лідером і на поточний момент відчуває тимчасові труднощі на тлі пандемії, ми очікуємо у 2020 прогнозному році уповільнення зростання виручки до 32%. Однак до 2021 року виручка підприємства зросте до 65% на тлі відновлення попиту на його продукцію та зниження захворюваності на COVID- 19. До 2029 року ми очікуємо зростання виручки до 6,5 мільярда юанів проти 382 мільйона юанів у 2019 році.



Прогноз щодо темпів росту Burning Rock Biotech / Графік "Фрідом Фінанс"

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Зростання показників маржі

У 2019 показники EBIT-маржі дорівнювали -44%. Після коригувань і амортизації R&D показники EBIT-маржі становили -15%.

Надалі ми припускаємо, що показники досягнуть середньогалузевих значень у 35% упродовж наступних 10 років. Чисті реінвестиції від виручки впродовж 10 років знизяться з 30,8% до 5%. Виходячи з нашого прогнозу протягом 10 років чисті реінвестиції становитимуть 2,878 млрд юанів,

– йдеться в аналізі "Фрідом Фінанс".

Фінальний розрахунок вартості і потенціалу

EV, або сума вартості прогнозного (1,059 мільярда юанів) і зрілого (11,893 мільярда юанів) періодів, становитиме 13,321 мільярда юанів. З огляду на наведену вартість капіталізованої оренди і боргу у 99 мільйонів юанів, готівку на рахунках у 365 мільйонів юанів, надходження від IPO у 1,384 мільярда юанів і опціони в 30 мільйонів юанів, власний капітал Burning Rock Biotech Ltd можна оцінити в 14,941 мільярда юанів (2,113 мільярда доларів).

Таким чином, з огляду на 102 мільйона цінних паперів після IPO, цільова ціна на одну акцію дорівнює 20,2 долара. Потенціал до верхньої межі IPO у 15,5 долара становить 30%.

Головні ризики