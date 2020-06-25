На биржу выходит производитель лекарств от рака: что известно о IPO Fusion Pharmaceuticals
В 2020 году фондовый рынок пополнился рядом медицинских и биотехнологических компаний. Сегодня, 25 июня 2020 года, на биржу выйдет еще одно биотехпредприятие – Fusion Pharmaceuticals, занимающееся разработкой радиофармацевтических препаратов нового поколения для лечения раковых опухолей.
Аналитики "Фридом Финанс" детально проанализировали деятельность компании, ее перспективность на рынке, а также спрогнозировали ее возможную рыночную стоимость. Чем компания может заинтересовать инвесторов – читайте в экспертном обзоре на Инвестиции24.
Узнайте больше о ближайших IPO компаний:
IPO Albertsons: на фондовый рынок выходит один из старейших ритейлеров США
IPO компании Agora: на фондовую биржу выходит конкурент Tencent и Twilio
Основные факты о компании и ее акционерах
Fusion Pharmaceuticals разработала свою платформу ТАТ и запатентовала собственную технологию Fast-Clear, что позволяет сочетать излучающие альфа-частицы изотопов с антителами для избирательной доставки нагрузки альфа-частиц в опухоли. Компания также сотрудничает с Sanofi.
По состоянию на 31 марта объем денег на балансе предприятия составляет 67,4 млн долларов. На протяжении своей истории Fusion Pharmaceuticals привлекла 151 млн долларов.
Что такое радиофармацевтические препараты?Это лекарственные препараты, содержащие медицинские изотопы, которые являются нестабильными элементами, испускающими излучение, и могут использоваться для диагностики и лечения рака.
Для создания целевых радиофармацевтических препаратов, испускающих излучение, медицинские изотопы обычно присоединяют к целевым молекулам, которые затем вводят посредством внутривенной инъекции. После введения радиофармацевтические препараты селективно воздействуют на опухолевые антигены, которые экспрессируются на раковых клетках по всему организму.
Интересно: Как и сколько можно заработать на IPO: компании, в которые выгодно инвестировать 2020 года
Что известно о разработках Fusion Pharmaceuticals
Основной кандидат компании – это FPI-1434, который использует линкер (короткая двухцепочечная молекула ДНК), нацеленный на IGF-1R (белок из семейства инсулиноподобных факторов роста, по структуре и функциям похожий на инсулин, также предрасположен к раку). Компания планирует опубликовать данные фазы 1 через 3-6 месяцев.
-
Потенциальный адресной рынок
Ожидается, что рынок лечения рака вырастет с $121,3 млрд в 2018 году до $424,6 млрд к 2027 году.
Драйверами роста рынка являются новые случаи заболевания во всем мире, новые виды лечения и доступность лечения.
Анализ финансовых показателей и прогнозы экспертов "Фридом Финанс"
-
Предположения относительно выручки
Аналитики "Фридом Финанс" ожидают, что компания может начать продажи своего продукта до 2028 года с учетом первой стадии клинических испытаний.
Для прогноза на 10 лет мы использовали данные потенциального рынка для основного продукта компании, который к 2027 году может достичь 424,6 млрд долларов,
– отмечают эксперты инвестиционной компании.
Основными конкурентами для Fusion Pharmaceuticals являются: Bayer AG, Novartis AG, Actinium Pharmaceuticals, RadioMedix, Orano Med и Telix Pharmaceuticals Limited.
Доля рынка компании может составлять до 0,5% во втором году коммерциализации продукта с учетом конкуренции на рынке. Во "Фридом Финанс" прогнозируют, что Fusion Pharmaceuticals начнет получать доходы от реализации продукции в 2028 году. Эта сумма возрастет с 1,2 млрд долларов в 2028 году до 2,7 млрд долларов до 2029 года.
Об инвестициях в Украине: Как заставить деньги работать: куда инвестировать в Украине
-
Маржа: оценка "Фридом Финанс"
-
Оценка финансовых показателей Fusion Pharmaceuticals
Поскольку компания находится на первой стадии клинических разработок и есть вероятность неодобрения препаратов, аналитики "Фридом Финанс" пользуются таким понятием, как "вероятность выживания".
В общем риск неудачи составляет 85%. С каждой следующей фазой клинических испытаний препаратов Fusion Pharmaceuticals риск неудачи будет уменьшаться, а стоимость компании – увеличиваться.
По нашему мнению, с учетом всех рисков, стоимость компании составляет 810 млн долларов, что на 35% выше верхней оценки капитализации на IPO в 600 млн долларов. Наша целевая цена, таким образом, составляет 21,6 доллара за одну акцию,
– утверждают в "Фридом Финанс".
Главные риски
- Компания еще не получала доходы от своих продуктов. Продукты компании находятся на стадии разработки, и неизвестно, когда компания получит готовый продукт.
- Одобрение FDA. Любое дальнейшее регулирование может задержать или предотвратить коммерциализацию некоторых или всех продуктов Fusion Pharmaceuticals.
- Дополнительный капитал. После проведения IPO в будущем компания может столкнуться с проблемой с наличностью на балансе для дальнейшего развития продукта, и, возможно, потребуется дополнительный капитал. В случае если компания не сможет привлечь дополнительный капитал, это может привести к отсрочке или ликвидированию программ разработок.
-
Уоррен Баффет совершил первую крупную инвестицию с начала пандемии: что известно о сделке6 июля , 13:10
-
Состояние Джеффа Безоса рекордно выросло: вместе с гендиректором Amazon богатеет и его экс-жена3 июля , 15:20
-
Выборы в США 2020 года: в JPMorgan спрогнозировали, как победа демократа повлияет на рынок акций8 июля , 19:09