В 2020 году фондовый рынок пополнился рядом медицинских и биотехнологических компаний. Сегодня, 25 июня 2020 года, на биржу выйдет еще одно биотехпредприятие – Fusion Pharmaceuticals, занимающееся разработкой радиофармацевтических препаратов нового поколения для лечения раковых опухолей.

Аналитики "Фридом Финанс" детально проанализировали деятельность компании, ее перспективность на рынке, а также спрогнозировали ее возможную рыночную стоимость. Чем компания может заинтересовать инвесторов – читайте в экспертном обзоре на Инвестиции24.

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Основные факты о компании и ее акционерах

Fusion Pharmaceuticals разработала свою платформу ТАТ и запатентовала собственную технологию Fast-Clear, что позволяет сочетать излучающие альфа-частицы изотопов с антителами для избирательной доставки нагрузки альфа-частиц в опухоли. Компания также сотрудничает с Sanofi.

По состоянию на 31 марта объем денег на балансе предприятия составляет 67,4 млн долларов. На протяжении своей истории Fusion Pharmaceuticals привлекла 151 млн долларов.

Среди крупнейших акционеров компании до стадии IPO – HealthCap VII (12,56%), Adams Street Partners (12,33%), Varian Medical Systems (11,33%), Johnson & Johnson Innovation (10,37%), Canada Pension Plan Investment Board (8,48%), TPG Biotechnology Partners V (8,11%), OrbiMed Private Investments VII (7,84%), Seroba Life Sciences Fund III Limited Partnership (6,49%).

Что такое радиофармацевтические препараты? Это лекарственные препараты, содержащие медицинские изотопы, которые являются нестабильными элементами, испускающими излучение, и могут использоваться для диагностики и лечения рака.



Для создания целевых радиофармацевтических препаратов, испускающих излучение, медицинские изотопы обычно присоединяют к целевым молекулам, которые затем вводят посредством внутривенной инъекции. После введения радиофармацевтические препараты селективно воздействуют на опухолевые антигены, которые экспрессируются на раковых клетках по всему организму.

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Что известно о разработках Fusion Pharmaceuticals

Основной кандидат компании – это FPI-1434, который использует линкер (короткая двухцепочечная молекула ДНК), нацеленный на IGF-1R (белок из семейства инсулиноподобных факторов роста, по структуре и функциям похожий на инсулин, также предрасположен к раку). Компания планирует опубликовать данные фазы 1 через 3-6 месяцев.

Потенциальный адресной рынок

Ожидается, что рынок лечения рака вырастет с $121,3 млрд в 2018 году до $424,6 млрд к 2027 году.

Согласно данным ВОЗ, в 2018 году было зарегистрировано примерно 18,1 млн новых случаев заболевания раком, также каждая 6-я женщина и каждый 5-й мужчина может заболеть раком.

Драйверами роста рынка являются новые случаи заболевания во всем мире, новые виды лечения и доступность лечения.

Анализ финансовых показателей и прогнозы экспертов "Фридом Финанс"

Предположения относительно выручки

Аналитики "Фридом Финанс" ожидают, что компания может начать продажи своего продукта до 2028 года с учетом первой стадии клинических испытаний.

Для прогноза на 10 лет мы использовали данные потенциального рынка для основного продукта компании, который к 2027 году может достичь 424,6 млрд долларов,

– отмечают эксперты инвестиционной компании.

Основными конкурентами для Fusion Pharmaceuticals являются: Bayer AG, Novartis AG, Actinium Pharmaceuticals, RadioMedix, Orano Med и Telix Pharmaceuticals Limited.

Доля рынка компании может составлять до 0,5% во втором году коммерциализации продукта с учетом конкуренции на рынке. Во "Фридом Финанс" прогнозируют, что Fusion Pharmaceuticals начнет получать доходы от реализации продукции в 2028 году. Эта сумма возрастет с 1,2 млрд долларов в 2028 году до 2,7 млрд долларов до 2029 года.

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Маржа: оценка "Фридом Финанс"

Для прогноза маржи мы исходили из достаточно медленного выхода в прибыльность и затем использовали данные уже зрелых компаний, имеющих положительную маржу, для прогноза маржи в зрелом возрасте. Мы заложили маржу в 14%, что нам кажется вполне достижимым результатом, учитывая новый подход компании к разработке лекарств.

Оценка финансовых показателей Fusion Pharmaceuticals

Поскольку компания находится на первой стадии клинических разработок и есть вероятность неодобрения препаратов, аналитики "Фридом Финанс" пользуются таким понятием, как "вероятность выживания".

В общем риск неудачи составляет 85%. С каждой следующей фазой клинических испытаний препаратов Fusion Pharmaceuticals риск неудачи будет уменьшаться, а стоимость компании – увеличиваться.

По нашему мнению, с учетом всех рисков, стоимость компании составляет 810 млн долларов, что на 35% выше верхней оценки капитализации на IPO в 600 млн долларов. Наша целевая цена, таким образом, составляет 21,6 доллара за одну акцию,

– утверждают в "Фридом Финанс".

Главные риски