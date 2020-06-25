У 2020 році фондовий ринок поповнився низкою медичних і біотехнологічних компаній. Сьогодні, 25 червня 2020 року, на біржу вийде ще одне біотехпідприємство – Fusion Pharmaceuticals, що займається розробкою радіофармацевтичних препаратів нового покоління для лікування ракових пухлин.

Аналітики "Фрідом Фінанс" детально проаналізували діяльність компанії, її перспективність на ринку, а також спрогнозували її можливу ринкову вартість. Отож, чим компанія може зацікавити інвесторів – читайте в експертному огляді на Інвестиції24.

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Основні факти про компанію та її акціонерів

Fusion Pharmaceuticals розробила свою платформу ТАТ і запатентувала власну технологію Fast-Clear, що дає змогу поєднувати випромінюванні альфа-частинки ізотопів з антитілами для вибвркової доставки навантаження альфа-частинок у пухлини. Компанія також співпрацює з Sanofi.

Станом на 31 березня обсяг грошей на балансі підприємства становить 67,4 мільйона доларів. Упродовж своєї історії Fusion Pharmaceuticals залучила 151 мільйонів доларів.

З-поміж найбільших акціонерів компанії до IPO: HealthCap VII (12,56%), Adams Street Partners (12,33%), Varian Medical Systems (11,33%), Johnson & Johnson Innovation (10,37%), Canada Pension Plan Investment Board (8,48%), TPG Biotechnology Partners V (8,11%), OrbiMed Private Investments VII (7,84 %), Seroba Life Sciences Fund III Limited Partnership (6,49%).

Що таке радіофармацевтичні препарати? Це лікарські препарати, що містять медичні ізотопи, які є нестабільними елементами, що випускають випромінювання, і можуть використовуватися для діагностики та лікування раку.



Для створення цільових радіофармацевтичних препаратів, що випускають випромінювання, медичні ізотопи зазвичай приєднують до цільових молекул, які потім вводять за допомогою внутрішньовенної ін'єкції. Після введення радіофармацевтичні препарати селективно впливають на пухлинні антигени, які експресуються на ракових клітинах по всьому організму.

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Що відомо про розробки Fusion Pharmaceuticals

Основний продукт компанії – це FPI-1434, який використовує лінкер (коротку дволанцюжкову молекулу ДНК), націлений на IGF-1R (білок з сімейства інсуліноподібних фактор зростання, за структурою і функціями схожий на інсулін, також схильний до раку). Компанія планує опублікувати результати першої фази випробовування через 3-6 місяців.

Потенційний адресний ринок

Очікується, що ринок лікування раку виросте зі 121,3 мільярдів доларів у 2018 року до 424,6 мільярда доларів до 2027 року.

Згідно з даними ВООЗ, у 2018 році було зареєстровано приблизно 18,1 мільйона нових випадків захворювання на рак, також кожна 6-та жінка і кожен 5-й чоловік може захворіти на рак.

Драйверами зростання ринку є нові випадки захворювання у всьому світі, нові види лікування і доступність лікування.

Аналіз фінансових показників і прогнози експертів "Фрідом Фінанс"

Припущення щодо виручки

Аналітики "Фрідом Фінанс" очікують, що компанія може почати продажі свого продукту до 2028 року з урахуванням першої стадії клінічних випробувань.

Для прогнозу на 10 років ми використовували дані потенційного ринку для основного продукту компанії, який до 2027 року може досягти 424,6 мільярда доларів,

– зазначають експерти інвестиційної компанії.

Основними конкурентами для Fusion Pharmaceuticals є: Bayer AG, Novartis AG, Actinium Pharmaceuticals, RadioMedix, Orano Med і Telix Pharmaceuticals Limited.

Частка ринку компанії може становити до 0,5% у другому році комерціалізації продукту з урахуванням конкуренції на ринку. У "Фрідом Фінанс" прогнозують, що Fusion Pharmaceuticals почне отримувати доходи від своєї продукції у 2028 році. Ця сума зросте з 1,2 мільярда доларів у 2028 році до 2,7 мільярда доларів до 2029 року.

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Маржа: оцінка "Фрідом Фінанс"

Для прогнозу маржі ми виходили з досить повільного виходу в прибутковість і потім використовували дані вже зрілих компаній, які мають позитивну маржу, для прогнозу маржі в зрілому віці. Ми заклали маржу в 14%, що нам здається цілком досяжним результатом, враховуючи новий підхід компанії до розробки ліків.

Загальна оцінка фінансових показників Fusion Pharmaceuticals

Оскільки компанія знаходиться на першій стадії клінічних розробок і є ймовірність несхвалення препаратів, аналітики "Фрідом Фінанс" послуговуються таким поняттям, як "ймовірність виживання".

Загалом ризик невдачі становить 85%. З кожною наступною фазою клінічних випробувань препаратів Fusion Pharmaceuticals ризик невдачі зменшуватиметься, а вартість компанії – збільшуватиметься.

На нашу думку, з урахуванням всіх ризиків, вартість компанії становить 810 мільйонів доларів, що на 35% вище верхньої оцінки капіталізації на IPO у 600 мільйонів доларів. Наша цільова ціна, таким чином, становить 21,6 долара за одну акцію,

– стверджують у "Фрідом Фінанс".

Головні ризики