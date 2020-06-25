На біржу виходить провідний виробник ліків від раку: що відомо про IPO Fusion Pharmaceuticals
У 2020 році фондовий ринок поповнився низкою медичних і біотехнологічних компаній. Сьогодні, 25 червня 2020 року, на біржу вийде ще одне біотехпідприємство – Fusion Pharmaceuticals, що займається розробкою радіофармацевтичних препаратів нового покоління для лікування ракових пухлин.
Аналітики "Фрідом Фінанс" детально проаналізували діяльність компанії, її перспективність на ринку, а також спрогнозували її можливу ринкову вартість. Отож, чим компанія може зацікавити інвесторів – читайте в експертному огляді на Інвестиції24.
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Основні факти про компанію та її акціонерів
Fusion Pharmaceuticals розробила свою платформу ТАТ і запатентувала власну технологію Fast-Clear, що дає змогу поєднувати випромінюванні альфа-частинки ізотопів з антитілами для вибвркової доставки навантаження альфа-частинок у пухлини. Компанія також співпрацює з Sanofi.
Станом на 31 березня обсяг грошей на балансі підприємства становить 67,4 мільйона доларів. Упродовж своєї історії Fusion Pharmaceuticals залучила 151 мільйонів доларів.
Що таке радіофармацевтичні препарати?Це лікарські препарати, що містять медичні ізотопи, які є нестабільними елементами, що випускають випромінювання, і можуть використовуватися для діагностики та лікування раку.
Для створення цільових радіофармацевтичних препаратів, що випускають випромінювання, медичні ізотопи зазвичай приєднують до цільових молекул, які потім вводять за допомогою внутрішньовенної ін'єкції. Після введення радіофармацевтичні препарати селективно впливають на пухлинні антигени, які експресуються на ракових клітинах по всьому організму.
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Що відомо про розробки Fusion Pharmaceuticals
Основний продукт компанії – це FPI-1434, який використовує лінкер (коротку дволанцюжкову молекулу ДНК), націлений на IGF-1R (білок з сімейства інсуліноподібних фактор зростання, за структурою і функціями схожий на інсулін, також схильний до раку). Компанія планує опублікувати результати першої фази випробовування через 3-6 місяців.
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Потенційний адресний ринок
Очікується, що ринок лікування раку виросте зі 121,3 мільярдів доларів у 2018 року до 424,6 мільярда доларів до 2027 року.
Драйверами зростання ринку є нові випадки захворювання у всьому світі, нові види лікування і доступність лікування.
Аналіз фінансових показників і прогнози експертів "Фрідом Фінанс"
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Припущення щодо виручки
Аналітики "Фрідом Фінанс" очікують, що компанія може почати продажі свого продукту до 2028 року з урахуванням першої стадії клінічних випробувань.
Для прогнозу на 10 років ми використовували дані потенційного ринку для основного продукту компанії, який до 2027 року може досягти 424,6 мільярда доларів,
– зазначають експерти інвестиційної компанії.
Основними конкурентами для Fusion Pharmaceuticals є: Bayer AG, Novartis AG, Actinium Pharmaceuticals, RadioMedix, Orano Med і Telix Pharmaceuticals Limited.
Частка ринку компанії може становити до 0,5% у другому році комерціалізації продукту з урахуванням конкуренції на ринку. У "Фрідом Фінанс" прогнозують, що Fusion Pharmaceuticals почне отримувати доходи від своєї продукції у 2028 році. Ця сума зросте з 1,2 мільярда доларів у 2028 році до 2,7 мільярда доларів до 2029 року.
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Маржа: оцінка "Фрідом Фінанс"
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Загальна оцінка фінансових показників Fusion Pharmaceuticals
Оскільки компанія знаходиться на першій стадії клінічних розробок і є ймовірність несхвалення препаратів, аналітики "Фрідом Фінанс" послуговуються таким поняттям, як "ймовірність виживання".
Загалом ризик невдачі становить 85%. З кожною наступною фазою клінічних випробувань препаратів Fusion Pharmaceuticals ризик невдачі зменшуватиметься, а вартість компанії – збільшуватиметься.
На нашу думку, з урахуванням всіх ризиків, вартість компанії становить 810 мільйонів доларів, що на 35% вище верхньої оцінки капіталізації на IPO у 600 мільйонів доларів. Наша цільова ціна, таким чином, становить 21,6 долара за одну акцію,
– стверджують у "Фрідом Фінанс".
Головні ризики
- Компанія ще не отримувала доходи від своїх продуктів. Препарати компанії знаходяться на стадії розробки, і невідомо, коли компанія отримає готовий продукт.
- Схвалення FDA. Будь-яке подальше регулювання може затримати або запобігти комерціалізації деяких або всіх продуктів Fusion Pharmaceuticals.
- Додатковий капітал. Після проведення IPO в майбутньому компанія може зіткнутися з проблемою з готівкою на балансі для подальшого розвитку продукту, і, можливо, буде потрібно залучати додатковий капітал. Якщо підприємство не зможе зібрати ці кошти, це може привести до відстрочення або знищення програм розробок.
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