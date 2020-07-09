Наступний тиждень, 13 липня, розпочнеться з IPO компанії nCino Inc, постачальника хмарного програмного забезпечення для фінансових установ. Компанія почне торгувати акціями на фондовій біржі NASDAQ.

Що потрібно знати про діяльність nCino, її розробки, основні фінансові показники та плани на IPO – читайте в експертному аналізі спеціалістів інвестиційної компанії "Фрідом Фінанс" для Інвестицій24.

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Ключові факти про nCino

Програмне забезпечення nCino представлене у вигляді платформи, яка охоплює різні напрямки бізнесу.

З-поміж клієнтів компанії, як глобальні фінансові установи – Bank of America, Barclays, Santander Bank і TD Bank – так і корпоративні банки – KeyBank, Allied Irish Bank, Truist Bank і US Bank та інші.

На кінець 2020 фінансового року підприємство обслуговувало понад 290 фінансових установ, які використовували систему nCino Bank. Ще 890 організацій використовують рішення для аналізу портфеля. Сервіс nCino Bank з'явився у 2020 фінансовому році після придбання компанії Visible Equity.

За роки своєї діяльності компанія залучила близько 213 мільйонів доларів. З-поміж її головних акціонерів: Insight Partners (46,6%), Salesforce (13,2%) і Wellington Management (9,5%).

Що відомо про продукт nCino Bank? Це операційна система, яка оцифровує, автоматизовує і оптимізовує складні процеси, також використовує аналіз даних і штучний інтелект. Розробка дає змогу фінансовим установам більш ефективно підключати нових клієнтів, видавати кредити й управляти всім життєвим циклом кредиту, відкривати депозитні та інші рахунки і т.д.

Бізнес-кейси nCino: цікаві приклади

TD Bank – це один із 10 найбільших банків США з активами понад 320 мільярдів доларів станом на 31 грудня 2019 року. Банк зіткнувся з проблемою модернізації технічної бази, також були зроблені спроби скоротити кількість процеси, що здійснюються вручну.

Операційна система nCino Bank дала змогу TD Bank оптимізувати кредитування корпоративних, комерційних і малих підприємств, об'єднавши функції взаємодії з клієнтами, андеррайтингу та кредитного адміністрування в одній платформі.

Santander UK – дочірній банк Banco Santander, є одним із найбільших роздрібних і комерційних банків у Великобританії з активами понад 281 мільярда фунтів і приблизно 23,5 тисячами співробітників. Банк Santander став клієнтом nCino в 2018 році в рамках програми заміни застарілих систем і підвищення швидкості та ефективності операцій у всіх офісах.

Завдяки операційній системі nCino банк удосконалив процес роботи, підвищити прозорість в кредитуванні і скоротив час вирішення питань, що стосуються кредитів.

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Детально про взаємини nCino з Salesforce

Операційна система nCino побудована на платформі Salesforce, а в 2014 році Salesforce Ventures інвестувала в компанію nCino. На поточний момент Salesforce є другим за величиною акціонером компанії.

nCino має угоду з Salesforce: коли nCino продає клієнтам свою операційну систему, то також включає підписку на базову платформу Salesforce і перераховують абонентську плату Salesforce. Натомість, nCino отримує інфраструктуру хостингу і центр обробки даних для цих додатків, а також конфігурацію, звітність та інші функції в межах платформи Salesforce.

Потенційний ринок За даними Gartner, у 2020 році витрати компаній на IT-сервіси становитимуть понад 1 трильйон доларів. У 2018 році банки найбільше витратили на IT-інфраструктуру – близько 376 мільярдів доларів. Компанія оцінює свій потенційний ринок у 10 мільярдів доларів.

Фінансові показники nCino: що прогнозують експерти

Виручка від підписки

У 2020 фінансовому році темпи зростання виручки компанії становили 60%. Цей ріст був завдяки залученню нових клієнтів.

61,7% всієї виручки компанії принесли поточні клієнти завдяки розширенню використання операційної системи nCino. У першому кварталі 2021 фінансового року спостерігається прискорення до 65,6% у зв’язку зі зростанням клієнтської бази.

Ми припускаємо, що з урахуванням поточних темпів зростання в першому прогнозному році темпи зростання від підписки незначно знизяться до 57%, а до 2030 року цей показник впаде до 6%. Виручка від підписки зросте зі 103 мільйонів доларів до 897 мільйонів доларів,

– зазначили аналітики "Фрідом Фінанс".

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Виручка від послуг

У 2020 фінансовому році темпи зростання становили 29% завдяки зростанню бази клієнтів, а в першому кварталі 2021 фінансового року спостерігається зниження до 12%.

За прогнозом "Фрідом Фінанс", темпи зростання знизяться з поточних 29% до 2% до 2030 прогнозного року. Виручка від послуг зросте з 34,9 мільйона доларів у 2020 фінансовому році до 75,5 мільйона доларів до 2030 прогнозного року.

З урахуванням усіх вступних даних ми заклали зниження темпів зростання з 51% в 2020 фінансовому році до 5% до 2030 прогнозного року. Загальна виручка компанії збільшиться з 138 мільйонів доларів до 972 мільйонів доларів,

– стверджують у "Фрідом Фінанс".



Прогноз темпів зростання nCino / Візуалізація "Фрідом Фінанс" на основі даних фінтех-фірми

Маржа

У 2020 фінансовому році показники EBIT-маржі дорівнювали -20%. Після коригувань ці значення стали рівні -2,8%.

Аналітики "Фрідом Фінанс" зробили консервативний прогноз маржі й прирівняли його до середньогалузевих значень у 31%. Чисті реінвестиції від виручки впродовж 10 прогнозних років знизяться з 17% до середньогалузевих ц 1,5%. У результаті впродовж 10 років чисті реінвестиції становитимуть 282 мільйонів доларів.



Прогноз щодо маржі nCino / Візуалізація "Фрідом Фінанс" на основі даних фінтех-фірми

Прогноз щодо ринкової вартості nCino та потенціалу компанії

EV, або сума вартості прогнозного (256 млн доларів) і зрілого (2,3 млрд доларів) періодів, становитиме 2,7 мільярда доларів. З огляду на наведену вартість капіталізованої оренди у 14 мільйонів доларів, готівку на рахунках у 91 мільйони доларів, надходження від IPO у 175 мільйонів доларів і вартість опціонів у 98 мільйонів доларів, власний капітал nCino можна оцінити у 2,8 мільярда доларів.

З огляду на 89,2 мільйона акцій після IPO, цільова ціна однієї акції дорівнює 31,1 долара. Потенціал до верхньої межі IPO у 24 долари становить 30%.

Аналіз ключових ризиків