Наступного тижня, 14 липня 2020 року, відбудеться IPO GoHealth – розробника платформи для медичного страхування. Компанія розмістить 39,5 мільйона своїх акції на біржі Nasdaq.

Оскільки основним завданням бізнесу в ході IPO є залучення додаткового капіталу, тому важливо розібратися, що компанія готова запропонувати ринку. Тому детально про діяльність GoHealth та чим вона може зацікавити інвесторів – дізнайтеся в експертному огляді аналітиків "Фрідом Фінанс" для Інвестицій24.

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Ключові відомості про компанію GoHealth

Упродовж останніх чотирьох років GoHealth змістила свою увагу на продукти Medicare та індивідуального й сімейного медичного страхування. У 2019 до здобутків компаніх можна зарахувати понад 42,2 мільйона взаємодій зі споживачами, також було залучено понад 4 мільйони потенційних клієнтів.

У 2019 році контрольний пакет акцій GoHealth придбала компанія Centerbridge. За даними Reuters, сума угоди становила 1,5 мільярда доларів.

Що потрібно знати про платформу GoHealth? Платформа компанії представлена у вигляді запатентованої технології з можливостями машинного навчання. З-поміж її переваг – ефективні бізнес-процеси і висококваліфіковані страхові агенти.



Для отримання потрібного варіанту страхування споживач спочатку підключаються до платформи або телефонує в службу підтримки для подальшого підключення. Далі використовується запатентована технологія LeadScore для попередньої оцінки потенційного клієнта в режимі реального часу. Після цього клієнт отримує необхідного страхового агента.



Як працює платформа GoHealth

Основні пропозиції компанії

До таких сервісів входить Medicare – внутрішній і зовнішній, сімейні та індивідуальні страхові плани.

Внутрішній Medicare в основному складається з продажів продуктів внутрішніми агентами компанії GoHealth.

в основному складається з продажів продуктів внутрішніми агентами компанії GoHealth. Зовнішній Medicare – продаж продуктів і планів за контрактами з оператором GoHealth через зовнішніх страхових агентів.

– продаж продуктів і планів за контрактами з оператором GoHealth через зовнішніх страхових агентів. Сімейні й індивідуальні страхові плани призначені для осіб, які не потрапляють в програму Medicare.

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Основні переваги платформи GoHealth

Як відомо, у США досить великий вибір медичного страхування. Тому часто споживачі часто зіштовхуються з проблемою вибору потрібного плану. Адже навіть невеликі відмінності в медичних страхових планах можуть спричинити додаткові витрати, відсутність доступу до потрібних ліків та інших наслідків.

Платформа і пропозиції GoHealth спрощують процес вибору медичного страхування, пропонуючи споживачам потрібні варіанти страхування і доступ до наявних державних субсидій.

Також GoHealth надає команду TeleCare, яка допомагає споживачам максимізувати переваги медичного страхування.

Оцінка потенційного ринку Очікується, що число учасників програми Medicare зросте з 61 мільйона в 2019 році до 77 мільйонів ​​до 2028 року. Компанія оцінює свій потенційний адресний ринок у 28 мільярдів доларів.

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Як аналітики "Фрідом Фінанс" оцінюють фінансові показники GoHealth

Виручка від підписки

У 2019 темпи зростання виручки від комісії компанії становили 190% завдяки впровадженню нових маркетингових стратегій, що призвело до збільшення числа потенційних клієнтів.

Ми припускаємо, що темпи зростання знизяться з поточних 190% до 95% у 2020 прогнозному році і до 4% до 2029 прогнозного року. Виручка зросте з 419 мільйонів доларів у 2019 році до 4,9 мільярда доларів до 2029 прогнозного року,

– зазначили у "Фрідом Фінанс".

Виручка від інших послуг

У 2019 темпи зростання становили 47% завдяки збільшенню доходів GoHealth за програмою Medicare.

За прогнозами аналітиків "Фрідом Фінанс", темпи зростання виручки від інших послуг знизяться з поточних 47% до 5% до 2029 прогнозного року. Водночас, виручка від послуг зросте зі 120 мільйонів доларів у 2019 році до 547 мільйонів доларів ​​до 2029 прогнозного року.

З урахуванням всіх вступних даних ми заклали зниження темпів зростання з 139% в 2019 році до 4% до 2029 прогнозного року. Загальна виручка компанії зросте зі 540 мільйонів доларів до 5,5 мільярда доларів,

– прогнозують експерти.



Прогноз темпів зростання GoHealth / Візуалізація "Фрідом Фінанс" на основі даних компаній

Маржа

У 2020 фінансовому році показники EBIT-маржі коливалися на рівні 11%, а після коригувань склали 13%.

У 2020 прогнозному році аналітики "Фрідом Фінанс" очікують зниження до 11%, тому що компанія продовжує нарощувати інвестиції в маркетинг.

Чисті реінвестиції від виручки впродовж 10 прогнозних років знизяться з 2,8% до середньогалузевих в 1,5%. У результаті чисті реінвестиції компанії становитимуть 692 мільйони доларів.



Прогноз щодо маржі GoHealth / Візуалізація "Фрідом Фінанс" на основі даних компаній

Прогноз щодо ринкової вартості та потенціалу GoHealth

EV, або сума вартості прогнозного (1,8 млрд доларів) і зрілого ( 6 млрд доларів) періодів, становитиме 8,1 мільярда доларів.

З огляду на наведену вартість капіталізованої оренди і боргу у 422 мільйони доларів, готівку на рахунках у 152 мільйони доларів та надходження від IPO у 751 мільйона доларів, власний капітал GoHealth можна оцінити в 8,6 мільярда доларів.

З огляду на 313,2 млн акцій після IPO, цільова ціна однієї акції дорівнює 27 доларів. Потенціал до верхньої межі IPO в 20 доларів становить 35%.

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