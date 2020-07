У середу, 15 липня 2020 року, інвестиційна компанія "Фрідом Фінанс Україна" організовує онлайн-вебінар на тему "Сезон IPO 2020". Як показує практика, первинна публічна пропозиція, або ж IPO, – це і можливість залучити додаткове фінансування бізнесу, і ще один спосіб заробити для інвестора.

Що потрібно знати про IPO та чому вигідно вкладати гроші в акції компаній – про це для Інвестицій24 розповів Тарас Гандзій, інвестор-практик із 7-річним досвідом роботи на фондовому ринку та лектор навчальних програм "Біржовий Університет".

До теми: Як і скільки можна заробити на IPO: компанії, у які вигідно інвестувати 2020 року

Що таке IPO? IPO (з англ. Initial Public Offering – дослівно "первинна публічна пропозиція") – публічний продаж акцій приватної компанії шляхом реалізації депозитарних розписок на цінні папери. У результаті виходу на біржу компанія стає публічною – публічне акціонерне товариство, або ПАТ. Це означає, що приватні інвестори переходять у статус акціонерів фірми.



IPO, передусім, дає змогу отримати гроші від приватних чи інституційних (банків, інших підприємств) інвесторів. Інвестор, своєю чергою, заробляє на зростанні ціни акцій, дивідендах, а також виході зі зробленої інвестиції. Зазвичай цей заробіток перевищує початкове вкладення у 10, а то і 300 разів.

Про популярність IPO та історії успіху й невдач

Чому IPO має таку популярність з-поміж інвесторів?

IPO компаній – один з найприбутковіших і водночас один із найбільш ризикових інвестиційних інструментів.

Інвестуючи в акції емітента на IPO, ви купуєте акції перспективної компанії за найбільш привабливою ціною на ринку й можете отримати в середньому понад 48% річних прибутку.

Заробити можна на:

різниці між ціною акції у момент розподілу акцій на ІРО та її вартістю в день відкриття торгів ("Премія першого дня");

зростанні ціни акції від відкриття до закриття торгових сесій на біржі – якщо попит великий, то ціна за день на цінні папери може виростати на 10–30%;

отриманні дивідендів від компанії, якщо будете розглядати ІРО як довгострокову інвестицію – більшість (72,7%) компаній після виходу на ІРО починають виплачувати дивіденди після 3 років отримання стабільного прибутку.

З 2012 року клієнти Freedom Finance взяли участь у понад 110 IPO. 70 із них продемонстрували зростання.



Тарас Гандзій, інвестор-практик із 7-річним досвідом роботи на фондовому ринку та лектор навчальних програм "Біржовий Університет"

Чи можете навести приклади 5 найуспішніших IPO за минулі 10 років і 5 найбільш провальних для інвесторів?

За крайні 10 років на фондовому ринку США була достатньо велика кількість успішних історій ІРО. З шаленого успіху хочеться виділити та згадати історію успіху компанії Facebook Inc. Від дня ІРО по сьогоднішні дохідність за цією інвестицією становить біля 500%, до того ж багато аналітиків Уолл-стріт вбачають і подальшу перспективу росту акцій цієї компанії, завдяки її подальшій глобалізації.

В успіх іншої компанії взагалі складно повірити, хоча це абсолютна правда і я радий за інвесторів які зробили свої інвестиції в компанію Square Inc., яка розробляє рішення для прийому і обробки електронних платежів. З дня ІРО, яке було відносно не так давно, у 2015 році, акції підприємства зросли на 1 340%. У перший день торгів на біржі акція коштувала 9 доларів, станом на сьогодні поточна ринкова ціна акції – 130 доларів.

Також хочеться відмітити історію успіху таких компаній як: Alibaba Group, Twilio Inc, MongoDB, Beyond Meat та ZoomInfo Technologies Inc. Особливо варто звернути увагу на акції компанії ZoomInfo. У зв’язку із глобальної пандемією та вимушеними заходами з соціальної дистанції та карантину, акції компанії продовжують стрімко зростати, даючи інвесторам все більший дохід. Адже суть бізнесу компанії – надання можливості іншим фірмам проводити колективні онлайн-відеодзвінки та онлайн-зустрічі на основі своєї платформи.

ІРО це високодохідний та, з іншого боку, високоризиковий вид інвестицій. Адже з-поміж великої кількості успішних історій компаній що стали публічними, є також історії тих, кому не вдалось знайти достатньої кількості прихильників серед інвесторів. Це ті компанії, які після моменту ІРО змушені зняти свої акції із публічних торгів або поточна ринкова ціна їхніх акцій суттєво нижча за ціну їхнього публічного розміщення. З-поміж таких компанії: Tintri Inc, Arlo Technologies, Sundial Growers та SmileDirectClub.

Дізнайтеся про найближче IPO: IPO компанії GoHealth: на біржу виходить розробник інноваційного сервісу для медстрахування

У яке IPO інвестувати: підходи вибору компаній від "Фрідом Фінанс Україна"

На що передусім має звертати увагу інвестор, обираючи компанію для купівлі акцій на IPO?

В першу чергу для інвестора який розглядає свої інвестиції в ІРО, я рекомендую звертати увагу на бізнес компанії. Чим вона займається, який в неї продукт чи послуга, наскільки те, що вона робить та її продукт є унікальним для ринку, інноваційним та відповідають вимогам сучасного ринку. Адже бізнес зараз – це, передусім, технології. За останні декілька років, найбільшу історію успіху мали компанії, що напряму пов’язані із технологіями, які полегшують життя клієнта, даючи їм легкий та зрозумілий доступ до будь-яких послуг, продуктів та платформ.

Компанія "Фрідом Фінанс Україна" дає змогу інвесторам брати участь у всіх IPO, які відбуваються на американському фондовому ринку, чи обирає доступ до яких з них давати клієнтам? Якщо обирає – які критерії вибору?

На американському фондовому ринку впродовж року проходить безліч ІРО. Практично кожного тижня в ІРО-календарі зазначено про анонс виходу тієї чи іншої компанії, яка поспішає стати публічною та легкодоступною з точки зору можливості купівлі її акції для інвестора. Однак це не означає, що наша компанія дає можливість своїм клієнтам брати участь в усіх заявлених розміщеннях. Безумовно, аналітики нашого холдингу проводять детальний та всеосяжний аналіз відбору компанії, що виходять на ІРО. І клієнтам надається можливість для участі тільки в тих компаніях, які були погоджені нашим аналітичним центром. У тих компаніях, де справді передбачається потенціал зростання акцій.

Основні критерії відбору:

інноваційність бізнесу;

наявність унікального продукту чи послуги, передових технологій;

конкурентна перевага;

варто зазначити і фінансові показники діяльності такої компанії, тому що це є основа математичних прорахувань, які дають можливість побудови моделі подальшого росту та капіталізації компанії.

Також цікаво: Як змусити гроші працювати: куди інвестувати в Україні

Участь у IPO можуть брати всі клієнти Freedom Finance чи є якісь обмеження? Наприклад, через суму, яку інвестор вніс на рахунок чи щось інше?

Можливість інвестицій в ІРО відкрита для кожного інвестора, що є клієнтом компанії. Щоб мати змогу інвестувати в акції тих компанії, які збираються стати публічним, інвестору достатньо мати відкритий діючий брокерський договір та кошти на рахунку.



Більше про IPO можна дізнатися на вебінарі "Мистецтво інвестування" / Фото "Фрідом Фінанс Україна"

Як навчитися заробляти на ІРО?

Щоб почати вкладати гроші в ІРО, потрібно знати всі деталі цього процесу. Компанія "Фрідом Фінанс Україна" на українському ринку, фактично, єдина, хто має і готовий поділитися професійним досвідом у цій темі.

Про всі умови участі в ІРО, перспективи та можливості цього інвестиційного інструменту – дізнайтеся на безкоштовному вебінарі "Мистецтво фінансування" у середу, 15 липня. Основною темою семінару є "Сезон ІРО". Слухачі зможуть отримати дієві поради інвесторів-практиків, які навчать, як мати стабільний дохід навіть у кризу.

Зареєструватися на безкоштовний вебінар можна за посиланням.