20 серпня відбудеться IPO компанії Nano-X Imaging Ltd, ізраїльського стартапу в області цифрових рентгенівських технологій, які поєднують в собі недорогий стаціонарний пристрій і ПЗ для зберігання зображень. Андеррайтерами розміщення виступають Cantor, Oppenheimer, Berenberg і CIBC Capital Markets.

Що потрібно знати потенційним інвесторам про діяльність Nano-X Imaging Ltd, і продукт компанії, а також більше про фінансові показники – в експертному огляді "Фрідом Фінанс" для Інвестицій24.

Що відомо про компанію Nano-X Imaging Ltd – це стартап системи медичної візуалізації нового покоління, який заснували в Ізраїлі. За умови дозволу регулюючих органів компанія надасть на ринок систему візуалізації тривимірного рентгенівського зображення. Плюси продукту Nano-X Imaging в тому, що Nanox.ARC набагато легший і менший від традиційних комп'ютерних томографів.



Також компанія набирає популярність на тлі того, що комп'ютерна томографія є одним з точних методів визначення прогресування COVID-19.

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Про розробки Nano-X Imaging Ltd

Стартап поєднує в собі Nanox.ARC – недорогий стаціонарний томограф і Nanox.Cloud – ПЗ (програмне забезпечення) для зберігання зображень.

Nanox.ARC важить близько 200 кілограмів, а вага традиційних комп'ютерних томографів зазвичай сягає 2 тисяч кілограмів. Також компанія розробила своє програмне забезпечення для більш зручного зберігання та обробки рентгенівських знімків.

За умови дозволу регулюючих органів компанія надасть на ринок систему візуалізації тривимірного томосинтезу (створення тривимірного рентгенівського зображення відсканованої частини тіла людини з високою роздільною здатністю).

Станом на 30 червня грошові кошти на балансі компанії становлять 39,5 мільйона доларів, також компанія за всю історію залучила 114,4 мільйона доларів.

Найбільші акціонери компанії до IPO:

SK Telecom TMT Investment Corp (16,23%);

Asia Beam Limited (7,38%);

Yozma Group Korea (7,06%).



Рентгенівська система Nano-X Imaging Ltd / NNOX

Для чого хмарне сховище рентгену?

Nanox.Cloud – це програмне забезпечення, яке призначене для створення сховища зображень, зіставлення різних знімків, огляду і анотації діагнозів, підключення до допоміжних систем. Сама інтеграція системи дозволяє оптимізувати процес, при якому кожне скановане зображення автоматично завантажується в хмарну систему і вивчається лікарем і алгоритмами штучного інтелекту (для швидкого аналізу), це дозволяє надавати висновки в короткі терміни.

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Початок продажів

У лютому 2020 року був представлений прототип Nanox.ARC, і, якщо він буде схвалений, компанія планує почати продажі в США в першому півріччі 2021 року з метою завершення розгортання 15 тисяч систем до 2024 року. За заявою компанії, старт продажів Nanox.ARC може початися в 4 кварталі 2020 року. Компанія вважає, що її продукт не потребує схвалення з боку регулюючих органів. Однак на сьогоднішній день компанія ще не отримала відповідь від FDA.

Потенційний ринок

За даними marketsandmarkets, ринок діагностичної візуалізації до 2024 року може скласти 33,5 мільярда доларів проти 25,7 мільярда доларів у 2019 році.

Більш широке розгортання системи ПЗ Nanox.Cloud почнеться після поширення Nanox.ARC. Раніше компанія оголосила про угоду з розгортання своїх продуктів в 13 країнах.

Апсайд в 36% від верхньої межі розміщення. З урахуванням консервативних вступних модель FCFF проєктує оцінку власного капіталу в 1,014 мільярда доларів за цільовою ціною в 24,5 долара на 1 просту акцію з потенціалом зростання 36%.

Фінансові показники та прогнози аналітиків

Для побудови моделі ми використовували потенційний ринок компанії та можливу частку ринку компанії.

Прогнози росту на найближчі роки

Компанія планує почати продажі в 4 кварталі, а з 2021 року продавати не менше 1 тисячі установок для того, щоб до 2024 року було встановлено більше 15 тисяч. На поточний момент, Nano-X вже підписав численні угоди на поставки свого рентгенівського обладнання.

З урахуванням конкуренції на ринку і новизни продукту, ми очікуємо що в 2021 прогнозному році частка ринку складе 0,15% з подальшим ростом до 1,1% до 2029 прогнозного року.

У підсумку наша модель прогнозує дохід в 43 мільйони доларів у 2021 прогнозному році з подальшим зростанням до 482 мільйонів доларів до 2029.



Прогноз темпів росту Nano-X Imaging Ltd / Візуалізація "Фрідом Фінанс"

Маржа

Ми припускаємо, що в перші 3 роки комерціалізації EBIT-маржа буде негативною, надалі за рахунок нарощування досвіду у виробництві та можливого повномасштабного запуску Nanox.Cloud компанія стане прибутковою і маржа досягне середньогалузевих показників у 10%.



Прогноз щодо маржі Nano-X Imaging Ltd / Візуалізація "Фрідом Фінанс"

Фінальний розрахунок вартості Nanox.ARC і оцінка її потенціалу

EV, або сума вартості прогнозного (55 мільйонів доларів) і зрілого (875 мільйонів доларів) періоду, складе 904 мільйони доларів. З огляду на наведену вартість капіталізованої оренди в 0,386 мільйона доларів, готівку на рахунках у 40 мільйонів доларів, надходження від IPO в 100 мільйонів доларів і вартість випущених опціонів в 29 мільйонів, власний капітал Nano-X Imaging Ltd можна оцінити в 1,014 мільярда доларів.

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З огляду на 41,45 млн акцій після IPO, цільова ціна на 1 акцію дорівнює 24,5 долара. Потенціал до верхньої межі IPO в 18 доларів становить 36%.

Аналіз ризиків