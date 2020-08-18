Облігації внутрішньої державної позики та акції українських публічних акціонерних товариств дедалі більше користуються популярністю серед українських інвесторів.

В першу чергу через високу прибутковість у 14-15% річних та відсутність потреби сплачувати податок на прибуток у порівнянні, наприклад, із депозитними вкладами. Придбати цінні папери в Україні можна на кількох біржах, за гривні або іноземну валюту. Однак, аби взяти участі в торгах інвестору потрібен досвідчений брокер.

Біржовий брокер – це професійний посередник в укладанні угод на фондовому ринку. Він купує цінні папери та продає на вимогу клієнта – інвестора. Фізична особа не має права розміщувати заявки на біржі: це можуть робити лише акредитовані учасники ринку, які отримали дозвіл. До того ж, користування фінансовими інструментами ускладнюється у людей без досвіду. Тому вигідніше звернутися до досвідченого трейдера.

На фондовій біржі інтереси клієнта часто представляють не окремі фахівці, а інвестиційні компанії. Перевага такого співробітництва – наявність мережі філій по всій країні, штат експертів, доступ до глибокої аналітики.

Проте, разом із зростанням попиту на цінні папери збільшилась і кількість шахраїв на ринку брокерських послуг. Тож, аби не ризикувати своїми коштами, варто ретельно підходити до вибору посередника. В першу чергу, варто перевірити наявність ліцензій на здійснення діяльності, що мають відповідати законодавству України. Також брокер повинен мати акредитацію на біржах. Цю інформацію компанії, зазвичай, публікують на власних сайтах. В іншому випадку можна звернутися на сайт Національної комісії з цінних паперів – регулятора фондових ринків, там розмішується вся інформація про діяльність брокерів в Україні. Також можна перевірити репутацію компанії з інших джерел: рейтинги "Української біржі", чорний список брокерів-шахраїв.

Окрім того, варто порівняти послуги, які надаються іншими компаніями. Адже деякі з них мають низку переваг, стверджує Тарас Гандзій, інвестиційний експерт компанії "Фрідом Фінанс Україна".

"Наші клієнти отримують доступ до локального фондового ринку, де вони можуть придбати українські активи: акції чи облігацій, а також доступ до міжнародних майданчиків. Зокрема, доступ до Американського фондового ринку, де інвестор може вкласти гроші безпосередньо в привабливі акції міжнародних компаній. Однією з наших переваг є те, що кожен клієнт, не залежно від суми вкладу, отримує персонального інвестиційного консультанта, який буде допомагати підібрати ті активи, які відповідатимуть очікуванням інвестора та враховуватимуть всі можливі ризики", – запевняє Тарас Гандзій.

До того ж, "Фрідом Фінанс Україна" ще й пропонує низку навчальних програм, які можуть як познайомити інвесторів зі світом фондових ринків, так і поглибити їхні знання.Зокрема, для новачків підійде курс "Основи біржової справи".

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Впротягом цього курсу клієнт зможе ознайомитись зі світом фінансів, з фондовим ринком, з його принципами та зрозуміти, які фінансові інструменти можуть потенційно бути для нього цікавими. Інвесторів з досвідом може зацікавити навчальна програма "Технічний та фундаментальний аналіз", запевняє Тарас Гандзій, інвестиційний експерт компанії "Фрідом Фінанс Україна".

"Ця навчальна програма розрахована для клієнтів, які вже мають певний досвід роботи на фондовому ринку. Вона передбачає як теоретичні, так і практичні заняття, під час яких в режимі реального часу клієнти можуть обирати методи підбору, пошуку інвестиційних ідей, їхнього аналізу та безпосередньо прорахунку потенціалу приросту, а також контролю своїх ризиків", – стверджує Тарас Гандзій.



Тарас Гандзій, інвестиційний експерт компанії "Фрідом Фінанс Україна".

Окрім платних навчальних програм, кожен охочий може відвідати безкоштовний онлайн-вебінар "Мистецтво інвестування". Він створений для того, щоб також ознайомити клієнтів з фондовим ринком в цілому і розказати про його переваги та недоліки.