Процес відновлення активності, який почався в червні, продовжився також у липні, але старт другої хвилі епідемії може загальмувати повернення економіки до нормального стану.

Наскільки швидко економіка США відновиться та що їй допомагає вистояти на фоні глобальної кризи, читайте в експертному огляді "Фрідом Фінанс" для Інвестицій24.

Загальна ситуація

Ділова активність продовжує показувати ознаки відновлення, але може опинитися під ударом при падінні споживання. Споживачі стають більш активними, але новий стрибок заражень і відсутність рішення законодавців по черговому пакету фіскальних стимулів ставлять під сумнів продовження позитивних тенденцій.

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У другому кварталі ВВП (Валовий Внутрішній Продукт) США, за попередньою оцінкою, впав на 33%. Це падіння стало максимальним з початку ведення квартальної статистики в 1947 році.

Головний компонент ВВП – споживання – обвалилося на 34,6%. У підсумку внесок споживання в загальний показник ВВП склав мінус 25,05%.

Попри стрибок безробіття статистика фіксує підвищення наявних доходів споживачів у другому кварталі на 42%, що підкреслює необхідність фіскальних стимулів. Згладити негативні наслідки кризи для споживачів дозволяють урядові прямі виплати і підвищені допомоги по безробіттю дозволяють.

Рівень заощаджень у другому кварталі підскочив з 7,3% минулого року і 9,5% в першому кварталі до 25,7%. Це дозволить споживанню швидше відновитися при нормалізації епідеміологічного становища.

ВВП США за компонентами / Візуалізація "Фрідом Фінанс"

Які перспективи інвестиційного ринку

Інвестиції скоротилися на 49%. Найбільше зниження (38,7%) спостерігалося в інвестиціях населення. Це пояснюється зниженням попиту на покупку нових будинків у умовах високої невизначеності. По мірі відновлення економічної активності в червні вже спостерігалася позитивна динаміка попиту на нерухомість. Дана тенденція може продовжитися в третьому кварталі. Інвестиції бізнесу впали на 27%. З огляду на зниження прибутків компаній, скорочення числа робочих місць і поступове зняття карантинних заходів, перспективи відновлення інвестиційної активності залишаються слабкими.

В червні продовжила посилюватися показники замовлень на транспортні засоби та це позитивно відбилося на інвестиціях. Попри відсутність підтвердженого високою волатильністю, базовий показник виріс на 3,3%, підійшовши впритул до докризових позначок.



Що відбувається з міжнародною торгівлею

Чистий експорт додав позитивний внесок у підсумкове значення ВВП за рахунок більшої частки імпорту, який впав на 53,4%. Експорт скоротився на 64,1%. Ця динаміка відображає негативний вплив пандемії на міжнародну торгівлю, зокрема, впав попит і виникли перебої з поставками.



ВВП США у другому кварталі 2020 / Візуалізація "Фрідом Фінанс"

Стан ринку праці у 2020 році

Звіт по ринку праці за липень виявився кращими за очікування, попри початок другої хвилі епідемії. Статистика зафіксувала появу 1,8 мільйона нових робочих місць при консенсусі 1,6 мільйона. Безробіття склало 10,2%, тоді як очікувалося його зниження до 10,5%. Щоправда, така динаміка швидше пояснюється зменшенням кількості працездатного населення.

Чи може безробіття носити тимчасовий характер?

Варто відмітити збільшення зайнятості в розважальному та готельному бізнесі, де з'явилося 592 тисячі нових працівників. У червні зайнятість тут обвалилася одразу на 2 мільйони, проте з відновленням роботи барів і ресторанів у звичному режимі позитивна динаміка найму відновилась.

Деталі:

В охороні здоров'я та освіті число нових співробітників склало 3215 тисяч.

У державному секторі завдяки сезонним роботам зайнятість збільшилася на 301 тисячу осіб.

Продовжився ріст найму в торгівлі.

Стримана позитивна динаміка або зниження збереглися в промисловості, фінансовій і технологічній галузях.

У більшості випадків безробіття носить тимчасовий характер. Однак частина безробітних ризикують зберегти цей статус надовго, якщо не будуть прийняті нові заходи фіскальної підтримки економіки, а соціальне дистанціювання продовжить послаблювати споживчу активність в деяких сферах або друга хвиля епідемії спровокує черговий локдаун.

З огляду на те, що зростання сконцентроване в галузях, функціонування яких знову обмежили в майже 16 штатах, не виключено, що в серпні знову буде зафіксовано падіння найму.

Як зросла середня заробітна плата та чому Зростання зарплат в річному вираженні склало 5%, тобто показник нормалізується. Така динаміка пояснюється нерівномірним розподілом втрат серед працівників. Скорочення торкнулися низькооплачуваних позицій, в результаті середня зарплата виявилася вищою. Ситуація на ринку праці США в липні продовжила поліпшуватися завдяки відновленню економічної активності після зняття карантинних обмежень. Але економіка як і раніше відчуває серйозний стрес, який не так просто буде відіграти повністю. Більше того, нова хвиля пандемії здатна викликати чергове зниження найму, що буде відкладати відновлення економіки.

Чим зумовлений приріст роздрібних продажів

Швидке відновленням купівельної активності після обвалу у квітні та березні зумовило позитивну динаміку. Показники практично відновилися до передкризового рівня, так як в червні велика частина пов'язаних з епідемією обмежень була знята.

Показники:

Загальний – виріс на 7,5%, перевершивши консенсус на рівні 5%.

Базовий показник збільшився на 7,3%.

Які продукти отримали найбільший попит

Споживання товарів після шоку в березні-квітні відновилося майже повністю, а попит на послуги ризикує залишитися під тиском поки не покращиться епідеміологічне становище. Ситуація стала кращою завдяки зняттю обмежень і відновленню активності.

Як і в травні, з відкриттям офлайн магазинів найбільш активно збільшувалися продажі одягу – на 105% (у травні збільшились на 176%).

Також трішки сповільнилось, хоч і залишилось досить високим, зростання продажів меблів і спортивних товарів.

Виручка ресторанів відновлюється не настільки активно: за червень прибутки громадського харчування підвищилися лише на 20%. Готельний і туристичний бізнес залишаються під тиском.

Це створює основу для позитивної динаміки в третьому кварталі. У той же час через глибоке падіння сервісної індустрії та другої хвилі епідемії ризики тривалого послаблення споживання зберігаються.

Чи збільшився попит на товари тривалого користування

Замовлення на товари тривалого користування в червні виросли на 7,3%, тобто на рівні очікувань. Це відображає відновлення інвестиційної активності в США.



Загальний показник збільшився завдяки зростанню волатильних замовлень з боку транспортної галузі. Хоч і Boeing відзвітували за червень про єдине замовлення, зростання показника сприяло повернення попиту на інші транспортні засоби.

Прибутки фізичних осіб

Витрати фізичних осіб за червень виросли на 5,6% після травневого підвищення на 8,5%. Консенсус передбачав збільшення показника на 5,5%. Громадяни надавали перевагу витрачанню коштів на покупку різних товарів і обсяг цих витрат вже перевищив передкризовий рівень.

Найбільш активно купували меблі і транспортні засоби. Споживання продуктів харчування і напоїв сповільнилося. Попит на послуги, особливо туристичні, залишається низьким

"Відновлення споживання послуг до передкризового рівня малоймовірно без появи надійної вакцини від COVID-19", — стверджують у "Фрідом Фінанс".

Статистика витрат і споживчих цін / Візуалізація "Фрідом Фінанс"

Чи залишиться прибуток стабільним?

Прибутки фізичних осіб знизилися лише на 1,1%. Їх стійкість забезпечують передусім заходи фіскальної підтримки у вигляді підвищених виплат по безробіттю.

Підвищені щотижневі виплати в розмірі 600 доларів перестали платити в липні, проте президентським указом субсидія була установлена ​​на рівні 400 доларів. Ефект від прямих виплат населенню в червні вже не був помітний. Але без держпідтримки ситуація була б гіршою, тому продовження фіскальних стимулів необхідне для підтримки споживання.