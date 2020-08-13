Головною новиною цього тижня стало повідомлення про проведення зборів акціонерів Райффайзен банку Аваль 11 вересня 2020 року. Організувати зустріч раніше банк не мав змоги через карантин у країні. Також фінансова установа хоче виділити 90% свого прибутку на виплату дивідендів акціонерам.

Детально про акції банку та особливості виплати дивідендів Райффайзен банком Авалем для Інвестицій24 розповів аналітик компанії "Фрідом Фінанс Україна" Степан Джус.

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Що потрібно знати про збори акціонерів? У рамках зібрання кожен акціонер може реалізувати своє право на управління банком шляхом як безпосередньої участі, так і голосуванням через подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера.

Дивіденди Райффайзен банку Аваль: актуальні дані

Згідно із законом, банк мав три місяці на проведення зборів після закінчення карантину. Окрім того, фінансова установа планує направити на виплату дивідендів власникам простих акцій за підсумками своєї роботи за 2019 рік 4,3 мільярда гривень (90% прибутку).

У минулому році Райффайзен банк Аваль нарахував 3,6 мільярда гривень, а роком раніше – 4,2 мільярда гривень.

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Скільки отримають акціонери банку й позиція регулятора

Ймовірна сума дивідендів становитиме 6,95 копійок на одну акцію. Це при тому, що Національний банк України на початку квітня рекомендував банкам утриматися від розподілу прибутку на виплату дивідендів акціонерам мінімум до жовтня 2020 року.

Таке прохання було представлено для посилення фінансової стійкості банків і підтримки економіки в період коронавірусної кризи.

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Коментар експерта "Фрідом Фінанс Україна"

Такий поворот істотно підвищив вартість акцій компанії, котирування яких зросли до 0,41 гривні (+17,14%) з 0,35 гривні двома тижнями раніше. Акції Райффайзен Банк Аваль можна розглядати до продажу за ціною 0,4-0,45 гривні. Дивіденди вже закладені в ціні,

– такий прогноз представив аналітик Степан Джус.



Динаміка ціни акцій Райффайзен банку Аваль (тікер BAVL) / Графік "Фрідом Фінанс Україна"