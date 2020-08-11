Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) та IFC, підрозділ групи Світового банку, підписали договір про співпрацю для активізації процесу фінансування з фокусом на адаптацію до зміни клімату в країні. Ця ініціатива є частиною ширшої стратегії IFC із залучення в Україну стабільного фінансування.

Про переваги нового проєкту НКЦПФР та IFC і роль так званих "зелених" облігацій для Інвестицій24 розповів аналітик компанії "Фрідом Фінанс Україна" Степан Джус.

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Що відомо про нову ініціативу

НКЦПФР працюватиме з IFC над запровадженням у країні стандартів фінансування із особливим акцентом на "зелені" облігації. Спеціалісти IFC також консультуватимуть з питань, як стимулювати впровадження належних екологічних, соціальних та управлінських практик (ESG), що можуть допомогти компаніям покращити доступ до капіталу та пом’якшити ризики.

Український ринок капіталу має стати частиною глобальних ринків капіталу, щоб запровадити в Україні стандарти зеленого фінансування, насамперед через зелені облігації. Завдяки успішному впровадженню цих інструментів український ринок зможе залучати більше фінансових ресурсів,

– заявив голова НКЦПФР Тимур Хромаєв.

Над чим працюватимуть НКЦПФР та IFC:

розроблення дорожньої карти сталого фінансування;

формування нормативної бази;

надання методичної допомоги в розвитку банківських продуктів зеленого та кліматичного фінансування.

Додаткова інформація про проєкт Ініціатива проходить в рамках програми Зеленого фінансування IFC у партнерстві з Федеральним міністерством фінансів Австрії та програми IFC "Сприяння інвестиціям через об’єднання екологічних, соціальних та управлінських стандартів" в Європі та Центральній Азії, що реалізується в партнерстві зі Швейцарським державним секретаріатом з економічних справ SECO.

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Про переваги ініціативи НКЦПФР та IFC: експертний висновок

За словами Степана Джуса, українські емітенти, які займаються зеленою енергетикою, соціально-важливими діями та відновленням клімату, зможуть залучити фінансування на міжнародних ринках, випустивши єврооблігації, номіновані в іноземних валютах (долари, євро).

Надіємося, що Нацкомісія посприяє швидкій реєстрації цих проспектів, а компанії-емітенти за допомогою міжнародних консультантів залучать важливий ресурс для своєї "зеленої" діяльності,

– зазначив аналітик "Фрідом Фінанс Україна".

Степан Джус наголосив, що такі цінні папери сьогодні користуються популярністю та приваблюватимуть інвесторів як зовнішніх, так і внутрішніх. За словами експерта, українським інвесторам зараз не вистачає вигідних інструментів валютного хеджування для примноження коштів, нівелюючи девальваційні та інфляційні процеси.

Варто, щоб звернули увагу на цей договір (НКЦПФР та IFC – ред.) також компанії в суміжних інфраструктурних галузях, щоб запустити перепрофілювання своїх виробничих потужностей, наприклад, на виробництво батарей, електроавтомобілів, фінансовий сектор,

– додав Степан Джус.

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