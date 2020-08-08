Американський виробник електромобілів Nikola відзвітував про дохід в 36 тис. доларів за другий квартал 2020 року. Виявилося, що заробити вдалося, поставляючи сонячні панелі своєму засновнику і виконавчому голові Тревору Мільтону.

Компанія Nikola, яка вийшла на IPO в червні, представила свій перший квартальний звіт, пише CNBC.

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Збитки компанії виявилися значно вище, ніж очікували аналітики: за другий квартал 2020 року Nikola втратила 86,64 млн доларів — в 5 разів більше, ніж за аналогічний період минулого року.

На тлі цього ціна акцій компанії впала на 18%, відзначає Bloomberg.

Чому Nikola Компанія була названа на честь фізика і винахідника Нікола Тесли. Раніше компанія представила три моделі вантажівок (One, Two, Tre), позашляховик Reckless і пікап Badger, але поки з її конвеєрів не зник жодної машини. Серійне виробництво електромобілів має розпочатися в 2021 році. Незважаючи на це, ринкова капіталізація Nikola перевищує 13 млрд доларів. Через назви компанію жартівливо називають "конкурентом" Tesla.

"За три місяці, що закінчились 30 червня 2020 року, компанія отримала дохід у розмірі 0,03 млн доларів від установки сонячних батарей, куплених виконавчим головою", — йдеться в звіті, який Nikola подала в Комісію з цінних паперів і бірж США.