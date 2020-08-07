Facebook почав конкурувати з китайським TikTok в США та інших країнах. Чому акції компанії стрімко зросли, читайте на Інвестиції 24.

Чому акції Facebook ростуть

Акції Facebook у четвер зросли на 6% після того, як компанія запустила Reels, нову функцію Instagram, розроблену для того, щоб конкурувати з китайським TikTok, пише CNBC.

Що таке Reels Це функція відео в короткій формі, яка дозволяє користувачам Instagram створювати контент із накладеними звуковими ефектами та ефектами розширеної реальності, так, як це вже можливо на TikTok.

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Вперше Rees запустили в Бразилії в листопаді 2019 року, але в середу Instagram запустив цю функцію в США та інших ринках як частину свого додатка Instagram.

Для Facebook, TikTok все більше зростає як загроза через його значну популярність серед американських підлітків та молоді. TikTok претендує на понад 100 мільйонів активних користувачів щомісяця в США, заявила прес-секретар CNBC.

TikTok можуть заборонити в США

Президент Трамп хоче заборонити китайський додаток в США через загрози наіональній безпеці. Про намір купити американську частку компанії вже заявила компанія Microsoft.

Щоправда, цього тижня Трамп підписав указ про заборону учинення будь-яких угод з власником додатка TikTok – компанією ByteDance – чи її дочірніми підприємствами. Тож у Microsoft чи інших охочих є ще 45 днів, щоб домовитися про покупку.