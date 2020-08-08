Американский производитель электромобилей Nikola отчитался о доходе в 36 тыс. долларов за второй квартал 2020 года. Оказалось, что заработать удалось, поставляя солнечные панели своему основателю и исполнительному председателю Тревору Мильтону.

Компания Nikola, которая вышла на IPO в июне, представила свой первый квартальный отчет, пишет CNBC.

Читайте: Instagram вводит функции TikTok: акции Facebook выросли на 6%

Убытки компании оказались значительно выше, чем ожидали аналитики: за второй квартал 2020 года Nikola потеряла 86,64 млн долларов — в 5 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.

На фоне этого цена акций компании упала на 18%, отмечаетBloomberg.

Почему Nikola Компания была названа в чести физика и изобретателя Никола Теслы. Ранее компания представила три модели грузовиков (One, Two, Tre), внедорожник Reckless и пикап Badger, но пока с ее конвейеров не сошло ни одной машины. Серийное производство электромобилей должно начаться в 2021 году. Несмотря на это, рыночная капитализация Nikola превышает 13 млрд долл. Из-за названия компанию шуточно называют "конкурентом" Tesla.

"За три месяца, которые закончились 30 июня 2020 года, компания получила доход в размере 0,03 млн долларов от установки солнечных батарей, купленных исполнительным председателем", — говорится в отчете, который Nikola подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.