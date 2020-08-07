Зараз найкращий час, щоб заробити на акціях відомих техгігантів. Навчитися мистецтва інвестування можна на онлайн-вебінарі 11 серпня, який організовує "Фрідом Фінанс Україна".

Що потрібно знати інвесторам, які тільки починають розповів Інвестиції 24 Тарас Гандзій, інвестор-практик із 7-річним досвідом роботи на фондовому ринку та лектор навчальних програм "Біржовий Університет".

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Інвестором може стати кожен

У чому цінність вашого вебінару "Мистецтво інвестування" для клієнтів і на яку аудиторію він націлений?

Якщо зараз ви не відносите себе до інвесторів, або думаєте, що не маєте прямого відношення до фондового ринку і світу інвестицій, то це не так. Все, що нас оточує в продуктах і послугах, всі компанії, які ми знаємо, – це частина фондового ринку. Адже ці компанії публічні, а значить їх акції вільно котируються на біржі. І кожен з нас може бути не тільки клієнтом, але і інвестором цих компаній, і отримувати від цього хороший фінансовий дохід.

11 серпня ми проведемо практичний вебінар для початківців інвесторів "Мистецтво інвестування". Ті, хто надалі планує отримувати пасивний дохід від цінних паперів, дізнаються про головні ази сфери операцій з грошима, а також про можливі інструменти для інвестування з вуст професійних трейдерів з досвідом торгівлі на фондовому ринку. В рамках концепції підвищення фінансової грамотності українців участь у вебінарі компанії абсолютно безкоштовна – потрібно тільки зареєструватися за посиланням.

Під час вебінару "Мистецтво інвестування" ми ділимося покроковою інструкцією як діяти в умовах економічного спаду і карантину тим, хто хоче розвиватися, інвестувати в прозорі фінансові інструменти та отримувати постійний стабільний дохід. Слухачі дізнаються про дієві стратегії, які самі трейдери застосовують в торгівлі. Це особливо цінно для інвесторів-початківців.

Зараз тема IPO набирає популярності. Експерти Freedom Finance також говорять про неї. Чи справді це вигідний інвестиційний інструмент і в чому переваги вашої компанії для тих, хто хоче вкладеться в компанії, які тільки виходять на ринок?

Експерти "Фрідом Фінанс" – практикуючі трейдери. Їх корисні поради стануть в нагоді всім, хто шукає джерело додаткового доходу, хоче вигідно і безпечно інвестувати, здійснити мрії і реалізувати бажання. Ми також особисто беремо участь в американських ІРО, адже холдинг, до складу якого входить компанія, надає доступ до торгів на ІРО. Заробіток в середньому становить понад 48% річних і може досягати 100%.

Потрібно запам'ятати для себе, як аксіому – ринок завжди дає нові можливості. Навіть якщо на ринку повний штиль, він завжди приносить ідеї прибутковості і відкриває можливості заробити – якісь сектори падають, якісь ростуть. Наприклад, зараз, під час пандемії, постраждали рітейлери, авіаперевізники, ресторанний бізнес, але водночас IT-сфера дає заробити. Головне – не поспішати і ретельно працювати. Цей рік пройде під егідою можливостей. І я вважаю, дуже хороших можливостей, тому що відбувається колосальна волатильність ринку. Якщо у вас є знання і навички, які дозволяють це спрогнозувати і розуміти, що відбувається – це прекрасна можливість заробити на цьому.

Як почати інвестувати

Якщо я прослухав вебінар "Мистецтво інвестування", загорівся ідеєю стати інвестором, то відразу можу збирати гроші і починати купувати акції топових компаній?

Так можете. І багато клієнтів так роблять, адже на вебінарі "Мистецтво інвестування" ми знайомимо всіх охочих з основними поняттями, які потрібно знати. Але також ми в компанії додатково запустили "Біржовий університет" і курси, які будуть корисні і цікаві як новим інвесторам, так і інвесторам з певним досвідом.

Курс для новачків

Під час навчання на програмі "Основи біржової справи" новачки отримують практичний досвід інвесторів, які торгують на фондових біржах США, Європи та Азії, вчаться формувати прибутковий інвестиційний портфель. Тут ми надаємо сильну теоретичну базу по фондовому ринку: термінологію, особливості роботи фондових бірж і їх учасників, регулювання і надійність ринку. А також розкриваємо інформацію за ключовими біржовими інструментами: акції, облігації та ETF. Учасники курсу вчаться вибирати акції і на практиці виконувати різні торговельні операції.

Курс для досвідчених інвесторів

Більш просунутим інвесторам буде корисний курс "Технічний і фундаментальний аналіз". У програму входить вивчення основних інструментів технічного і фундаментального аналізу, побудова стратегії роботи на фондовому ринку, ризик-менеджмент, прогнозування справедливої ​​вартості акцій та потенційної прибутковості. Повністю розкривається процес підбору, аналізу та оцінки акцій. Також вчимо працювати з аналітичними вебресурсами.

Щоб бути успішним інвестором, важливо навчатися і радитися зі своїм інвестиційним експертом. Адже новачкам буває складно правильно оцінювати ризики і перспективи інвестицій. У цьому допомагають наші менеджери, які діляться експертною аналітикою й інвестиційними ідеями.

Які ваші переваги як брокера?

Одне з наших перших переваг – безкоштовне відкриття рахунку. Щоб почати інвестувати і здійснити перші вкладення, досить відкрити брокерський договір, а це легко. Друга перевага – персональний інвестиційний консультант, який супроводжує всі операції клієнта. Третє – збереження повної конфіденційності інформації про клієнтів.

Тарас Гандзій, інвестор-практик із 7-річним досвідом роботи на фондовому ринку та лектор навчальних програм "Біржовий Університет"

"Фрідом Фінанс" надає цілий комплекс послуг. У клієнтів є доступ до фондових ринків України, США, Європи та Азії. Вибрати можна оптимальні за рівнем ризикованості і прибутковості інструменти. Торгувати, до слова, можна з телефону – ми надаємо доступ до онлайн-платформи Tradernet, через яку можна здійснювати всі операції.

"Спочатку знання, потім – дії", – говоримо ми в "Фрідом Фінанс Україна". Головний посил, який компанія трансформує клієнтам, – свобода і нові можливості. І успішні кейси новоспечених інвесторів свідчать про те, що це – найправильніша стратегія.

Онлайн-вебінар "Мистецтво інвестування"

Онлайн-семінар триватиме 1,5 години 11 серпня о 19:00. Участь безкоштовна за умови попередньої реєстрації.

Програма вебінару:

Хто ми такі? Чому варто обрати Freedom Finance.

Чому треба інвестувати у фондовий ринок? Які вигоди для вас.

Як сформувати дохідний інвестиційний портфель.

Як інвестувати в ІРО. Успішні кейси.

Перспективи інвестицій в S&P 500.

Що буде зі світовою та українською економікою у найближчій перспективі.

Актуальні інвестиційні можливості та нові IPO 2020.

Для найуважніших учасників вебінару "Фрідом Фінанс Україна" приготували бонус. Після вебінару ми надішлемо вам короткий тест. Перші 5 учасників, які дадуть максимальну кількість правильних відповідей, зможуть пройти 5-денний курс-інтенсив з трейдингу безкоштовно