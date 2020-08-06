За період "коронавірусної кризи" 90% малого та середнього бізнесу у світі зазнали значних збитків. В той же час, глобальний фондовий ринок в цей період зріс. Індекс S&P 500 виріс на + 39,35% з 23 березня 2020 до 23 червня 2020 року, а NASDAQ Composite – на + 47,57%.

Аналітики не дійшли згоди, чому це відбувається в умовах кризи, але найпоширенішим фактором називають гроші, що виділив Конгрес США на компенсацію "Короновірусної кризи". До того ж, за відсутності спорту та розваг, люди почали більше приділяти уваги саме фондовим ринкам. Відтак, показники багатьох компаній пішли вгору. До того ж, залишаючись вдома, люди були позбавлені будь-яких розваг: спорту, ресторанів, кіно тощо. У цих умовах вони звернулися до фондового ринку.

Попри зростання глобального ринку, загалом економіка стала повільнішою, відтак дещо змінились інвестиційні можливості для українців, розповідає Тарас Гандзій, інвестиційний експерт компанії "Фрідом Фінанс Україна".

З однієї сторони є компанії, бізнес яких є сталим та прибутковим, але їхні акції зараз можна придати за доволі низькими цінами. З іншої сторони є компанії, зокрема медичні, що зараз знаходяться у стадії активного зростання і їхні акції можна вже зараз вважати дорогими і я б порекомендував у цій галузі бути досить обережним,

– стверджує Тарас Гандзій.

Нині фахівці радять інвестувати як у акції, так і в облігації різних компаній. Аби диверсифікувати ризики, у "Фрідом Фінанс Україна" пропонують формувати так звані "інвестиційні портфелі", інструменти яких підбирають відповідно до ситуації на ринку та побажань клієнта.

Ми пропонуємо клієнтам підібрати активи компаній з різних галузей. Таким чином, вони мінімізують ризики втратити гроші в умовах нестабільної ситуації на ринку. Тобто, якщо одна галузь демонструватиме негативну динаміку, то, зазвичай, інша – позитивну. Обираючи компанії, ми рекомендуємо звертати увагу на так звану "велику п'ятірку" – Amazon, Google, Facebook, Microsoft та Netflix,

– розповідає Тарас Гандзій.

Фахівці компанії пропонують звернути увагу на описані вище інструменти з урахуванням виділення кожному з них частки в портфелі, яка буде відповідати індивідуальної стратегії інвестора. Тобто, агресивні інвестори можуть заходити в акції та IPO більше, ніж на 50% свого портфелю. Тоді як консерваторам, рекомендують інвестувати 80%-100% в інструменти з фіксованим доходом і, при бажанні, реінвестувати купонний дохід в більш прибуткові інструменти.

Такий захист заощаджень дозволить не тільки вберегти кошти від девальвації і інфляції, а й принесе додатковий процентний дохід.