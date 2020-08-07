Сейчас лучшее время, чтобы заработать на акциях известных техногигантов. Обучиться искусству инвестирования можно на онлайн-вебинаре 11 августа, который организовывает "Фридом Финанс Украина".

Что нужно знать инвесторам, которые только начинают, рассказал Инвестиции 24 Тарас Гандзий, инвестор-практик с 7-летним опытом работы на фондовом рынке и лектор учебных программ "Биржевой Университет".

Полезно Инвестиционные возможности в посткарантинный период: что изменилось для украинцев

Инвестором может стать каждый

В чем ценность вашего вебинара "Искусство инвестирования" для клиентов и на какую аудиторию он нацелен?

Если сейчас вы не относите себя к инвесторам, или думаете, что не имеете прямого отношения к фондовому рынку и миру инвестиций, то это не так. Все, что нас окружает в продуктах и услугах, все компании, которые мы знаем, – это часть фондового рынка. Ведь эти компании публичные, а значит их акции свободно котируются на бирже. И каждый из нас может быть не только клиентом, но и инвестором этих компаний, и получать от этого хороший финансовый доход.

11 августа мы проведем практический вебинар для начинающих инвесторов "Искусство инвестирования". Те, кто в дальнейшем планирует получать пассивный доход от ценных бумаг, узнают главные азы сферы операций с деньгами, а также о возможных инструментах для инвестирования из уст профессиональных трейдеров с опытом торговли на фондовом рынке. В рамках концепции повышения финансовой грамотности украинцев участие в вебинаре компании абсолютно бесплатное – нужно только зарегистрироваться по ссылке.

Во время вебинара "Искусство инвестирования" мы делимся пошаговой инструкцией, как действовать в условиях экономического спада и карантина тем, кто хочет развиваться, инвестировать в прозрачные финансовые инструменты и получать постоянный стабильный доход. Слушатели узнают о действенных стратегиях, которые сами трейдеры применяют в торговле. Это особенно ценно для начинающих инвесторов.

Сейчас тема IPO набирает популярности. Эксперты Freedom Finance также говорят о ней. Действительно ли это выгодный инвестиционный инструмент и в чем преимущества вашей компании для тех, кто хочет вложится в компании, которые только выходят на рынок?

Эксперты "Фридом Финанс" – практикующие трейдеры. Их полезные советы пригодятся всем, кто ищет источник дополнительного дохода, хочет выгодно и безопасно инвестировать, осуществить мечты и реализовать желания. Мы также лично участвуем в американских IPO, ведь холдинг, в состав которого входит компания, предоставляет доступ к торгам на IPO. Заработок в среднем составляет более 48% годовых и может достигать 100%.

Нужно запомнить для себя, как аксиому – рынок всегда дает новые возможности. Даже если на рынке полный штиль, он всегда приносит идеи прибыльности и открывает возможности заработать – какие-то сектора падают, какие-то растут. Например, сейчас, во время пандемии, пострадали ритейлеры, перевозчики, ресторанный бизнес, но в то же время IT-сфера дает заработать. Главное – не спешить и тщательно работать. Этот год пройдет под эгидой возможностей. И я считаю, очень хороших возможностей, потому что происходит колоссальная волатильность рынка. Если у вас есть знания и навыки, которые позволяют спрогнозировать и понимать, что происходит – это прекрасная возможность заработать на этом.

Как начать инвестировать

Если я послушал вебинар "Искусство инвестирования", загорелся идеей стать инвестором, то сразу могу собирать деньги и начинать покупать акции топовых компаний?

Да, можете. И многие клиенты так делают, ведь на вебинаре "Искусство инвестирования" мы знакомим всех желающих с основными понятиями, которые нужно знать. Но также мы в компании дополнительно запустили "Биржевой университет" и курсы, которые будут полезны и интересны как новым инвесторам, так и инвесторам с определенным опытом.

Курс для новичков

Во время обучения на программе "Основы биржевого дела" новички получают практический опыт инвесторов, торгующих на фондовых биржах США, Европы и Азии, учатся формировать прибыльный инвестиционный портфель. Здесь мы предоставляем сильную теоретическую базу по фондовому рынку: терминологию, особенности работы фондовых бирж и их участников, регулирование и надежность рынка. А также раскрываем информацию по ключевым биржевым инструментам: акции, облигации и ETF. Участники курса учатся выбирать акции и на практике выполнять различные торговые операции.

Курс для опытных инвесторов

Более продвинутым инвесторам будет полезен курс "Технический и фундаментальный анализ". В программу входит изучение основных инструментов технического и фундаментального анализа, построение стратегии работы на фондовом рынке, риск-менеджмент, прогнозирование справедливой стоимости акций и потенциальной доходности. Полностью раскрывается процесс подбора, анализа и оценки акций. Также учим работать с аналитическими веб-ресурсами.

Чтобы быть успешным инвестором, важно учиться и советоваться со своим инвестиционным экспертом. Ведь новичкам бывает сложно правильно оценивать риски и перспективы инвестиций. В этом помогают наши менеджеры, которые делятся экспертной аналитикой и инвестиционными идеями.

Каковы ваши преимущества как брокера?

Одно из наших первых преимуществ – бесплатное открытие счета. Чтобы начать инвестировать и осуществить первые вложения, достаточно открыть брокерский договор, а это легко. Второе преимущество – персональный инвестиционный консультант, который сопровождает все операции клиента. Третье – сохранение полной конфиденциальности информации о клиентах.



Тарас Гандзий, инвестор-практик с 7-летним опытом работы на фондовом рынке и лектор учебных программ "Биржевой Университет"

"Фридом Финанс" предоставляет целый комплекс услуг. У клиентов есть доступ к фондовым рынкам Украины, США, Европы и Азии. Выбрать можно оптимальные по уровню рискованности и доходности инструменты. Торговать, к слову, можно с телефона – мы предоставляем доступ к онлайн-платформе Tradernet, через которую можно совершать все операции.

"Сначала знания, потом – действия", – говорим мы в "Фридом Финанс Украина". Главный посыл, который компания трансформирует клиентам, – свобода и новые возможности. И успешные кейсы новоиспеченных инвесторов свидетельствуют о том, что это – самая правильная стратегия.

Онлайн-вебинар "Искусство инвестирования"

Онлайн-семинар продлится 1,5 часа 11 августа в 19:00. Участие бесплатное при условии предварительной регистрации.

Программа вебинара:

Кто мы такие? Почему стоит выбрать Freedom Finance.

Почему нужно инвестировать в фондовый рынок? Какие выгоды для вас.

Как сформировать доходный инвестиционный портфель.

Как инвестировать в IРО. Успешные кейсы.

Перспективы инвестиций в S&P 500.

Что будет с мировой и украинской экономикой в ближайшей перспективе.

Актуальные инвестиционные возможности и новые IPO 2020.

Для самых внимательных участников вебинара "Фридом Финанс Украина" приготовили бонус. После вебинара мы отправим вам короткий тест. Первые 5 участников, которые дадут максимальное количество правильных ответов, смогут пройти 5-дневный курс-интенсив по трейдингу бесплатно.