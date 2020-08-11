Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) и IFC, подразделение группы Всемирного банка, подписали договор о сотрудничестве для активизации процесса финансирования с фокусом на адаптацию к изменению климата в стране. Эта инициатива является частью более широкой стратегии IFC по привлечению в Украину стабильного финансирования.

О преимуществах нового проекта НКЦБФР и IFC и роль так называемых "зеленых” облигаций для Инвестиций24 рассказал аналитик компании "Фридом Финанс Украина" Степан Джус.

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Что известно о новой инициативе

НКЦБФР начала работать с IFC по внедрению в стране стандартов финансирования с особым акцентом на "зеленые" облигации. Специалисты IFC также начали консультировать по вопросам, как стимулировать внедрение надлежащих экологических, социальных и управленческих практик (ESG), которые могут помочь компаниям улучшить доступ к капиталу и смягчить риски.

Украинский рынок капитала должен стать частью глобальных рынков капитала, чтобы ввести в Украине стандарты зеленого финансирования, прежде всего через зеленые облигации. Благодаря успешному внедрению этих инструментов украинский рынок сможет привлекать больше финансовых ресурсов,

– заявил председатель НКЦБФР Тимур Хромаев.

Над чем будут работать НКЦБФР и IFC:

разработка дорожной карты постоянного финансирования;

формирование нормативной базы;

оказание методической помощи в развитии банковских продуктов зеленого и климатического финансирования.

Дополнительная информация о проекте Инициатива проходит в рамках программы Зеленого финансирования IFC в партнерстве с Федеральным министерством финансов Австрии и программы IFC "Содействие инвестициям через объединение экологических, социальных и управленческих стандартов" в Европе и Центральной Азии, реализуемой в партнерстве со Швейцарским государственным секретариатом по экономическим делам SECO.

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О преимуществах инициативы НКЦБФР и IFC: экспертное заключение

По словам Степана Джуса, украинские эмитенты, которые занимаются зеленой энергетикой, социально важными действиями и восстановлением климата, смогут привлечь финансирование на международных рынках, выпустив еврооблигации, номинированные в иностранных валютах (доллары, евро).

Надеемся, что Нацкомиссия будет способствовать быстрой регистрации этих проспектов, а компании-эмитенты с помощью международных консультантов привлекут важный ресурс для своей "зеленой "деятельности",

– отметил аналитик "Фридом Финанс Украина".

Степан Джус утверждает, что такие ценные бумаги сегодня пользуются популярностью и будут привлекать инвесторов как внешних, так и внутренних. По словам эксперта, украинским инвесторам сейчас не хватает выгодных инструментов валютного хеджирования для приумножения средств, нивелируя девальвационные и инфляционные процессы.

Нужно, чтобы обратили внимание на этот договор (НКЦБФР и IFC – ред.) также компании в смежных инфраструктурных отраслях, чтобы запустить перепрофилирование своих производственных мощностей, например, на производство батарей, электромобилей, финансовый сектор,

– добавил Степан Джус.

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