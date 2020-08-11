"Экобонды" для Украины: как новая инициатива НКЦБФР и IFC повлияет на рынок облигаций
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) и IFC, подразделение группы Всемирного банка, подписали договор о сотрудничестве для активизации процесса финансирования с фокусом на адаптацию к изменению климата в стране. Эта инициатива является частью более широкой стратегии IFC по привлечению в Украину стабильного финансирования.
О преимуществах нового проекта НКЦБФР и IFC и роль так называемых "зеленых” облигаций для Инвестиций24 рассказал аналитик компании "Фридом Финанс Украина" Степан Джус.
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Что известно о новой инициативе
НКЦБФР начала работать с IFC по внедрению в стране стандартов финансирования с особым акцентом на "зеленые" облигации. Специалисты IFC также начали консультировать по вопросам, как стимулировать внедрение надлежащих экологических, социальных и управленческих практик (ESG), которые могут помочь компаниям улучшить доступ к капиталу и смягчить риски.
Украинский рынок капитала должен стать частью глобальных рынков капитала, чтобы ввести в Украине стандарты зеленого финансирования, прежде всего через зеленые облигации. Благодаря успешному внедрению этих инструментов украинский рынок сможет привлекать больше финансовых ресурсов,
– заявил председатель НКЦБФР Тимур Хромаев.
Над чем будут работать НКЦБФР и IFC:
- разработка дорожной карты постоянного финансирования;
- формирование нормативной базы;
- оказание методической помощи в развитии банковских продуктов зеленого и климатического финансирования.
Дополнительная информация о проектеИнициатива проходит в рамках программы Зеленого финансирования IFC в партнерстве с Федеральным министерством финансов Австрии и программы IFC "Содействие инвестициям через объединение экологических, социальных и управленческих стандартов" в Европе и Центральной Азии, реализуемой в партнерстве со Швейцарским государственным секретариатом по экономическим делам SECO.
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О преимуществах инициативы НКЦБФР и IFC: экспертное заключение
По словам Степана Джуса, украинские эмитенты, которые занимаются зеленой энергетикой, социально важными действиями и восстановлением климата, смогут привлечь финансирование на международных рынках, выпустив еврооблигации, номинированные в иностранных валютах (доллары, евро).
Надеемся, что Нацкомиссия будет способствовать быстрой регистрации этих проспектов, а компании-эмитенты с помощью международных консультантов привлекут важный ресурс для своей "зеленой "деятельности",
– отметил аналитик "Фридом Финанс Украина".
Степан Джус утверждает, что такие ценные бумаги сегодня пользуются популярностью и будут привлекать инвесторов как внешних, так и внутренних. По словам эксперта, украинским инвесторам сейчас не хватает выгодных инструментов валютного хеджирования для приумножения средств, нивелируя девальвационные и инфляционные процессы.
Нужно, чтобы обратили внимание на этот договор (НКЦБФР и IFC – ред.) также компании в смежных инфраструктурных отраслях, чтобы запустить перепрофилирование своих производственных мощностей, например, на производство батарей, электромобилей, финансовый сектор,
– добавил Степан Джус.
Что нужно знать о IFC и SBN?IFC, одно из подразделений группы Всемирного банка, является крупнейшим глобальным институтом развития, деятельность которого сфокусирована на поддержке частного сектора на формирующихся рынках (Frontier Markets). В 2019 финансовом году предоставили более 19 млрд долларов долгосрочного финансирования развивающимся странам, усиливая способность частного сектора преодолеть бедность и повысить общее благосостояние.
Сеть устойчивого банкинга (SBN) была создана в 2012 году и является добровольным объединением регуляторных органов финансового сектора и банковских ассоциаций стран, которые развиваются, которые поставили себе цель популяризировать устойчивое финансирование.