Главной новостью этой недели стало сообщение о проведении собрания акционеров Райффайзен банка Аваль 11 сентября 2020 года. Организовать встречу раньше банк не мог из-за карантина в стране. Также финансовое учреждение хочет выделить 90% своей прибыли на выплату дивидендов акционерам.

Подробно об акциях банка и особенности выплаты дивидендов Райффайзен банка Аваль для Инвестиций24 рассказал аналитик компании "Фридом Финанс Украина" Степан Джус.

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Что нужно знать о собрании акционеров? В рамках собрания каждый акционер может реализовать свое право на управление банком путем как непосредственного участия, так и голосованием через подачу бюллетеней депозитарной учреждении, обслуживающем счет в ценных бумагах такого акционера.

Дивиденды Райффайзен банка Аваль: актуальные данные

Согласно закону, банк имел три месяца на проведение собрания после окончания карантина. Кроме того, финансовое учреждение планирует направить на выплату дивидендов владельцам простых акций по итогам своей работы за 2019 год 4,3 миллиарда гривен (90% прибыли).

В прошлом году Райффайзен банк Аваль насчитал 3,6 миллиарда гривен, а годом ранее – 4,2 миллиарда гривен.

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Сколько получат акционеры банка и позиция регулятора

Предполагаемая сумма дивидендов составит 6,95 копеек на одну акцию. Это при том, что Национальный банк Украины в начале апреля рекомендовал банкам воздержаться от распределения прибыли на выплату дивидендов акционерам минимум до октября 2020 года.

Такая просьба была представлена ​​для усиления финансовой устойчивости банков и поддержки экономики в период коронавирусного кризиса.

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Комментарий аналитика "Фридом Финанс Украина"

Такой поворот существенно повысил стоимость акций компании, котировки которых выросли до 0,41 гривны (+ 17,14%) с 0,35 гривны двумя неделями ранее. Акции Райффайзен Банк Аваль можно рассматривать к продаже по цене 0,4-0,45 гривны. Дивиденды уже заложены в цене,

– такой анализ представил аналитик Степан Джус.



Динамика цены акций Райффайзен банка Аваль (тикер BAVL) / График "Фридом Финанс Украина"