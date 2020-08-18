Процесс восстановления активности, который начался в июне, продолжился также в июле, но старт второй волны эпидемии может затормозить возвращение экономики к нормальному состоянию.

Насколько быстро экономика США восстановится и что ей помогает выстоять на фоне глобального кризиса, читайте в экспертном обзоре "Фридом Финанс" для Инвестиций24.

Общая ситуация

Деловая активность продолжает показывать признаки восстановления, но может оказаться под ударом при падении потребления. Потребители становятся более активными, но новый скачок заражений и отсутствие решения законодателей по очередному пакету фискальных стимулов ставят под сомнение продолжение позитивных тенденций.

Анализ эксперта! Сколько можно заработать на дивидендах от Райффайзен банка Аваль

Во втором квартале ВВП (Валовой Внутренний Продукт) США, по предварительной оценке, упал на 33%. Это падение стало максимальным с начала ведения квартальной статистики в 1947 году.

Главный компонент ВВП – потребление – обвалился на 34,6%. В итоге вклад потребления в общий показатель ВВП составил минус 25,05%.

Несмотря на скачок безработицы, статистика фиксирует повышение располагаемых доходов потребителей во втором квартале на 42%, что подчеркивает необходимость фискальных стимулов. Сгладить негативные последствия кризиса для потребителей позволяют правительству прямые выплаты и повышенные пособия по безработице.

Уровень сбережений во втором квартале подскочил с 7,3% в прошлом году и 9,5% в первом квартале до 25,7%. Это позволит потреблению быстрее восстановиться при нормализации эпидемиологического положения.

ВВП США по компонентам / Визуализация "Фридом Финанс"

Каковы перспективы инвестиционного рынка

Инвестиции сократились на 49%. Наибольшее снижение (38,7%) наблюдалось в инвестициях населения. Это объясняется снижением спроса на покупку новых домов в условиях высокой неопределенности. По мере восстановления экономической активности в июне уже наблюдалась положительная динамика спроса на недвижимость. Данная тенденция может продолжиться в третьем квартале. Инвестиции бизнеса упали на 27%. Учитывая снижение доходов компаний, сокращение числа рабочих мест и постепенное снятие карантинных мероприятий, перспективы восстановления инвестиционной активности остаются слабыми.

В июне продолжили усиливаться показатели заказов на транспортные средства и это положительно отразилось на инвестициях. Несмотря на отсутствие подтвержденной высокой волатильности, базовый показатель вырос на 3,3%, подойдя вплотную к докризисным отметкам.

Что происходит с международной торговлей

Чистый экспорт добавил положительный вклад в итоговое значение ВВП за счет большей доли импорта, который упал на 53,4%. Экспорт сократился на 64,1%. Эта динамика отражает негативное влияние пандемии на международную торговлю, в частности, упал спрос и возникли перебои с поставками.

ВВП США во втором квартале 2020 / Визуализация "Фридом Финанс"

Состояние рынка труда в 2020 году

Отчет по рынку труда за июль оказался лучше ожиданий, несмотря на начало второй волны эпидемии. Статистика зафиксировала появление 1,8 миллиона новых рабочих мест при консенсусе 1,6 миллиона. Безработица составила 10,2%, тогда как ожидалось его снижение до 10,5%. Правда, такая динамика скорее объясняется уменьшением количества трудоспособного населения.

Может ли безработица носить временный характер?

Стоит отметить увеличение занятости в развлекательном и гостиничном бизнесе, где появилось 592 тысячи новых работников. В июне занятость здесь обвалилась сразу на 2 миллиона, однако с возобновлением работы баров и ресторанов в обычном режиме положительная динамика найма возобновилась.

Детали:

В здравоохранении и образовании число новых сотрудников составило 3215 тысяч.

В государственном секторе благодаря сезонным работам занятость увеличилась на 301 тысячу человек.

Продолжился рост найма в торговле.

Сдержанная положительная динамика или снижение сохранились в промышленности, финансовой и технологической областях.

В большинстве случаев безработица носит временный характер. Однако часть безработных рискуют сохранить этот статус надолго, если не будут приняты новые меры фискальной поддержки экономики, а социальное дистанцирование продолжит ослаблять потребительскую активность в некоторых областях или вторая волна эпидемии спровоцирует очередной локдаун.

Учитывая то, что рост сконцентрирован в отраслях, функционирование которых вновь ограничили в почти 16 штатах, не исключено, что в августе снова будет зафиксировано падение найма.

Как выросла средняя заработная плата и почему Рост зарплат в годовом выражении составил 5%, то есть показатель нормализуется. Такая динамика объясняется неравномерным распределением потерь среди сотрудников. Сокращения коснулись низкооплачиваемых позиций, в результате средняя зарплата оказалась выше. Ситуация на рынке труда США в июле продолжила улучшаться благодаря восстановлению экономической активности после снятия карантина. Но экономика по-прежнему испытывает серьезный стресс, который не так просто будет отыграть полностью. Более того, новая волна пандемии способна вызвать очередное снижение найма, что будет откладывать восстановление экономики.

Чем обусловлен прирост розничных продаж

Быстрое восстановление покупательской активности после обвала в апреле и марте обусловило положительную динамику. Показатели практически восстановились до предкризисного уровня, так как в июне большая часть связанных с эпидемией ограничений была снята.

Показатели:

Общий – вырос на 7,5%, превзойдя консенсус на уровне 5%.

Базовый показатель увеличился на 7,3%.

Какие продукты получили наибольший спрос

Потребление товаров после шока в марте-апреле возобновилось почти полностью, а спрос на услуги рискует остаться под давлением пока не улучшится эпидемиологическое положение. Ситуация стала лучше благодаря снятию ограничений и восстановлению активности.

Как и в мае, с открытием офлайн-магазинов наиболее активно увеличивались продажи одежды – на 105% (в мае увеличились на 176%).

Также немного замедлился, хотя и остался достаточно высоким, рост продаж мебели и спортивных товаров.

Выручка ресторанов восстанавливается не столь активно: за июнь прибыли общественного питания повысились лишь на 20%. Гостиничный и туристический бизнес остаются под давлением.

Это создает основу для положительной динамики в третьем квартале. В то же время из-за глубокого падения сервисной индустрии и второй волны эпидемии риски длительного ослабления потребления сохраняются.

Увеличился спрос на товары длительного пользования

Заказы на товары длительного пользования в июне выросли на 7,3%, то есть на уровне ожиданий. Это отражает восстановление инвестиционной активности в США.

Общий показатель увеличился благодаря росту волатильных заказов со стороны транспортной отрасли. Хотя и Boeing отчитались за июнь об одном заказе, рост показателя способствовал возвращению спроса на другие транспортные средства.

Прибыли физических лиц

Расходы физических лиц за июнь выросли на 5,6% после майского повышения на 8,5%. Консенсус предусматривал увеличение показателя на 5,5%. Граждане отдавали предпочтение расходованию средств на покупку различных товаров и объем этих расходов уже превысил предкризисный уровень.

Наиболее активно покупали мебель и транспортные средства. Потребление продуктов питания и напитков замедлился. Спрос на услуги, особенно туристические, остается низким.

Восстановление потребления услуг до предкризисного уровня маловероятно без появления надежной вакцины от COVID-19,

– утверждают в "Фридом Финанс".

Статистика расходов и потребительских цен / Визуализация "Фридом Финанс"

Останется ли прибыль стабильной?

Прибыли физических лиц снизились лишь на 1,1%. Их устойчивость обеспечивают прежде всего меры фискальной поддержки в виде повышенных выплат по безработице.

Повышенные еженедельные выплаты в размере 600 долларов перестали платить в июле, однако президентским указом субсидия была установлена ​​на уровне 400 долларов. Эффект от прямых выплат населению в июне уже не был заметен. Но без господдержки ситуация была бы хуже, поэтому продолжение фискальных стимулов необходимо для поддержания потребления.