Компанія Apple витратила роки, будуючи ринок Китаю на 44 мільярди доларів. На минулих тижнях президент США Дональд Трамп поставив під сумнів усе це. Адже своїм указом від 7 серпня заборонив жителям і компаніям Сполучених Штатів співпрацювати з месенджером WeChat, що належить китайській компанії Tencent.

Деталі нового рішення Трампа, його наслідки для світових техногігантів – Apple і Tencent – для Інвестицій24 пояснює Степан Джус, аналітик компанії "Фрідом Фінанс Україна".

Що відомо про WeChat? Підключив мільярд користувачів у всьому світі і використовується для всього – від спілкування з друзями до купівлі фільмів та залізничних квитків, оплати рахунків за ресторан та комунальні послуги.

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Нові правила щодо WeChat: як вони можуть вдарити по Apple

Користувачі iPhone у Китаї готові відмовитися від пристрою, якщо Apple справді видалить месенджер WeChat зі свого магазину додатків. Керівники Tencent, своєю чергою, заявили, що заборона застосовується лише до США, проте їм все ще незрозуміло, як будуть виконуватись вимоги Трампа.

Будь-яка заборона на використання месенджера загрожує перериванням ключового комунікаційного зв’язку між Китаєм та рештою світу. Окрім того, це заважає таким американським компаніям, як Starbucks та Walmart, залучати споживачів у другій за величиною світовій економіці – КНР.

Заборона загрожує перетворити iPhone на дороге електронне сміття,

– заявив мешканець Гонконгу Кенні Оу, який розглядає WeChat як одну з найважливіших програм у своєму телефоні.

Другий квартал цього року став доволі прибутковим для Apple на ринку Китаю, її найважливішому міжнародному ринку. При цьому тут виробник iPhone зіштовхується з посиленою конкуренцією з боку місцевих конкурентів, наприклад, Huawei Technologies Co.

Якщо Apple змушена буде видалити сервіс зі своїх глобальних магазинів додатків, щорічні поставки iPhone скоротяться на 25%-30%, тоді як інша техніка компанії, з-поміж якої AirPods, iPad, Apple Watch і Mac, може впасти на 15%-25%.



Динаміка акцій Apple / Графік "Фрідом Фінанс Україна"

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iPhone чи WeChat: що вибирають користувачі

Дослідження щодо сервісу Weibo, що нагадує Twitter, в якому просили споживачів вибирати між WeChat та їхніми iPhone, наразі отримало понад 1,2 мільйона відповідей. Зокрема, близько 95% учасників зазначили, що радше відмовляться від своїх пристроїв.

Заборона змусить багатьох китайських користувачів перейти з Apple на інші бренди, тому що WeChat для нас справді важливий,

– сказав Скай Дін, який працює у Fintech у Гонконзі.

Apple на ринку Китаю: ключові факти

iPhone від Apple вперше був запущений на китайському ринку у 2009 році, через два роки після початку продажів у США.

Упродовж останніх п’яти років американський техногігант доставив понад 210 мільйонів одиниць у Китай, згідно з підрахунками Bloomberg на основі даних IDC.

Більше п'ятої частини всіх жителів Китаю користувалися iPhone станом на червень, поступаючись лише Huawei на 26%, йдеться в дослідженні QuestMobile.

Саме на ринок Китаю припадає 25% доходів Apple, хоча ця частка знизилася до 17% у минулому фінансовому році. Адже обсяг продажів у регіоні становив приблизно 43,7 млрд доларів.

Китайські виробники смартфонів готові конкурувати з Apple

Apple розраховувала на наступне покоління свого флагманського апарату, який, як очікується, буде запущено в жовтні. Новий смартфон буде перший, який підтримуватиме 5G.

Водночас, у Китаї є низка інших брендів, які готові представити достойні аналоги пристрою американського техногіганта з підтримкою п’ятого покоління мобільних мереж. З-поміж такий місцевих підприємств: Xiaomi Corp., Oppo та Vivo, а також лідер ринку Huawei.

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Так, Xiaomi щойно оголосив про випуск флагману Mi 10 Ultra, що призначений винятково для Китаю. Пристрій має повний спектр додаткової техніки для заміни асортименту Apple – це і годинник для фітнесу, бездротові навушники, планшети та ноутбуки.

Наказ орієнтований на WeChat у Сполучених Штатах, а не на інші підприємства США. Ми зараз шукаємо подальших роз'яснень від партій (республіканців та демократів) в США,

– сказав Джон Ло, головний фінансовий директор Tencent під час дзвінка з інвесторами, додавши, що він не може більше спекулювати.

Рішення Дональда Трампа щодо WeChat з'явилося після того, як Tencent за два роки найшвидшими темпами збільшив дохід і повідомив про прибуток, який перевершив найвищі оцінки аналітиків. Продажі зросли на 29% до 114,9 мільярда юанів (16,5 мільярда доларів) за три місяці, що закінчилися червнем, а чистий дохід збільшився до 33,1 мільярда юанів.



Динаміка акцій Tencent / Графік "Фрідом Фінанс Україна"

Ситуація з WeChat та інвестиційні можливості

Загострення відносин між Китаєм та США може призвести до негативних наслідків для компаній та сервісів, таких як WeChat (Tencent), TikTok (Tencent), Alibaba (BABA) та інших.

Інвестори думають як правильно обіграти цю ситуацію. Проте, американські компанії зараз зростають в ціні, оновлюючи історичні максимуми, наголосив Степан Джус.

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Адже рівно 6 місяців тому, 21 лютого 2020 року, на ринку відбулось найбільше падіння на тлі оголошення пандемії коронавірусу. Тому сьогодні виникає відчуття дежавю. Індекс акцій найбільших американських компаній S&P 500 знову на рівні лютого, і картинка якась аналогічна: знову загострення між Китаєм і США, усе на максимумах.

Рекомендуємо бути обережними і не забувати про спліт акції Apple (AAPL) 1 до 4,

– наголосив аналітик "Фрідом Фінанс Україна".



Динаміка індексу S&P 500 / Графік "Фрідом Фінанс Україна"

Окрім того, нещодавно з’явилася непідтверджена інформація, що компанія Apple Inc. готує фітнес-сервіс, який надаватиметься клієнтам за підпискою. Точної інформації про додаток немає, проте припускають, що воно може стати конкурентом послуг компанії Peloton Interactive Inc.

Apple буде складно конкурувати з Peloton, але створення контенту і залучення клієнтів – украй витратні заходи, які не дозволять зробити цю послугу прибутковою в короткостроковій перспективі. Поки також невідомо, як Apple просуватиме фітнес-сервіс і скільки це їй коштуватиме. Можливо, він буде пов'язаний з розумними годинами Apple Watch. Фітнес-додаток Apple розширить екосистему компанії,

– зазначив Степан Джус.

На торгах 20 серпня одна акція Apple торгувалася за 467,58 долара.